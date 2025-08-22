Ascolti tv ieri giovedì 21 agosto chi ha vinto tra Un Professore, Watson e Delitti in Paradiso, record Scotti
Doppietta Rai nella giornata di giovedì 21 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata con Un Professore 2 che supera Watson su Canale5 e Delitti in Paradiso 12 su Rai2.. In preserale si conferma Reazione a Catena, mentre in access prime time è ancora dominio de La Ruota della fortuna. In prima serata bene anche I Re della scena (Rai3), The Untouchables (Rete4), Tutte le donne della mia vita (La7), Polissya Zhytomyr-Fiorentina (Tv8) e Aplagghed (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Un Professore 2: 1.264.000 spettatori (12.6%)
- Canale5, Watson: 1.245.000 spettatori (10.9%)
- Rai2, Delitti in Paradiso 12: 980.000 spettatori (7.3%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Crawl – Intrappolati: 809.000 spettatori (6%)
- Rai3, I Re della Scena: 336.000 spettatori (2.7%)
- Rete4, The Untouchables – Gli Intoccabili: 779.000 spettatori (6.5%)
- La7, Tutte le Donne della mia Vita: 509.000 spettatori (3.9%)
- Tv8, UEFA Conference League: Polissya Zhytomyr – Fiorentina: 518.000 spettatori (3.4%)
- Tv8, Cold Blood Senza Pace: 170.000 spettatori (1.8%)
- Nove, Anplagghed: 566.000 spettatori (4.6%)
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.592.000 spettatori (29.3%)
- Rai1, Techetechetè: 2.308.000 spettatori (14.8%)
- La7, In Onda: 1.147.000 spettatori (7.2%)
Ai piedi del podio:
- Italia1, NCIS – Unità Anticrimine: 919.000 spettatori (5.9%)
- Rai3, Viaggio in Italia: 537.000 spettatori (3.5%)
- Rai3, Fin Che la Barca Va: 363.000 spettatori (2.3%)
- Rete4, 4 di Sera News: 736.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 748.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte
- Tv8, il pre-partita di Polissya Zhytomyr – Fiorentina: 118.000 spettatori (1%)
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 587.000 spettatori (3.8%9
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 2.988.000 spettatori (23.9%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.050.000 spettatori (20.3%)
- Canale 5, Sarabanda: 2.028.000 spettatori (17.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.537.000 spettatori (16.6%)
- Rai2, TGSport Sera: 367.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, The Rookie: 445.000 spettatori (4%)
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 572.000 spettatori (4.2%)
- Italia1, Studio Aperto Mag: 326.000 spettatori (3.2%)
- Italia1, C.S.I. Miami: 486.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, TGR: 2.082.000 spettatori (16.4%)
- Rai3, Blob: 616.000 spettatori (4.3%)
- Rete4, La Promessa: 774.000 spettatori (5.6%)
- La7, Famiglie d’Italia: 132.000 spettatori (1.2%)
- Tv8, 4 Hotel: 139.000 spettatori (1.8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 198.000 spettatori (2.1%)
- Nove, Little Big Italy: 261.000 spettatori (2.8%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 412.000 spettatori (3%)