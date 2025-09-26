NOTIZIE
Temi Caldi:

Ascolti tv ieri giovedì 25 settembre chi ha vinto tra Cristiana Capotondi, La Notte nel Cuore e Del Debbio

Ascolti tv giovedì 25 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La Ricetta della Felicità contro La Notte nel Cuore, X Factor, Ore 14 e Del Debbio

Pubblicato: Aggiornato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 25 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Zucchero (Rai 3). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Torino-Pisa (Italia 1), Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante,  X Factor (Sky Uno), Roberto Lipari (Nove) e Salisburgo-Porto (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

  • Rai 1, La Ricetta della Felicità: 3.040.000 spettatori (19%);
  • Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.3336.000 spettatori (15,7%);
  • Rai 3, Zucchero: 886.000 spettatori (5%).

Fuori dal podio:

  • Rete 4, Dritto e Rovescio: 854.000 spettatori (6,8%);
  • Italia 1, Torino-Pisa: 831.000 spettatori (4,5%);
  • La7, Piazzapulita: 826.000 spettatori (6,3%);
  • Rai 2, Ore 14: 693.000 spettatori (5,3%);
  • Nove, Roberto Lipari: 352.000 spettatori (2,1%);
  • Tv8, Salisburgo-Porto: 172.000 spettatori (0,9%);
  • SkyUno, X Factor: in attesa del dato.

stefano de martino conduttore affari tuoiANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.087.000 spettatori (25,7%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.332.000 spettatori (21,9%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.235.000 spettatori (22,2%).

Ai piedi del podio:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.559.000 spettatori (7,9%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.287000 spettatori (6,5%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.083.000 spettatori (5,7%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 991.000 spettatori (5%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 978.000 spettatori (5,2%);
  • Italia 1, Coppa Italia Live: 732.000 spettatori (3,9%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 561.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, The Cage: 536.000 spettatori (2,7%);
  • Tv8, Europa League Live: 158.000 spettatori (0,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 3.788.000 spettatori (25,1%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.593.000 spettatori (18,9%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.631.000 spettatori (22,7%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.270.000 spettatori (14,6%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 1.804.000 spettatori (17,4%);
  • Rete 4, La promessa: 928.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 839.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 3, Blob: 786.000 spettatori (4,6%);
  • Italia 1, Genoa-Empoli: 746.000 spettatori (5,4%);
  • Rai 3, Riserva indiana: 699.000 spettatori (3,8%);
  • Rai 2, NCIS: 605.000 spettatori (3,6%);
  • Nove, Cash or Trash: 533.000 spettatori (3,2%);
  • Rai 2, The Rookie: 408.000 spettatori (3,1%);
  • Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (3,4%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 341.000 spettatori (2,2%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 335.000 spettatori (3,3%);
  • La7, Ignoto X: 210.000 spettatori (1,7%).

ascolti-tv-giovedi-25-settembre-2025 ANSA / IPA

Leggi anche

WeWALK

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo