Ascolti tv ieri giovedì 19 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Forbidden Fruit e Splendida Cornice
Ascolti tv giovedì 19 marzo 2026, la sfida Auditel in 1^ serata con Don Matteo che sfida Forbidden Fruit e Splendida Cornice di Geppi Cucciari
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 19 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera, nel preserale con Affari Tuoi che batte La Ruota della Fortuna e in prima serata con Don Matteo che chiude davanti a Forbidden Fruit (Canale5). In prima serata bene anche Splendida Cornice di Geppi Cucciari (Rai3), giù dal podio invece Dritto e Rovescio (Rete4), Piazzapulita (La7), Che bella giornata (Italia1), Ore 14 Sera (Rai2), Only Fun (Nove) e Aston Villa-Lille di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 19 marzo: chi ha vinto tra Don Matteo, Forbidden Fruit, Splendida Cornice di Geppi Cucciari e Dritto e Rovescio di Del Debbio
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 19 marzo: chi ha vinto tra Don Matteo, Forbidden Fruit, Splendida Cornice di Geppi Cucciari e Dritto e Rovescio di Del Debbio
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, Don Matteo 15: 3.875.000 spettatori (23.3%)
- Canale5, Forbidden Fruit: 1.788.000 spettatori (12.1%)
- Rai3, Splendida Cornice: 943.000 spettatori (5.6%)
Fuori dal podio:
- Rete4, Dritto e Rovescio: 761.000 spettatori (5.8%)
- La7, Piazzapulita: 914.000 spettatori (6.6%)
- Italia1, Che bella giornata: 1.278.000 spettatori (6.9%)
- Rai2, Ore 14 Sera: 610.000 spettatori (4.4%)
- Nove, Only Fun – Comico Show: 444.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Europa League – Aston Villa-Lille: 384.000 spettatori (2%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.940.000 spettatori (24.1%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.665.000 spettatori (22.8%)
- Rai1, Cinque Minuti: 4.174.000 spettatori (21.5%)
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.799.000 spettatori (19.4%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.815.000 spettatori (9%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.495.000 spettatori (7.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.124.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.133.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 941.000 spettatori (4.8%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 750.000 spettatori (3.7%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 464.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Europa League Live: 287.000 spettatori (1.5%)
- Rai2, Referendum 2026: 296.000 spettatori (1.4%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.496.000 spettatori (27.4%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.132.000 spettatori (24.1%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.584.000 spettatori (17.4%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.602.000 spettatori (14%).
- Rai3, TGR: 2.169.000 spettatori (13.1%)
- Rai3, Blob: 993.000 spettatori (5.5%)
- Rete4, La Promessa: 998.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Il Provinciale: 943.000 spettatori (5%)
- Rete4, 10 Minuti: 870.000 spettatori (5.4%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 604.000 spettatori (3.4%)
E ancora:
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 423.000 spettatori (3%)
- Rai2, TGSport Sera: 343.000 spettatori (3.1%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 418.000 spettatori (2.9%)
- Rai2, 9-1-1: 504.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Little Big Italy: 308.000 spettatori (2.7%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 278.000 spettatori (1.7%)
- La7, Barbero Risponde: 196.000 spettatori (1.4%)