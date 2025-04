Ascolti tv ieri giovedì 24 aprile chi vince tra Che Dio ci aiuti 8, Paola Cortellesi e Bologna-Empoli

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Rai vince la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata con Che Dio ci aiuti 8 che batte Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto con Antonio Albanese e Paola Cortellesi (Canale 5) e la partita di Coppia Italia Bologna-Empoli (Italia 1). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 aprile: chi ha vinto la sfida della prima serata

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, Che Dio ci aiuti 8: 3.690.000 spettatori (22%);

3.690.000 spettatori (22%); Canale 5, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto : 1.757.000 spettatori (10.7%);

: 1.757.000 spettatori (10.7%); Italia 1, Coppia Italia Bologna-Empoli: 1.517.000 spettatori (8.1%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 987.000 spettatori (7.1%);

: 987.000 spettatori (7.1%); La7, Piazzapulita : 896.000 spettatori (6.4%);

: 896.000 spettatori (6.4%); Nove, Only Fun Comico Show : 701.000 spettatori (4.2%);

701.000 spettatori (4.2%); Rai 2, Blue Bloods : 698.000 spettatori (4.2%);

: 698.000 spettatori (4.2%); Rai 3, The Father – Nulla è come sembra : 639.000 spettatori (3.8%);

: 639.000 spettatori (3.8%); Tv8, Cucine da Incubo: 377.000 spettatori (2.3%);

I dati dell’access prime time

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.487.000 spettatori (27.4%);

: 5.487.000 spettatori (27.4%); Rai 1, Cinque minuti : 4.549.000 spettatori (24.6%);

: 4.549.000 spettatori (24.6%); Canale 5, Striscia la Notizia: 2.732.000 spettatori (13.8%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.646.000 spettatori (8.3%);

: 1.646.000 spettatori (8.3%); La7, Otto e mezzo : 1.548.000 spettatori (7.9%);

: 1.548.000 spettatori (7.9%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.127.000 spettatori (6%);

: 1.127.000 spettatori (6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 868.000 spettatori (4.6%);

: 868.000 spettatori (4.6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 832.000 spettatori (4.2%);

: 832.000 spettatori (4.2%); Rai 2, Tg2 Post : 598.000 spettatori (3%);

: 598.000 spettatori (3%); Nove, Don’t forget the lyrics : 474.000 spettatori (2.4%);

: 474.000 spettatori (2.4%); Tv8, Foodish: 470.000 spettatori (2.4%).

Notizia in aggiornamento