Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 24 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove comanda La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti davanti ad Affari Tuoi. Nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Follemente con Edoardo Leo e Pilar Fogliati (Rai 1) a chiudere dietro a Racconto di una notte (Canale 5) ma davanti a Le Iene (Italia 1). Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2), Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio (Rete 4), Olanda-Germania (Tv8), Le cose che non sai con Eleonora Daniele (Rai 3) e Buy it (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.