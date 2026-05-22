Ascolti tv ieri giovedì 21 maggio chi ha vinto tra Un futuro aprile, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Sarabanda
Ascolti tv giovedì 21 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Un futuro aprile che affronta Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Sarabanda Celebrity, Dritto e Rovescio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 21 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) vincere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Un futuro aprile (Rai 1) supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Ore 14 Sera (Rai 2). Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita(La7), Splendida Cornice (Rai 3), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Comedy Match (Nove) e Spectre (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 21 maggio: chi ha vinto tra Un futuro aprile, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Sarabanda, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 21 maggio: chi ha vinto tra Un futuro aprile, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Sarabanda, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Un futuro aprile: 2.219.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.973.000 spettatori (14,3%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 1.141.000 spettatori (9%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Sarabanda Celebrity: 937.000 spettatori (6,9%);
- La7, Piazzapulita: 890.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 877.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 787.000 spettatori (6,5%);
- Nove, Comedy Match: 704.000 spettatori (4,4%);
- Tv8, Spectre: 368.000 spettatori (2,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.654.000 spettatori (24,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.566.000 spettatori (24%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.632.000 spettatori (20,5%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.561.000 spettatori (19,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.705.000 spettatori (9,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.371.000 spettatori (7,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.048.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 963.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 952.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 769.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 406.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Celebrity Chef: 391.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.853.000 spettatori (27,9%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.592.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.265.000 spettatori (18,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.782.000 spettatori (12,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.543.000 spettatori (16,6%);
- Rete 4, La promessa: 1.053.000 spettatori (6,5%);
- Rai 3, Blob: 918.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 804.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Kong: 797.000 spettatori (4,6%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 611.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 559.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 487.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 471.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 421.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 337.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 276.000 spettatori (3%);
- La7, Ignoto X: 234.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 220.000 spettatori (2%).