Ascolti tv ieri giovedì 18 settembre chi ha vinto tra Antonella Clerici, Elodie, Milo Infante e Del Debbio

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 18 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Jukebox – La notte delle hit (Rai 1) con Antonella Clerici a finire davanti al concerto di Elodie (Canale 5) e Citadel (Italia 1). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Per tutta la vita (Rai 3), X Factor (SkyUno), Il vento del perdono (Tv8) e Comedy Club (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra Jukebox – La notte delle hit, Elodie, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Jukebox – La notte delle hit : 2.537.000 spettatori (17,8%);

: 2.537.000 spettatori (17,8%); Canale 5, Elodie : 1.428.000 spettatori (10%);

: 1.428.000 spettatori (10%); Italia 1, Citadel: 821.000 spettatori (4,8%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 739.000 spettatori (6%);

: 739.000 spettatori (6%); La7, Piazzapulita : 716.000 spettatori (5,8%);

: 716.000 spettatori (5,8%); Rai 2, Ore 14 : 695.000 spettatori (5,5%);

: 695.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Per tutta la vita : 633.000 spettatori (3,5%);

: 633.000 spettatori (3,5%); SkyUno, X Factor : 423.000 (2,6%);

: 423.000 (2,6%); Tv8, Il vento del perdono : 370.000 spettatori (2,3%);

: 370.000 spettatori (2,3%); Nove, Comedy Club: 299.000 spettatori (1,9%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.809.000 spettatori (24,6%);

: 4.809.000 spettatori (24,6%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 4.060.000 spettatori (21,8%);

: 4.060.000 spettatori (21,8%); Rai 1, Affari Tuoi: 3.941.000 spettatori (20,1%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.462.000 spettatori (7,5%);

: 1.462.000 spettatori (7,5%); Rai 3, Un posto al sole : 1.304000 spettatori (6,7%);

: 1.304000 spettatori (6,7%); Italia 1, NCIS : 1.100.000 spettatori (5,7%);

: 1.100.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 951.000 spettatori (5,2%);

: 951.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 947.000 spettatori (5,1%);

: 947.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 672.000 spettatori (3,4%);

: 672.000 spettatori (3,4%); Nove, The Cage : 579.000 spettatori (3%);

: 579.000 spettatori (3%); Tv8, Foodish : 468.000 spettatori (2,4%);

: 468.000 spettatori (2,4%); Rai 2, Tg2 Post: 417.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.555.000 spettatori (24,6%);

: 3.555.000 spettatori (24,6%); Canale 5, Avanti un altro : 2.482.000 spettatori (19,2%);

: 2.482.000 spettatori (19,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.277.000 spettatori (21,1%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.107.000 spettatori (14,3%);

: 2.107.000 spettatori (14,3%); Canale 5, Avanti il primo : 1.602.000 spettatori (17%);

: 1.602.000 spettatori (17%); Rai 3, Blob : 909.000 spettatori (5,5%);

: 909.000 spettatori (5,5%); Rete 4, La promessa : 898.000 spettatori (5,4%);

: 898.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 10 Minuti : 692.000 spettatori (4,9%);

: 692.000 spettatori (4,9%); Rai 3, Riserva indiana : 680.000 spettatori (3,9%);

: 680.000 spettatori (3,9%); Rai 2, NCIS : 665.000 spettatori (4,1%);

: 665.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 605.000 spettatori (3,8%);

: 605.000 spettatori (3,8%); Italia 1, CSI: 590.000 spettatori (3,7%);

590.000 spettatori (3,7%); Rai 2, The Rookie : 490.000 spettatori (4%);

: 490.000 spettatori (4%); Rai 2, TgSport Sera : 417.000 spettatori (4,5%);

: 417.000 spettatori (4,5%); Tv8, 4 Ristoranti : 335.000 spettatori (2,4%);

: 335.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 315.000 spettatori (2,3%);

315.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy : 233.000 spettatori (2,6%);

: 233.000 spettatori (2,6%); La7, Ignoto X: 196.000 spettatori (1,7%).