Ascolti tv ieri giovedì 24 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Don Matteo e La notte del 12

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 24 luglio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma non nell’access prime time dove Techetecheté chiude alle spalle di La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata, anche Don Matteo (Rai 1) guarda dal basso Temptation Island (Canale 5), pur restando davanti a Delitti in paradiso (Rai 2). Ai piedi del podio La notte del 12 (Rai3), Lo specialista (Rete4), Oblivion (Italia1), In onda (La7), Rocky III (Tv8) e Tel chi el Tèlun (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island, Don Matteo e La notte del 12

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Temptation Island : 3.851.000 spettatori (30%);

: 3.851.000 spettatori (30%); Rai1, Don Matteo 13 : 1.854.000 spettatori (13%);

: 1.854.000 spettatori (13%); Rai1, Delitti in paradiso: 806.000 spettatori (5.7%).

Fuori dal podio:

Rai3, La notte del 12 : 629.000 spettatori (4.2%)

: 629.000 spettatori (4.2%) Rete4, Lo specialista : 628.000 spettatori (4.5%)

: 628.000 spettatori (4.5%) Italia1, Oblivion : 611.000 spettatori (4.3%)

: 611.000 spettatori (4.3%) La7, In Onda Prima Serata : 745.000 spettatori (4.9%)

: 745.000 spettatori (4.9%) Tv8, Rocky III : 332.000 spettatori (2.3%)

: 332.000 spettatori (2.3%) Nove, Tel chi el Telùn: 487.000 spettatori (3.6%)

ANSA

Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.998.000 spettatori (25.1%)

: 2.998.000 spettatori (25.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.161.000 spettatori (22.5%)

: 2.161.000 spettatori (22.5%) Canale5, Sarabanda: 1.961.000 spettatori (18%)

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.401.000 spettatori (15.9%)

: 1.401.000 spettatori (15.9%) Rai2, dopo TGSport Sera : 491.000 spettatori (5.6%)

: 491.000 spettatori (5.6%) Rai2, The Rookie : 465.000 spettatori (4.5%)

: 465.000 spettatori (4.5%) Rai2, Blue Bloods : 682.000 spettatori (5.2%)

: 682.000 spettatori (5.2%) Italia1, Studio Aperto Mag : 280.000 spettatori (2.9%)

: 280.000 spettatori (2.9%) Italia1, C.S.I. Miami : 391.000 spettatori (3.1%)

: 391.000 spettatori (3.1%) Rai3, TGR : 1.880.000 spettatori (15.5%)

: 1.880.000 spettatori (15.5%) Rai3, Blob : 723.000 spettatori (5.3%)

: 723.000 spettatori (5.3%) Rete4, La Promessa : 804.000 spettatori (6.1%)

: 804.000 spettatori (6.1%) La7, Famiglie d’Italia : 137.000 spettatori (1.3%)

: 137.000 spettatori (1.3%) Tv8, 4 Ristoranti : 271.000 spettatori (2.2%)

: 271.000 spettatori (2.2%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 421.000 spettatori (3.2%)

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.073.000 spettatori (25.8%)

: 4.073.000 spettatori (25.8%) Rai1, Techetechetè : 2.494.000 spettatori (15.8%)

: 2.494.000 spettatori (15.8%) Rai3, Un Posto al Sole: 1.121.000 spettatori (7.1%)

Ai piedi del podio:

Rai2, TG2 Post : 572.000 spettatori (3.6%)

: 572.000 spettatori (3.6%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 885.000 spettatori (5.7%).

: 885.000 spettatori (5.7%). Rai3, Generazione Bellezza : 684.000 spettatori (4.8%)

: 684.000 spettatori (4.8%) Rete4, 4 di Sera News : 826.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte.

: 826.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. La7, In Onda : 1.009.000 spettatori (6.4%)

: 1.009.000 spettatori (6.4%) Tv8, Foodish : 492.000 spettatori (3.2%)

: 492.000 spettatori (3.2%) Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 578.000 spettatori (3.7%)