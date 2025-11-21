Ascolti tv ieri giovedì 20 novembre chi ha vinto tra Un Professore, La Ruota dei Campioni e X Factor
Ascolti tv giovedì 20 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro La Ruota dei Campioni, X Factor, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 20 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), perché La Ruota della Fortuna slitta lasciando spazio ai Campioni. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale 5) di Gerry Scotti a finire davanti a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Codice Unlocked (Italia 1), Ore 14 Sera (Rai 2), X Factor (Sky Uno), L’uomo sul treno (Tv8) e Save the dating (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 20 novembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Gerry Scotti, Milo Infante, Paolo Del Debbio, Corrado Formigli e X Factor
- Chi stato eliminato da X Factor
- I dati dell'access prime time, Affari Tuoi nel prime time
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, La Ruota dei Campioni: 5.881.000 spettatori (28%);
- Canale 5, Gira La Ruota dei Campioni: 4.603.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.013.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Un Professore 3: 3.556.000 spettatori (20%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 983.000 spettatori (5,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 899.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 747.000 spettatori (5,5%);
- Italia 1, Codice Unlocked: 653.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 652.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Save the dating: 324.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, L’uomo sul treno: 258.000 spettatori (1,4%);
- SkyUno, X Factor: in attesa del dato.
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: puntata “saltata” per la Nazionale
Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia, Mayu di Paola Iezzi, Michelle di Francesco Gabbani e Layana ancora di Lauro, nell’ultima puntata il concorrente eliminato è stato Viscardi di Paola Iezzi: ha perso il ballottaggio con Delia (Jake).
Restano quini in corsa in 6:
- eroCaddeo (Achille Lauro)
- tellynonpiangere (Francesco Gabbani)
- PierC (Francesco Gabbani)
- Tomasi (Jake La Furia)
- Delia (Jake La Furia)
- rob (Paola Iezzi)
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.457.000 spettatori (21%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.953.000 spettatori (19,9%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.856.000 spettatori (8,8%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.459.000 spettatori (6,9%);
- Italia 1, NCIS: 1.053.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.014.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 916.000 spettatori (4,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 771.000 spettatori (3,6%);
- Nove, The Cage: 456.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Foodish: 439.000 spettatori (2,1%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.628.000 spettatori (27%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.413.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.315.000 spettatori (20,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.230.000 spettatori (12,8%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.384.000 spettatori (17,7%);
- Rete 4, La promessa: 979.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 1.035.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 927.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 894.000 spettatori (4,6%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 657.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 600.000 spettatori (3,2%);
- Italia 1, CSI: 564.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 470.000 spettatori (3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 395.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 342.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 318.000 spettatori (1,8%);
- Italia 1, Grande Fratello: 316.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 260.000 spettatori (1,7%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 244.000 spettatori (1,6%).