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Ascolti tv ieri giovedì 25 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Quarto Grado e Sarabanda

Ascolti tv giovedì 25 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Mondiali 2026 che affronta Montmartre, Sarabanda Celebrity, Quarto Grado e Piazzapulita

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 25 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) battere Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma davanti ad Avanti un altro (Canale 5), anche se a fare più numeri. In prima serata, Ecuador-Germania dei Mondiali 2026 (Rai 1) finisce davanti a Montmartre (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Sarabanda Celebrity (Italia 1), Girl in the attic (Rai 2), Piazzapulita(La7), Overland (Rai 3), Sinceramente Persia (Nove), Quattro matrimoni (Tv8) e . Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 giugno: chi ha vinto tra Mondiali 2026, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Ecuador-Germania: 3.850.000 spettatori (28,7%);
  • Canale 5, Montmartre: 1.066.000 spettatori (8,1%);
  • Rete 4, Quarto Grado: 1.057.000 spettatori (9,1%).

Fuori dal podio:

  • Italia 1, Sarabanda Celebrity: 874.000 spettatori (6,9%);
  • Rai 2, Girl in the attic: 702.000 spettatori (4,5%);
  • La7, Piazzapulita: 674.000 spettatori (4,4%);
  • Rai 3, Overland: 588.000 spettatori (4%);
  • Nove, Sinceramente Persia: 374.000 spettatori (2,6%);
  • Tv8, Quattro matrimoni: 341.000 spettatori (3,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.184.000 spettatori (25,3%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 3.540.000 spettatori (21,9%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.347.000 spettatori (21,3%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.363.000 spettatori (8,4%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.183.000 spettatori (7,3%);
  • Italia 1, NCIS: 896.000 spettatori (5,5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 618.000 spettatori (4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 601.000 spettatori (3,6%).

E ancora:

  • Rai 2, Tg2 Post: 526.000 spettatori (3,2%);
  • Nove, Cash or Trash: 500.000 spettatori (3,1%);
  • Tv8, Celebrity Chef: 362.000 spettatori (2,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.347.000 spettatori (26%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.368.000 spettatori (23,3%);
  • Rai 3, TGR: 2.120.000 spettatori (16,2%).

Fuori dal podio:

  • Canale 5, Avanti un altro: 1.857.000 spettatori (16,1%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.437.000 spettatori (16,2%);
  • Rete 4, La promessa: 846.000 spettatori (5,9%);
  • Rai 3, Blob: 755.000 spettatori (5,2%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 723.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Via dei Matti N°0: 653.000 spettatori (4,3%).

E ancora:

  • Italia 1, Hawaii Five-0: 496.000 spettatori (3,6%);
  • Rai 2, Blue Bloods: 384.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, Cash or Trash: 348.000 spettatori (2,5%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 343.000 spettatori (2,6%);
  • Rai 2, Italia chiama America: 287.000 spettatori (2,8%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 274.000 spettatori (2,6%);
  • Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2,8%);
  • La7, Ignoto X: 225.000 spettatori (2,1%).

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