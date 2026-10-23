Ascolti TV ieri giovedì 22 ottobre, Doc 4 vince batte Tutto per la mia famiglia e Le Iene: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 22 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama 3.989000 spettatori e il 23,5% di share, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.716.000 spettatori e l’11,1%, e Le Iene su Italia 1, che ha tenuto incollati 1.036.000 spettatori (7,8%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 22 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 : 3.989.000 spettatori (23,5%);

: 3.989.000 spettatori (23,5%); Canale 5, Tutto per la mia famiglia : 1.716.000 spettatori (11,1%);

: 1.716.000 spettatori (11,1%); Italia 1, Le Iene: 1.036.000 spettatori (7,8%).

Ai piedi del podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 877.000 spettatori (6,6%);

: 877.000 spettatori (6,6%); Rai 3, Splendica cornice : 828.000 spettatori (5%);

: 828.000 spettatori (5%); La7, Piazzapulita : 805.000 spettatori (5,8%);

: 805.000 spettatori (5,8%); Rai 2, Ore 14 Sera : 755.000 spettatori (5%);

: 755.000 spettatori (5%); Tv8, Juventus-Rennes : 736.000 spettatori (3,7%);

: 736.000 spettatori (3,7%); Nove, Comedy Match: 445.000 spettatori (2,5%).

ANSA

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 22 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.673.000 spettatori e il 22,4%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.326.000 spettatori e il 20,8%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.673.000 spettatori (22,4%);

: 4.673.000 spettatori (22,4%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.326.000 spettatori (20,8%);

: 4.326.000 spettatori (20,8%); Rai 1, Cinque Minuti: 3.832.000 spettatori (19,6%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.821.000 spettatori (8,9%);

: 1.821.000 spettatori (8,9%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.520.000 spettatori (7,4%);

: 1.520.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.149.000 spettatori (5,8%);

: 1.149.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.052.000 spettatori (5,3%);

: 1.052.000 spettatori (5,3%); Italia 1, NCIS : 945.000 spettatori (4,7%);

: 945.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 886.000 spettatori (4,2%);

: 886.000 spettatori (4,2%); Nove, Cash or Trash : 667.000 spettatori (3,2%);

: 667.000 spettatori (3,2%); Rai 2, TG2 Post : 542.000 spettatori (2,6%);

: 542.000 spettatori (2,6%); Tv8, Europa League Live: 328.000 spettatori (1,7%).

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 22 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4 milioni (24%) e quello Mediaset che supera i 2,3 milioni (15,4%), chiudendo alle spalle della TGR (quasi 2,5 milioni e 14,2% di share).

I dati completi:

Rai 1, L’Eredità : 4.007.000 spettatori (24%);

: 4.007.000 spettatori (24%); Rai 3, TGR : 2.429.000 spettatori (14,2%);

: 2.429.000 spettatori (14,2%); Canale 5, Caduta Libera: 2.320.000 spettatori (15,4%).

A seguire: