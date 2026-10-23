Ascolti TV ieri giovedì 22 ottobre, Doc 4 vince batte Tutto per la mia famiglia e Le Iene: i dati Auditel
Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con circa 4 milioni: la sfida con Tutto per la mia famiglia, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 22 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama 3.989000 spettatori e il 23,5% di share, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.716.000 spettatori e l’11,1%, e Le Iene su Italia 1, che ha tenuto incollati 1.036.000 spettatori (7,8%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 22 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4: 3.989.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.716.000 spettatori (11,1%);
- Italia 1, Le Iene: 1.036.000 spettatori (7,8%).
Ai piedi del podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 877.000 spettatori (6,6%);
- Rai 3, Splendica cornice: 828.000 spettatori (5%);
- La7, Piazzapulita: 805.000 spettatori (5,8%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 755.000 spettatori (5%);
- Tv8, Juventus-Rennes: 736.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Comedy Match: 445.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 22 ottobre.
Affari Tuoi raggiunge 4.673.000 spettatori e il 22,4%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.326.000 spettatori e il 20,8%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.673.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.326.000 spettatori (20,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.832.000 spettatori (19,6%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.821.000 spettatori (8,9%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.520.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.149.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.052.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS: 945.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 886.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 667.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TG2 Post: 542.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Europa League Live: 328.000 spettatori (1,7%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 22 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4 milioni (24%) e quello Mediaset che supera i 2,3 milioni (15,4%), chiudendo alle spalle della TGR (quasi 2,5 milioni e 14,2% di share).
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.007.000 spettatori (24%);
- Rai 3, TGR: 2.429.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.320.000 spettatori (15,4%).
A seguire:
- Rete 4, 10 Minuti: 1.145.000 spettatori (7%);
- Rete 4, La Promessa: 1.085.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Blob: 1.078.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 924.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 783.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 594.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 471.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Cash or Trash: 442.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Gf Vip: 334.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 334.000 spettatori (2,1%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 332.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 276.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 256.000 spettatori (2,8%).