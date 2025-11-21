Ascolti tv ieri giovedì 20 novembre chi ha vinto tra Un Professore, La Ruota dei Campioni e X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 20 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), perché La Ruota della Fortuna slitta lasciando spazio ai Campioni. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale 5) di Gerry Scotti a finire davanti a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Codice Unlocked (Italia 1), Ore 14 Sera (Rai 2), X Factor (Sky Uno), L’uomo sul treno (Tv8) e Save the dating (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 20 novembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Gerry Scotti, Milo Infante, Paolo Del Debbio, Corrado Formigli e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La Ruota dei Campioni : 5.881.000 spettatori (28%);

: 5.881.000 spettatori (28%); Canale 5, Gira L a Ruota dei Campioni : 4.603.000 spettatori (22,6%);

: 4.603.000 spettatori (22,6%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.013.000 spettatori (25,7%);

: 4.013.000 spettatori (25,7%); Rai 1, Un Professore 3 : 3.556.000 spettatori (20%);

: 3.556.000 spettatori (20%); Rai 3, Splendida Cornice: 983.000 spettatori (5,9%).

Fuori dal podio:

La7, Piazzapulita : 899.000 spettatori (6,4%);

: 899.000 spettatori (6,4%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 747.000 spettatori (5,5%);

: 747.000 spettatori (5,5%); Italia 1, Codice Unlocked : 653.000 spettatori (3,4%);

653.000 spettatori (3,4%); Rai 2, Ore 14 Sera : 652.000 spettatori (4,8%);

: 652.000 spettatori (4,8%); Nove, Save the dating : 324.000 spettatori (1,8%);

: 324.000 spettatori (1,8%); Tv8, L’uomo sul treno : 258.000 spettatori (1,4%);

: 258.000 spettatori (1,4%); SkyUno, X Factor: in attesa del dato.

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi: puntata “saltata” per la Nazionale

Chi stato eliminato da X Factor

Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia, Mayu di Paola Iezzi, Michelle di Francesco Gabbani e Layana ancora di Lauro, nell’ultima puntata il concorrente eliminato è stato Viscardi di Paola Iezzi: ha perso il ballottaggio con Delia (Jake).

Restano quini in corsa in 6:

eroCaddeo (Achille Lauro)

(Achille Lauro) tellynonpiangere (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) PierC (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) Tomasi (Jake La Furia)

(Jake La Furia) Delia (Jake La Furia)

(Jake La Furia) rob (Paola Iezzi)

I dati dell’access prime time, Affari Tuoi nel prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.457.000 spettatori (21%);

: 4.457.000 spettatori (21%); Rai 1, Cinque minuti : 3.953.000 spettatori (19,9%);

: 3.953.000 spettatori (19,9%); La7, Otto e Mezzo: 1.856.000 spettatori (8,8%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.459.000 spettatori (6,9%);

: 1.459.000 spettatori (6,9%); Italia 1, NCIS : 1.053.000 spettatori (5%);

: 1.053.000 spettatori (5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.014.000 spettatori (5%);

: 1.014.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 916.000 spettatori (4,5%);

: 916.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 771.000 spettatori (3,6%);

: 771.000 spettatori (3,6%); Nove, The Cage : 456.000 spettatori (2,2%);

: 456.000 spettatori (2,2%); Tv8, Foodish: 439.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.628.000 spettatori (27%);

: 4.628.000 spettatori (27%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.413.000 spettatori (23,7%);

: 3.413.000 spettatori (23,7%); Canale 5, Avanti un altro: 3.315.000 spettatori (20,5%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.230.000 spettatori (12,8%);

: 2.230.000 spettatori (12,8%); Canale 5, Avanti il primo : 2.384.000 spettatori (17,7%);

: 2.384.000 spettatori (17,7%); Rete 4, La promessa : 979.000 spettatori (5,2%);

: 979.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob : 1.035.000 spettatori (5,5%);

: 1.035.000 spettatori (5,5%); Rete 4, 10 Minuti : 927.000 spettatori (5,5%);

: 927.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Nuovi eroi : 894.000 spettatori (4,6%);

: 894.000 spettatori (4,6%); Rai 2, NCIS – 2° episodio : 657.000 spettatori (3,6%);

: 657.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 600.000 spettatori (3,2%);

: 600.000 spettatori (3,2%); Italia 1, CSI: 564.000 spettatori (3,1%);

564.000 spettatori (3,1%); Rai 2, NCIS – 1° episodio : 470.000 spettatori (3%);

: 470.000 spettatori (3%); Rai 2, TgSport Sera : 395.000 spettatori (3%);

: 395.000 spettatori (3%); Nove, Little Big Italy : 342.000 spettatori (2,6%);

: 342.000 spettatori (2,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 318.000 spettatori (1,8%);

: 318.000 spettatori (1,8%); Italia 1, Grande Fratello : 316.000 spettatori (2,2%);

: 316.000 spettatori (2,2%); La7, Ignoto X : 260.000 spettatori (1,7%);

: 260.000 spettatori (1,7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 244.000 spettatori (1,6%).