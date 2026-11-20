Ascolti TV ieri giovedì 19 novembre, Doc vince contro Tutto per la mia Famiglia e Piazzapulita: i dati Auditel
Doc - Nelle tue mani vince la prima serata con oltre 4 milioni di spettatori: la sfida con Tutto per la mia famiglia e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 19 novembre 2026, ha visto Doc – Nelle tue mani 4 di Luca Argentero su Rai 1 chiudere davanti a Tutto per la mia famiglia su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 4,1 milioni di spettatori e il 25,4%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,8 milioni (12,1%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 19 novembre: chi ha vinto tra Doc - Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Piazzapulita, Ore 14 Sera, Geppi Cucciari e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 19 novembre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Piazzapulita, Ore 14 Sera, Geppi Cucciari e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 19 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4: 4.140.000 spettatori (25.4%)
- Canale5, Tutto per la mia Famiglia: 1.816.000 spettatori (12.1%)
- La7, Piazzapulita: 912.000 spettatori (6.7%)
Ai piedi del podio:
- Rai2, Ore 14 Sera: 836.000 spettatori (6.3%)
- Rai3, Splendida Cornice: 957.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, Dritto e Rovescio: 774.000 spettatori (6%)
- Rai3, Splendida Cornice – Presentazione: 1.083.000 spettatori (5.4%)
- Rai2, Ore 14 Sera – Presentazione: 846.000 spettatori (4.3%)
- Italia1, ATP Finals 2026 – Zverev-Fils: 734.000 spettatori (3.7%)
- Nove, Only Fun – Comico Show: 522.000 spettatori (3.2%)
- Rete4, Dritto e Rovescio – Presentazione: 602.000 spettatori (3%)
- Tv8, Salt: 268.000 spettatori (1.6%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna giovedì 19 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.580.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.512.000 spettatori (22,3%).
Questi i dati completi:
- Rai1, Affari Tuoi: 4.580.000 spettatori (22.6%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.512.000 spettatori (22.3%)
- Rai1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (19.9%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.797.000 spettatori (19.3%)
- La7, Otto e Mezzo: 2.048.000 spettatori (10.2%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.503.000 spettatori (7.4%)
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.327.000 spettatori (6.8%)
- Rete4, 4 di Sera – Prima parte: 1.112.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 4 di Sera – Seconda parte: 852.000 spettatori (4.2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 635.000 spettatori (3.1%)
- Rai2, TG2 Post: 461.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 434.000 spettatori (2.2%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 19 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.
I dati completi:
- Rai1, L’Eredità: 4.500.000 spettatori (27%)
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.202.000 spettatori (23.2%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.578.000 spettatori (16.9%)
A seguire:
- Rai3, TGR: 2.424.000 spettatori (14.4%)
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.648.000 spettatori (13.4%)
- Rete4, La Promessa: 1.035.000 spettatori (5.7%)
- Rete4, 10 Minuti: 905.000 spettatori (5.6%)
- Rai3, Blob: 953.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio: 890.000 spettatori (4.9%)
- Rai2, Blue Bloods – Primo episodio: 647.000 spettatori (4.3%)
- Rai3, La Gioia della Musica: 809.000 spettatori (4.3%)
- Nove, Little Big Italy: 416.000 spettatori (3.6%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 352.000 spettatori (2.5%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 428.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 438.000 spettatori (2.5%)
- La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca: 322.000 spettatori (2.3%)
- Tv8, Foodish: 328.000 spettatori (1.9%)