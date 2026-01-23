Ascolti tv ieri giovedì 22 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 22 gennaio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai1) su La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere prima di Striscia la Notizia (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai3). Ai piedi del podio Piazza Pulita (La7), Ore 14 Sera (Rai2), Dritto e Rovescio (Rete4), Safe House (Italia1), Celta Vigo-Lilla (Tv8) e Un principe per Natale (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:
- Rai1, Don Matteo 15: 3.770.000 spettatori (22,8%)
- Canale5, Striscia la Notizia: 2.783.000 spettatori (18,6%)
- Rai3, Splendida Cornice: 992.000 spettatori (6,2%)
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 809.000 spettatori (5,7%)
- Rai2, Ore 14 Sera: 671.000 spettatori (4,8%)
- Rete4, Dritto e Rovescio: 661.000 spettatori (5%)
- Italia1, Safe House – Nessuno è al sicuro: 674.000 spettatori (3,8%)
- Tv8, Europa League – Celta Vigo-Lilla: 405.000 spettatori (2,1%)
- Nove, Un principe per Natale: 306.000 spettatori (1,7%)
- SkyUno, MasterChef: 731.000 spettatori e il 3.6% nel primo episodio e 601.000 spettatori e il 4.3% nel secondo episodio
Chi è stato eliminato da Masterchef
Nella puntata di giovedì 22 gennaio 2026 ci sono stati tanti colpi di scena a Masterchef. Dalla sfida con la chef Chiara Pavan come mistery box all’invention test con Alessandro Frassica, fino all’esterno allo Juventus Stadium, infatti, i concorrenti si sono dovuti rimboccare le maniche per evitare il pressure test.
A rischiare l’eliminazione Matteo Rinaldi, Matteo Lee, Dorella, Niccolò, Teo e Franco. Ad essere eliminato è stato proprio Franco nella sfida che ha visto entrare in scena anche chef Alessandro Di Tizio.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Affari Tuoi: 5.270.000 spettatori (24,7%).
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 5.201.000 spettatori (24,4%).
- Rai1, Cinque Minuti: 4.369.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 4.201.000 spettatori (20,6%).
- La7, Otto e Mezzo: 1.769.000 spettatori (8,4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.502.000 spettatori (7,1%).
- Rai3, Il Cavallo e la Torre: 1.062.000 spettatori (5,3%).
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.059.000 spettatori (5%).
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera (I parte): 977.000 spettatori (4,8%).
- Rete4, 4 di Sera (II parte): 831.000 spettatori (3,9%).
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 559.000 spettatori (2,6%).
- Rai2, TG2 Post: 497.000 spettatori (2,3%).
- Tv8, Europa League Live: 348.000 spettatori (1,7%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità: 4.996.000 spettatori (28,2%).
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 3.795.000 spettatori (25,7%)
- Canale5, Caduta Libera: 2.837.000 spettatori
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.463.000 spettatori (13,7%)
- Rete4, 10 Minuti: 1.117.000 spettatori (6,4%).
- Rete4, La Promessa: 1.028.000 spettatori (5,4%).
- Rai3, Blob: 996.000 spettatori (5,2%).
- Rai3, Via dei Matti n° 0: 874.000 spettatori (4,4%).
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 787.000 spettatori (4,2%).
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 628.000 spettatori (3,4%).
- Italia1, Studio Aperto Mag: 457.000 spettatori (3%).
E ancora:
- Rai2, 9-1-1: 540.000 spettatori (2,8%).
- Tv8, 4 Ristoranti: 461.000 spettatori (2,6%).
- Nove, Little Big Italy: 378.000 spettatori (3%).
- Rai2, 9-1-1: Lone Star: 366.000 spettatori (2,3%).
- Rai2, TGSport Sera: 421.000 spettatori (3,3%).
- Rai2, Il Viaggio della Torcia: 267.000 spettatori (2%).
- Canale5, Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.791.000 spettatori (13,7%).
- La7, Ignoto X: 258.000 spettatori (1,7%)