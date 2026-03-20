Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 19 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera, nel preserale con Affari Tuoi che batte La Ruota della Fortuna e in prima serata con Don Matteo che chiude davanti a Forbidden Fruit (Canale5). In prima serata bene anche Splendida Cornice di Geppi Cucciari (Rai3), giù dal podio invece Dritto e Rovescio (Rete4), Piazzapulita (La7), Che bella giornata (Italia1), Ore 14 Sera (Rai2), Only Fun (Nove) e Aston Villa-Lille di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 19 marzo: chi ha vinto tra Don Matteo, Forbidden Fruit, Splendida Cornice di Geppi Cucciari e Dritto e Rovescio di Del Debbio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

Rai1, Don Matteo 15: 3.875.000 spettatori (23.3%)

15: 3.875.000 spettatori (23.3%) Canale5, Forbidden Fruit : 1.788.000 spettatori (12.1%)

: 1.788.000 spettatori (12.1%) Rai3, Splendida Cornice: 943.000 spettatori (5.6%)

Fuori dal podio:

Rete4, Dritto e Rovescio : 761.000 spettatori (5.8%)

: 761.000 spettatori (5.8%) La7, Piazzapulita : 914.000 spettatori (6.6%)

: 914.000 spettatori (6.6%) Italia1, Che bella giornata : 1.278.000 spettatori (6.9%)

: 1.278.000 spettatori (6.9%) Rai2, Ore 14 Sera : 610.000 spettatori (4.4%)

: 610.000 spettatori (4.4%) Nove, Only Fun – Comico Show : 444.000 spettatori (2.6%)

: 444.000 spettatori (2.6%) Tv8, Europa League – Aston Villa-Lille: 384.000 spettatori (2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 4.940.000 spettatori (24.1%)

: 4.940.000 spettatori (24.1%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.665.000 spettatori (22.8%)

: 4.665.000 spettatori (22.8%) Rai1, Cinque Minuti: 4.174.000 spettatori (21.5%)

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.799.000 spettatori (19.4%)

: 3.799.000 spettatori (19.4%) La7, Otto e Mezzo : 1.815.000 spettatori (9%)

: 1.815.000 spettatori (9%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.495.000 spettatori (7.4%)

: 1.495.000 spettatori (7.4%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 1.124.000 spettatori (5.6%)

: 1.124.000 spettatori (5.6%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.133.000 spettatori (5.8%)

: 1.133.000 spettatori (5.8%) Rete4, 4 di Sera (prima parte): 941.000 spettatori (4.8%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 750.000 spettatori (3.7%)

: 750.000 spettatori (3.7%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 464.000 spettatori (2.3%)

: 464.000 spettatori (2.3%) Tv8, Europa League Live : 287.000 spettatori (1.5%)

: 287.000 spettatori (1.5%) Rai2, Referendum 2026: 296.000 spettatori (1.4%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.496.000 spettatori (27.4%)

: 4.496.000 spettatori (27.4%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.132.000 spettatori (24.1%)

: 3.132.000 spettatori (24.1%) Canale5, Caduta Libera: 2.584.000 spettatori (17.4%)

Fuori dal podio:

Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.602.000 spettatori (14%).

: 1.602.000 spettatori (14%). Rai3, TGR : 2.169.000 spettatori (13.1%)

: 2.169.000 spettatori (13.1%) Rai3, Blob : 993.000 spettatori (5.5%)

: 993.000 spettatori (5.5%) Rete4, La Promessa : 998.000 spettatori (5.5%)

: 998.000 spettatori (5.5%) Rai3, Il Provinciale : 943.000 spettatori (5%)

: 943.000 spettatori (5%) Rete4, 10 Minuti : 870.000 spettatori (5.4%)

: 870.000 spettatori (5.4%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 604.000 spettatori (3.4%)

E ancora:

Rai2, 9-1-1: Lone Star : 423.000 spettatori (3%)

: 423.000 spettatori (3%) Rai2, TGSport Sera : 343.000 spettatori (3.1%)

: 343.000 spettatori (3.1%) Italia1, Studio Aperto Mag : 418.000 spettatori (2.9%)

: 418.000 spettatori (2.9%) Rai2, 9-1-1 : 504.000 spettatori (2.8%)

: 504.000 spettatori (2.8%) Nove, Little Big Italy : 308.000 spettatori (2.7%)

: 308.000 spettatori (2.7%) Tv8, 4 Ristoranti : 278.000 spettatori (1.7%)

: 278.000 spettatori (1.7%) La7, Barbero Risponde: 196.000 spettatori (1.4%)