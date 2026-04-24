Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14
Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Uno sbirro in Appennino che affronta Forbidden Fruit, Le Iene, Pechino Express, Infante, Del Debbio e Formigli
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 23 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) perdere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Forbidden Fruit (Canale 5), così come Le Iene (Italia 1) . Ai piedi del podio, Splendida Cornice (Rai 3), Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante, Piazzapulita(La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio, Pechino Express (SkyUno), Innocenti bugie (Tv8) e Chernobyl (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 23 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit Le Iene, Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 23 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit Le Iene, Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 1° episodio: 3.557.000 spettatori (19,4%);
- Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 2° episodio: 2.89′.000 spettatori (21%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.934.000 spettatori (13,4%);
- Italia 1, Le Iene: 1.146.000 spettatori (9,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.027.000 spettatori (6,6%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 945.000 spettatori (7%).
- La7, Piazzapulita: 882.000 spettatori (6,7%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 765.000 spettatori (6%);
- SkyUno, Pechino Express: 447.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Innocenti bugie: 330.000 spettatori (2%);
- Nove, Chernobyl: 229.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.962.000 spettatori (24,2%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.733.000 spettatori (23,1%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.058.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.757.000 spettatori (19,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.890.000 spettatori (9,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.413.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.071.000 spettatori (5,4%).
E ancora:
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 988.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 984.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 878.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 570.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 387.000 spettatori (1,9%);
- Tv8, Foodish: 383.000 spettatori (1,9%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.415.000 spettatori (29,7%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.963.000 spettatori (26,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.552.000 spettatori (19,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.888.000 spettatori (12,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.556.000 spettatori (16%);
- Rai 3, Blob: 948.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La promessa: 929.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 842.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Kong: 781.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 670.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 594.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 508.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 434.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 414.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 346.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 343.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 253.000 spettatori (2,5%);
- La7, Ignoto X: 193.000 spettatori (1,6%).