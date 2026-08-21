Ascolti tv ieri giovedì 20 agosto chi vince tra Doc - Nelle Tue Mani 3, Ghost - Fantasma e Zona Bianca

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La battaglia dell’auditel, relativamente alla prima serata, nella giornata di giovedì 20 agosto, l’ha vinta Mediaset con la replica del film cult Ghost (Fantasma) con protagonisti Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg e Vincent Schiavelli. Ghost vince la prima serata con il 15,8% mentre seguono a ruota la replica di Doc – Nelle Tue Mani con Luca Argentero (15,6%) e Chicago Med (5,8%). Resta fuori dal podio la Zona Bianca di Giuseppe Brindisi su Rete 4, che ha visto l’esordio su Mediaset di Milo Infante, per l’occasione in veste di ospite. Di seguito tutti i risultati dei programmi in prime time, access prime time e preserale giovedì 20 agosto 2026 con numero di spettatori e percentuale di share.

Ascolti tv 20 agosto: chi ha vinto tra Doc – Nelle Tue Mani 3, Ghost – Fantasma e Zona Bianca

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Ghost – Fantasma : 1.690.000 spettatori (15,8%);

: 1.690.000 spettatori (15,8%); Rai 1, Doc – Nelle Tue Mani 3 : 1.448.000 spettatori (15,6%);

: 1.448.000 spettatori (15,6%); Italia 1, Chicago Med: 769.000 spettatori (5,8%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Zona Bianca : 750.000 spettatori (7,5%)

: 750.000 spettatori (7,5%) Rai 2, Commissario Rex : 611.000 spettatori (4,8%)

: 611.000 spettatori (4,8%) Nove, Anplagghed : 302.000 spettatori (3,3%)

: 302.000 spettatori (3,3%) Rai 3, Kilimangiaro Estate : 590.000 spettatori (5%)

: 590.000 spettatori (5%) La 7, Il Giurato : 441.000 spettatori (3,6%)

: 441.000 spettatori (3,6%) Tv8, partita Conference League – Atalanta-Hapoel Tel Aviv: 551.000 spettatori (4%).

ANSA

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.086.000 spettatori (28,2%);

: 4.086.000 spettatori (28,2%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.267.000 spettatori (23,1%);

: 3.267.000 spettatori (23,1%); Rai 1, L’Eredità Summer: 2.411.000 spettatori (16,6%).

Fuori dal podio:

La 7, In Onda : 1.030.000 spettatori (7,1%);

: 1.030.000 spettatori (7,1%); Italia 1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 827.000 spettatori (5,8%);

: 827.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera News (prima parte) : 674.000 spettatori (4,8%);

: 674.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera News (seconda parte) : 657.000 spettatori (4,5%);

: 657.000 spettatori (4,5%); Rai 2, TG2 Post : 468.000 spettatori (3,2%);

: 468.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 443.000 spettatori (3,1%);

: 443.000 spettatori (3,1%); Rai 3, Via dei Matti n° 0 (replica): 351.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.040.000 spettatori (25,7%);

: 3.040.000 spettatori (25,7%); Rai 1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.126.000 spettatori (21,8%);

: 2.126.000 spettatori (21,8%); Rai 3, TGR: 1.962.000 spettatori (16,3%).

Fuori dal podio:

Canale 5, The Wall : 1.589.000 spettatori (14,7%);

: 1.589.000 spettatori (14,7%); Canale 5, The Wall – I Protagonisti : 1.455.000 spettatori (16%);

: 1.455.000 spettatori (16%); Rete 4, La Promessa : 845.000 spettatori (6,5%);

: 845.000 spettatori (6,5%); Rete 4, 10 Minuti : 723.000 spettatori (6,3%);

: 723.000 spettatori (6,3%); Rai 3, Blob : 699.000 spettatori (5,3%);

: 699.000 spettatori (5,3%); Rai 3, Via dei Matti n°0 (replica) : 555.000 spettatori (4%);

: 555.000 spettatori (4%); Rai 2, Blue Bloods (secondo episodio) : 541.000 spettatori (4,2%);

: 541.000 spettatori (4,2%); Italia 1, C.S.I. – Scena del Crimine : 420.000 spettatori (3,4%);

: 420.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Blue Bloods (primo episodio): 404.000 spettatori (3,8%).

E ancora:

Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 369.000 spettatori (2,9%);

: 369.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag : 353.000 spettatori (3,5%);

: 353.000 spettatori (3,5%); Rai 2, TG Sport Sera : 344.000 spettatori (3,8%);

: 344.000 spettatori (3,8%); Nove, Little Big Italy : 256.000 spettatori (2,8%);

: 256.000 spettatori (2,8%); Tv8, 4 Ristoranti : 217.000 spettatori (2,1%);

: 217.000 spettatori (2,1%); La 7, Grantchester (secondo episodio) : 106.000 spettatori (1%);

: 106.000 spettatori (1%); La 7, Grantchester (primo episodio): 86.000 spettatori (1%).