Ascolti tv ieri giovedì 19 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Olimpiadi
Ascolti tv giovedì 12 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Don Matteo 15 che affronta Striscia la Notizia, Masterchef, Del Debbio e Formigli
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 19 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Olimpiadi (Rai 2) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7), Splendida Cornice (Rai 3), Masterchef (Sky Uno), Dritto e Rovescio (Rete 4), Mission Impossible (Italia 1), Only Fun Comico (Nove), Celtic-Stoccarda (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 19 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.671.000 spettatori (21,8%);
- Rai 2, Olimpiadi – Pattinaggio artistico: 2.057.000 spettatori (10,3%);
- Canale 5, Striscia la Notizia: 1.485.000 spettatori (10,3%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 902.000 spettatori (6,5%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 843.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 822.000 spettatori (6,4%);
- Sky Uno, Masterchef – 1° episodio: 764.000 spettatori (3,7%);
- Sky Uno, Masterchef – 2° episodio: 709.000 spettatori (4,7%);
- Italia 1, Mission Impossible: 662.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Only Fun Comico: 587.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, Celtic-Stoccarda: 349.000 spettatori (1,7%).
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.906.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.559.000 spettatori (21,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.224.000 spettatori (20,3%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.728.000 spettatori (17,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.750.000 spettatori (8,2%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.487.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.099.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.053.000 spettatori (5%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 883.000 spettatori (4,1%);
- Nove, The Cage: 515.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Europa League Live: 193.000 spettatori (0,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.602.000 spettatori (26%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.315.000 spettatori (22,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.443.000 spettatori (14,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.172.000 spettatori (12%);
- Rai 2, Olimpiadi Pattinaggio artistico: 1.761.000 spettatori (9,9%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.705.000 spettatori (12,6%);
- Rai 2, Olimpiadi Sci Combinata: 1.225.000 spettatori (9,6%).
- Rete 4, La promessa: 1.063.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.032.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 892.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 776.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 646.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, CSI: 594.000 spettatori (3,1%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 402.000 spettatori (2,6%);
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 304.000 spettatori (1,7%);
- La7, Ignoto X: 248.000 spettatori (1,6%).