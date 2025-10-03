Ascolti tv ieri giovedì 2 ottobre chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore e Del Debbio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 2 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Piazzapulita (La7). Ai piedi del podio Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, L’uomo d’acciaio (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Feyenoord-Aston Villa (Tv8), The Mauritanian (Rai 3), Io e Gianlu (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 2 ottobre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, La Ricetta della Felicità : 3.082.000 spettatori (18,3%);

Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.539.000 spettatori (16,3%);

: 2.539.000 spettatori (16,3%); La7, Piazzapulita : 1.019.000 spettatori (7,8%);

Fuori dal podio:

Rai 2, Ore 14 : 920.000 spettatori (6,6%);

Italia 1, L'uomo d'acciaio : 884.000 spettatori (5,3%);

884.000 spettatori (5,3%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 795.000 spettatori (5,9%);

: 795.000 spettatori (5,9%); SkyUno, X Factor : 603.000 spettatori (3,5%);

: 603.000 spettatori (3,5%); Tv8, Feyenoord-Aston Villa : 587.000 spettatori (3%);

: 587.000 spettatori (3%); Rai 3, The Mauritanian : 541.000 spettatori (3%);

: 541.000 spettatori (3%); Nove, Io e Gianlu: 470.000 spettatori (2,6%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.111.000 spettatori (24,7%);

: 5.111.000 spettatori (24,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.710.000 spettatori (22,8%);

: 4.710.000 spettatori (22,8%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.159.000 spettatori (20,6%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.859.000 spettatori (9%);

: 1.859.000 spettatori (9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.340.000 spettatori (6,5%);

: 1.340.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.055.000 spettatori (5,2%);

: 1.055.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.026.000 spettatori (5,2%);

: 1.026.000 spettatori (5,2%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.010.000 spettatori (5,1%);

: 1.010.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 887.000 spettatori (4,3%);

: 887.000 spettatori (4,3%); Nove, The Cage : 535.000 spettatori (2,6%);

: 535.000 spettatori (2,6%); Rai 2, Tg2 Post : 499.000 spettatori (2,4%);

: 499.000 spettatori (2,4%); Tv8, Europa League Live: 289.000 spettatori (1,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.677.000 spettatori (23,1%);

: 3.677.000 spettatori (23,1%); Canale 5, Avanti un altro : 2.746.000 spettatori (18,8%);

: 2.746.000 spettatori (18,8%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.484.000 spettatori (20%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.469.000 spettatori (15,1%);

: 2.469.000 spettatori (15,1%); Canale 5, Avanti il primo : 1.827.000 spettatori (16,2%);

: 1.827.000 spettatori (16,2%); Rete 4, La promessa : 1.064.000 spettatori (5,9%);

: 1.064.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 874.000 spettatori (4,8%);

: 874.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 10 Minuti : 867.000 spettatori (5,6%);

: 867.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Riserva indiana : 751.000 spettatori (3,9%);

: 751.000 spettatori (3,9%); Rai 2, NCIS : 588.000 spettatori (3,3%);

: 588.000 spettatori (3,3%); Rai 2, The Rookie : 561.000 spettatori (4%);

: 561.000 spettatori (4%); Italia 1, CSI: 546.000 spettatori (3,1%);

Italia 1, CSI: 546.000 spettatori (3,1%);

: 487.000 spettatori (2,8%); Rai 2, TgSport Sera : 398.000 spettatori (3,7%);

: 398.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 378.000 spettatori (2,3%);

: 378.000 spettatori (2,3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 353.000 spettatori (2,7%);

Nove, Little Big Italy : 332.000 spettatori (3,2%);

: 332.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X: 244.000 spettatori (1,8%).