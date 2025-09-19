Ascolti tv ieri giovedì 18 settembre chi ha vinto tra Antonella Clerici, Elodie, Milo Infante e Del Debbio
Ascolti tv giovedì 18 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Jukebox contro il concerto di Elodie, X Factor, Milo Infante e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 18 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Jukebox – La notte delle hit (Rai 1) con Antonella Clerici a finire davanti al concerto di Elodie (Canale 5) e Citadel (Italia 1). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Per tutta la vita (Rai 3), X Factor (SkyUno), Il vento del perdono (Tv8) e Comedy Club (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra Jukebox - La notte delle hit, Elodie, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 18 settembre: chi ha vinto tra Jukebox – La notte delle hit, Elodie, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Jukebox – La notte delle hit: 2.537.000 spettatori (17,8%);
- Canale 5, Elodie: 1.428.000 spettatori (10%);
- Italia 1, Citadel: 821.000 spettatori (4,8%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 739.000 spettatori (6%);
- La7, Piazzapulita: 716.000 spettatori (5,8%);
- Rai 2, Ore 14: 695.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Per tutta la vita: 633.000 spettatori (3,5%);
- SkyUno, X Factor: 423.000 (2,6%);
- Tv8, Il vento del perdono: 370.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Comedy Club: 299.000 spettatori (1,9%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.809.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.060.000 spettatori (21,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 3.941.000 spettatori (20,1%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.462.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.304000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.100.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 951.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 947.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 672.000 spettatori (3,4%);
- Nove, The Cage: 579.000 spettatori (3%);
- Tv8, Foodish: 468.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 417.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.555.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.482.000 spettatori (19,2%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.277.000 spettatori (21,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.107.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.602.000 spettatori (17%);
- Rai 3, Blob: 909.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, La promessa: 898.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 692.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Riserva indiana: 680.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, NCIS: 665.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 605.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 590.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, The Rookie: 490.000 spettatori (4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 417.000 spettatori (4,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 335.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 315.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 233.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 196.000 spettatori (1,7%).