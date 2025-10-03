Ascolti tv ieri giovedì 2 ottobre chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore e Del Debbio
Ascolti tv giovedì 2 ottobre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La Ricetta della Felicità contro La Notte nel Cuore, X Factor, Ore 14 e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 2 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Piazzapulita (La7). Ai piedi del podio Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, L’uomo d’acciaio (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Feyenoord-Aston Villa (Tv8), The Mauritanian (Rai 3), Io e Gianlu (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 2 ottobre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 2 ottobre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Ricetta della Felicità: 3.082.000 spettatori (18,3%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.539.000 spettatori (16,3%);
- La7, Piazzapulita: 1.019.000 spettatori (7,8%);
Fuori dal podio:
- Rai 2, Ore 14: 920.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, L’uomo d’acciaio: 884.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 795.000 spettatori (5,9%);
- SkyUno, X Factor: 603.000 spettatori (3,5%);
- Tv8, Feyenoord-Aston Villa: 587.000 spettatori (3%);
- Rai 3, The Mauritanian: 541.000 spettatori (3%);
- Nove, Io e Gianlu: 470.000 spettatori (2,6%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.111.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.710.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.159.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.859.000 spettatori (9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.340.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.055.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.026.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.010.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 887.000 spettatori (4,3%);
- Nove, The Cage: 535.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, Tg2 Post: 499.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, Europa League Live: 289.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.677.000 spettatori (23,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.746.000 spettatori (18,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.484.000 spettatori (20%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.469.000 spettatori (15,1%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.827.000 spettatori (16,2%);
- Rete 4, La promessa: 1.064.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 874.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 10 Minuti: 867.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Riserva indiana: 751.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, NCIS: 588.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, The Rookie: 561.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 546.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Cash or Trash: 487.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 398.000 spettatori (3,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 378.000 spettatori (2,3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 353.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 332.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 244.000 spettatori (1,8%).