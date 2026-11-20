Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 19 novembre 2026, ha visto Doc – Nelle tue mani 4 di Luca Argentero su Rai 1 chiudere davanti a Tutto per la mia famiglia su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato 4,1 milioni di spettatori e il 25,4%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, 1,8 milioni (12,1%). In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 19 novembre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Piazzapulita, Ore 14 Sera, Geppi Cucciari e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 19 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai1, Doc – Nelle Tue Mani 4 : 4.140.000 spettatori (25.4%)

: 4.140.000 spettatori (25.4%) Canale5, Tutto per la mia Famiglia : 1.816.000 spettatori (12.1%)

: 1.816.000 spettatori (12.1%) La7, Piazzapulita: 912.000 spettatori (6.7%)

Ai piedi del podio:

Rai2, Ore 14 Sera : 836.000 spettatori (6.3%)

: 836.000 spettatori (6.3%) Rai3, Splendida Cornice : 957.000 spettatori (6.1%)

: 957.000 spettatori (6.1%) Rete4, Dritto e Rovescio : 774.000 spettatori (6%)

: 774.000 spettatori (6%) Rai3, Splendida Cornice – Presentazione : 1.083.000 spettatori (5.4%)

: 1.083.000 spettatori (5.4%) Rai2, Ore 14 Sera – Presentazione : 846.000 spettatori (4.3%)

: 846.000 spettatori (4.3%) Italia1, ATP Finals 2026 – Zverev-Fils : 734.000 spettatori (3.7%)

: 734.000 spettatori (3.7%) Nove, Only Fun – Comico Show : 522.000 spettatori (3.2%)

: 522.000 spettatori (3.2%) Rete4, Dritto e Rovescio – Presentazione : 602.000 spettatori (3%)

: 602.000 spettatori (3%) Tv8, Salt: 268.000 spettatori (1.6%)

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna giovedì 19 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.580.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 4.512.000 spettatori (22,3%).

Questi i dati completi:

Rai1, Affari Tuoi : 4.580.000 spettatori (22.6%)

: 4.580.000 spettatori (22.6%) Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.512.000 spettatori (22.3%)

: 4.512.000 spettatori (22.3%) Rai1, Cinque Minuti: 3.869.000 spettatori (19.9%)

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.797.000 spettatori (19.3%)

: 3.797.000 spettatori (19.3%) La7, Otto e Mezzo : 2.048.000 spettatori (10.2%)

: 2.048.000 spettatori (10.2%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.503.000 spettatori (7.4%)

: 1.503.000 spettatori (7.4%) Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.327.000 spettatori (6.8%)

: 1.327.000 spettatori (6.8%) Rete4, 4 di Sera – Prima parte : 1.112.000 spettatori (5.7%)

: 1.112.000 spettatori (5.7%) Rete4, 4 di Sera – Seconda parte : 852.000 spettatori (4.2%)

: 852.000 spettatori (4.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 635.000 spettatori (3.1%)

: 635.000 spettatori (3.1%) Rai2, TG2 Post : 461.000 spettatori (2.3%)

: 461.000 spettatori (2.3%) Tv8, Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio: 434.000 spettatori (2.2%)

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 19 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.

I dati completi:

Rai1, L’Eredità : 4.500.000 spettatori (27%)

: 4.500.000 spettatori (27%) Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.202.000 spettatori (23.2%)

: 3.202.000 spettatori (23.2%) Canale5, Caduta Libera: 2.578.000 spettatori (16.9%)

A seguire:

Rai3, TGR : 2.424.000 spettatori (14.4%)

: 2.424.000 spettatori (14.4%) Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.648.000 spettatori (13.4%)

: 1.648.000 spettatori (13.4%) Rete4, La Promessa : 1.035.000 spettatori (5.7%)

: 1.035.000 spettatori (5.7%) Rete4, 10 Minuti : 905.000 spettatori (5.6%)

: 905.000 spettatori (5.6%) Rai3, Blob : 953.000 spettatori (5.2%)

: 953.000 spettatori (5.2%) Rai2, Blue Bloods – Secondo episodio : 890.000 spettatori (4.9%)

: 890.000 spettatori (4.9%) Rai2, Blue Bloods – Primo episodio : 647.000 spettatori (4.3%)

: 647.000 spettatori (4.3%) Rai3, La Gioia della Musica : 809.000 spettatori (4.3%)

: 809.000 spettatori (4.3%) Nove, Little Big Italy : 416.000 spettatori (3.6%)

: 416.000 spettatori (3.6%) Italia1, Studio Aperto Mag : 352.000 spettatori (2.5%)

: 352.000 spettatori (2.5%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 428.000 spettatori (2.5%)

: 428.000 spettatori (2.5%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 438.000 spettatori (2.5%)

: 438.000 spettatori (2.5%) La7, Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca : 322.000 spettatori (2.3%)

: 322.000 spettatori (2.3%) Tv8, Foodish: 328.000 spettatori (1.9%)