Ascolti tv ieri giovedì 18 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Quarto Grado e Sarabanda
Ascolti tv giovedì 18 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Montmartre, Sarabanda Celebrity, Quarto Grado e Piazzapulita
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 18 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) sfruttare l’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5), anche se a fare più numeri. In prima serata, Svizzera-Bosnia dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a Montmartre (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Overland (Rai 3), Piazzapulita(La7), Sinceramente Persia (Nove), Tutte contro lui (Tv8) e Providence Falls (Rai 2). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 18 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Svizzera-Bosnia: 3.971.000 spettatori (24%);
- Canale 5, Montmartre: 1.204.000 spettatori (9,6%);
- Rete 4, Quarto Grado: 1.146.000 spettatori (10,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Sarabanda Celebrity: 969.000 spettatori (7,8%);
- Rai 3, Overland: 807.000 spettatori (5,4%);
- La7, Piazzapulita: 689.000 spettatori (581%);
- Nove, Sinceramente Persia: 434.000 spettatori (3%);
- Tv8, Tutte contro lui: 425.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Providence Falls: 399.000 spettatori (2,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.619.000 spettatori (26,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.616.00 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.382.000 spettatori (21,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.366.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.359.000 spettatori (8%);
- Italia 1, NCIS: 938.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 740.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 630.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 497.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, Tg2 Post: 557.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Celebrity Chef: 324.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.257.000 spettatori (26,5%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.309.000 spettatori (23,4%);
- Rai 3, TGR: 1.875.000 spettatori (15%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Avanti un altro: 1.774.000 spettatori (16%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.282.000 spettatori (14,9%);
- Rai 3, Tribù: 958.000 spettatori (6,2%);
- Rete 4, La promessa: 934.000 spettatori (6,7%);
- Rai 3, Blob: 770.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 659.000 spettatori (5,5%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 516.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 409.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Blue Bloods: 379.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, Italia chiama America: 302.000 spettatori (3,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 300.000 spettatori (2,9%);
- La7, Ignoto X: 271.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 250.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Little Big Italy: 179.000 spettatori (2,2%).