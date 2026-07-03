Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 2 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai1) capace di imporsi su Avanti un altro (Canale5) e poi in prima serata con il match dei Mondiali 2026 – Spagna-Austria (Rai1) su Battiti Live (Canale5). In access prime time è dominio di Cologno con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale5) che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai1). Sul podio in prima serata va La ragazza che ho sempre desiderato (Rai2) seguito da Indiana Jones (Italia1), Il bisbetico domato (Rete4), Overland (Rai3), Quattro Matrimoni (Tv8), Speciale Piazzapulita (La7) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 luglio: chi ha vinto tra Mondiali, Battiti Live e Speciale Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Mondiali 2026 – Spagna-Austria : 4.566.000 spettatori (28.9%)

: 4.566.000 spettatori (28.9%) Canale5, Battiti Live : 2.072.000 spettatori (19.1%)

: 2.072.000 spettatori (19.1%) Rai2, La ragazza che ho sempre desiderato: 722.000 spettatori (4.8%)

Fuori dal podio:

Italia1, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo : 656.000 spettatori (4.8%)

: 656.000 spettatori (4.8%) Rete4, Il bisbetico domato : 631.000 spettatori (4.6%)

: 631.000 spettatori (4.6%) Rai3, Overland : 627.000 spettatori (4.4%)

: 627.000 spettatori (4.4%) Tv8, Quattro Matrimoni : 420.000 spettatori (3.7%)

: 420.000 spettatori (3.7%) Tv8, Quattro Matrimoni : 355.000 spettatori (3.7%)

: 355.000 spettatori (3.7%) La7, Speciale Piazzapulita : 509.000 spettatori (3.3%)

: 509.000 spettatori (3.3%) Nove, La Corrida: 257.000 spettatori (2.3%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati de La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.402.000 spettatori (26.7%)

: 4.402.000 spettatori (26.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.538.000 spettatori (23.2%)

: 3.538.000 spettatori (23.2%) Rai3, Un Posto al Sole: 1.171.000 spettatori (7.2%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.089.000 spettatori (6.8%)

: 1.089.000 spettatori (6.8%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 864.000 spettatori (5.4%)

: 864.000 spettatori (5.4%) Rete4, 4 di Sera News : 709.000 spettatori (4.7%)

: 709.000 spettatori (4.7%) Rete4, 4 di Sera News: 565.000 spettatori (3.4%)

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 470.000 spettatori (2.9%)

: 470.000 spettatori (2.9%) Rai2, TG2 Post : 468.000 spettatori (2.8%)

: 468.000 spettatori (2.8%) Tv8, Foodish: 245.000 spettatori (1.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.114.000 spettatori (25.9%)

: 3.114.000 spettatori (25.9%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.157.000 spettatori (22.7%)

: 2.157.000 spettatori (22.7%) Rai3, TGR: 1.851.000 spettatori (15.1%)

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti un Altro: 1.571.000 spettatori (14.8%)

1.571.000 spettatori (14.8%) Canale5, Avanti il Primo : 1.152.000 spettatori (14.0%)

: 1.152.000 spettatori (14.0%) Rete4, La Promessa : 892.000 spettatori (6.6%)

: 892.000 spettatori (6.6%) Rete4, 10 Minuti : 662.000 spettatori (5.8%)

: 662.000 spettatori (5.8%) Rai3, Blob : 740.000 spettatori (5.4%)

: 740.000 spettatori (5.4%) Rai3, Via dei Matti n° 0 : 699.000 spettatori (4.8%)

: 699.000 spettatori (4.8%) Italia1, Hawaii Five-0 : 493.000 spettatori (3.7%)

: 493.000 spettatori (3.7%) Rai2, Italia Chiama America: 332.000 spettatori (3.5%)

E ancora:

Rai2, Blue Bloods : 409.000 spettatori (3.1%)

: 409.000 spettatori (3.1%) Nove, Little Big Italy : 255.000 spettatori (3.1%)

: 255.000 spettatori (3.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 391.000 spettatori (3.0%)

: 391.000 spettatori (3.0%) Italia1, Studio Aperto Mag : 298.000 spettatori (3.0%)

: 298.000 spettatori (3.0%) Tv8, 4 Ristoranti : 291.000 spettatori (2.3%)

: 291.000 spettatori (2.3%) La7, Grantchester (ep.1) : 99.000 spettatori (1.2%)

: 99.000 spettatori (1.2%) La7, Grantchester (ep.2): 112.000 spettatori (1.0%)