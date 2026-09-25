Ascolti tv ieri giovedì 24 settembre chi ha vinto tra Follemente, Racconto di una notte e Dritto e Rovescio
Ascolti tv giovedì 24 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Edoardo Leo che affronta Le Iene, Racconto di una notte, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 24 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Follemente con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2), Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4), Olanda-Germania (Tv8), Le cose che non sai con Eleonora Daniele (Rai 3) e Buy it (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 24 settembre: chi ha vinto tra Edoardo Leo, Ilary Blasi, Del Debbio e Formigli
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Racconto di una notte: 2.091.000 spettatori (13,5%);
- Rai 1, Follemente: 1.745.000 spettatori (11,5%);
- Italia 1, Le Iene: 1.151.000 spettatori (10,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Ore 14 Sera: 789.000 spettatori (6,3%);
- La7, Piazzapulita: 759.000 spettatori (6,4%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 730.000 spettatori (6,5%);
- Tv8, Olanda-Germania: 689.000 spettatori (3,8%);
- Rai 3, Le cose che non sai: 311.000 spettatori (2%);
- Nove, Buy it: 309.000 spettatori (2%).
I dati dell'access prime time, i risultati di La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.480.000 spettatori (23,1%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.233.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.643.000 spettatori (19,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.700.000 spettatori (8,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.465.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.126.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.004.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera- 1^ parte: 942.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera- 2^ parte: 775.000 spettatori (4%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 572.000 spettatori (3%);
- Rai 2, Tg2 Post: 421.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.951.000 spettatori (25,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena - L'intesa vincente: 2.561.000 spettatori (22,3%);
- Rai 3, TGR: 2.367.000 spettatori (15,1%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, Caduta libera: 2.103.000 spettatori (15,8%);
- Canale 5, Caduta libera - Inizia la sfida: 1.696.000 spettatori (17,1%);
- Rai 3, Blob: 978.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, La promessa: 985.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il provinciale: 854.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 834.000 spettatori (5,6%);
- Rai 2, Blue Bloods - 2° episodio: 737.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods - 1° episodio: 541.000 spettatori (4,2%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 450.000 spettatori (2,8%);
- Rete 4, Cash or Trash: 410.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 371.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 289.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, TgSport Sera: 268.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 238.000 spettatori (2,6%);
- La7, Ignoto X: 200.000 spettatori (1,6%).