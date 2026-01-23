Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere prima di Striscia la Notizia (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai3). Ai piedi del podio Piazza Pulita (La7), Ore 14 Sera (Rai2), Dritto e Rovescio (Rete4), Safe House (Italia1), Celta Vigo-Lilla (Tv8) e Un principe per Natale (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai1, Don Matteo 15 : 3.770.000 spettatori (22,8%)

: 3.770.000 spettatori (22,8%) Canale5, Striscia la Notizia : 2.783.000 spettatori (18,6%)

: 2.783.000 spettatori (18,6%) Rai3, Splendida Cornice: 992.000 spettatori (6,2%)

Fuori dal podio:

La7, Piazzapulita : 809.000 spettatori (5,7%)

: 809.000 spettatori (5,7%) Rai2, Ore 14 Sera : 671.000 spettatori (4,8%)

: 671.000 spettatori (4,8%) Rete4, Dritto e Rovescio : 661.000 spettatori (5%)

: 661.000 spettatori (5%) Italia1, Safe House – Nessuno è al sicuro : 674.000 spettatori (3,8%)

: 674.000 spettatori (3,8%) Tv8, Europa League – Celta Vigo-Lilla : 405.000 spettatori (2,1%)

: 405.000 spettatori (2,1%) Nove, Un principe per Natale : 306.000 spettatori (1,7%)

: 306.000 spettatori (1,7%) SkyUno, MasterChef: 731.000 spettatori e il 3.6% nel primo episodio e 601.000 spettatori e il 4.3% nel secondo episodio

Chi è stato eliminato da Masterchef

Nella puntata di giovedì 22 gennaio 2026 ci sono stati tanti colpi di scena a Masterchef. Dalla sfida con la chef Chiara Pavan come mistery box all’invention test con Alessandro Frassica, fino all’esterno allo Juventus Stadium, infatti, i concorrenti si sono dovuti rimboccare le maniche per evitare il pressure test.

A rischiare l’eliminazione Matteo Rinaldi, Matteo Lee, Dorella, Niccolò, Teo e Franco. Ad essere eliminato è stato proprio Franco nella sfida che ha visto entrare in scena anche chef Alessandro Di Tizio.

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.270.000 spettatori (24,7%).

: 5.270.000 spettatori (24,7%). Canale5, La Ruota della Fortuna : 5.201.000 spettatori (24,4%).

: 5.201.000 spettatori (24,4%). Rai1, Cinque Minuti: 4.369.000 spettatori (21,7%).

Ai piedi del podio:

Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 4.201.000 spettatori (20,6%).

: 4.201.000 spettatori (20,6%). La7, Otto e Mezzo : 1.769.000 spettatori (8,4%)

: 1.769.000 spettatori (8,4%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.502.000 spettatori (7,1%).

: 1.502.000 spettatori (7,1%). Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.062.000 spettatori (5,3%).

: 1.062.000 spettatori (5,3%). Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.059.000 spettatori (5%).

E ancora:​

Rete4, 4 di Sera (I parte) : 977.000 spettatori (4,8%).

: 977.000 spettatori (4,8%). Rete4, 4 di Sera (II parte) : 831.000 spettatori (3,9%).

: 831.000 spettatori (3,9%). Nove, The Cage – Prendi e Scappa : 559.000 spettatori (2,6%).

: 559.000 spettatori (2,6%). Rai2, TG2 Post : 497.000 spettatori (2,3%).

: 497.000 spettatori (2,3%). Tv8, Europa League Live: 348.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.996.000 spettatori (28,2%).

: 4.996.000 spettatori (28,2%). Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.795.000 spettatori (25,7%)

: 3.795.000 spettatori (25,7%) Canale5, Caduta Libera: 2.837.000 spettatori

Fuori dal podio:

Rai3, TGR : 2.463.000 spettatori (13,7%)

: 2.463.000 spettatori (13,7%) Rete4, 10 Minuti : 1.117.000 spettatori (6,4%).

: 1.117.000 spettatori (6,4%). Rete4, La Promessa : 1.028.000 spettatori (5,4%).

: 1.028.000 spettatori (5,4%). Rai3, Blob : 996.000 spettatori (5,2%).

: 996.000 spettatori (5,2%). Rai3, Via dei Matti n° 0 : 874.000 spettatori (4,4%).

: 874.000 spettatori (4,4%). Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 787.000 spettatori (4,2%).

: 787.000 spettatori (4,2%). Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 628.000 spettatori (3,4%).

: 628.000 spettatori (3,4%). Italia1, Studio Aperto Mag: 457.000 spettatori (3%).

E ancora:

Rai2, 9-1-1 : 540.000 spettatori (2,8%).

: 540.000 spettatori (2,8%). Tv8, 4 Ristorant i: 461.000 spettatori (2,6%).

i: 461.000 spettatori (2,6%). Nove, Little Big Italy : 378.000 spettatori (3%).

: 378.000 spettatori (3%). Rai2, 9-1-1: Lone Star : 366.000 spettatori (2,3%).

: 366.000 spettatori (2,3%). Rai2, TGSport Sera : 421.000 spettatori (3,3%).

: 421.000 spettatori (3,3%). Rai2, Il Viaggio della Torcia : 267.000 spettatori (2%).

: 267.000 spettatori (2%). Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida : 1.791.000 spettatori (13,7%).

: 1.791.000 spettatori (13,7%). La7, Ignoto X: 258.000 spettatori (1,7%)