Ascolti tv ieri giovedì 25 dicembre, chi ha vinto tra Concerto di Natale e Stanotte a Torino di Alberto Angela
Ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Concerto di Natale in Vaticano che sfida Stanotte a Torino di Alberto Angela
Anche nel giorno di Natale c’è grande curiosità per le preferenze degli spettatori televisivi italiani: le rilevazioni Auditel certificano gli ascolti tv, con la sfida che metteva contro, in particolare, il Concerto di Natale in Vaticano a Canale 5 (con Federica Panicucci), Stanotte a Torino (con Alberto Angela) su Rai 1 e diversi film interessanti. A spuntarla è proprio il documentario di Rai 1, che ottiene oltre 3 milioni di spettatori e il 21% di share. Terzo posto per Harry Potter su Italia 1.
Ascolti tv 24 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino, Concerto di Natale e Harry Potter
Di seguito i dati ufficiali del prime time, con il dettaglio dei telespettatori e lo share relativo, determinando una classifica confermata anche dai dati di total audience:
- Rai 1, Stanotte a Torino: 3.157.000 spettatori (21.02%);
- Canale 5, Concerto di Natale in Vaticano: 1.846.000 spettatori (14.5%)
- Italia 1, Harry Potter e la pietra filosofale : 1.284.000 spettatori (8.68%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Il ritorno di Mary Poppins: 883.000 spettatori (5.61%);
- Nove, La Corrida 666.000 spettatori (4.85%);
- Rete 4, Natale a tutti i costi: 702.000 spettatori (4.2%);
- Rai 3, Soul: 604.000 spettatori (3.43%).
- La7, Parenti serpenti : 525.000 spettatori (3.16%);
- Tv8, Jumanji: 298.000 spettatori (1.75%).
Il conduttore de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti
I dati dell’access prime time, Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Vediamo anche i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero di telespettatori e share corrispondente:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.326.000 spettatori pari al (24.2%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.040.000 spettatori (22.8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.320.000 spettatori (19.6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.179.000 spettatori (6.7%);
- Rai 2, Ape di guardia: 1.031.000 spettatori (5.7%);
- Rai 2, Pluto postino: 906.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Le esercitazioni di Pippo: 843.000 spettatori (4.6%);
- Rai 2, Paperino e la goccia: 816.000 spettatori (4.5%);
- Rai 2, La festa di Pluto: 712.000 spettatori (4%);
- Rai 2, I nipoti di Paperino: 683.000 spettatori (3.9%);
- La7, Missione Pianeta: 659.000 spettatori (3.7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 381.000 spettatori(2.2%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa 366.000 spettatori (2.1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Caduta Libera e L’Eredità
Infine, ecco i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con le rilevazioni dei telespettatori e il relativo share:
- Rai 1, L’Eredità: 3.421.000 spettatori (23.3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.493.000 spettatori (19.4%);
- Canale 5, Caduta Libera: 1.985.000 spettatori (14.3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.097.000 spettatori (14.1%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.377.000 spettatori (11.4%);
- Rai 3, Via dei Matti n° 0: 967.000 spettatori (5.8%);
- Rete 4, La promessa: 955.000 spettatori (5.7%);
- Rai 3, Blob: 881.000 spettatori (5.4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 673.000 spettatori (5.1%);
- Italia 1, Polar Express: 744.000 spettatori (4.5%);
- Rai 2, TGSport Sera: 536.000 spettatori (4.4%);
- Rai 2, Una corona per Natale: 557.000 spettatori (3.8%).
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 507.000 spettatori (3.2%);
- Nove, Little Big Italy: 327.000 spettatori (2.7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 256.000 spettatori (1.7%).
In aggiornamento