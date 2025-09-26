Ascolti tv ieri giovedì 25 settembre chi ha vinto tra Cristiana Capotondi, La Notte nel Cuore e Del Debbio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 25 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Zucchero (Rai 3). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Torino-Pisa (Italia 1), Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, X Factor (Sky Uno), Roberto Lipari (Nove) e Salisburgo-Porto (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, La Ricetta della Felicità : 3.040.000 spettatori (19%);

: 3.040.000 spettatori (19%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.3336.000 spettatori (15,7%);

: 2.3336.000 spettatori (15,7%); Rai 3, Zucchero: 886.000 spettatori (5%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Dritto e Rovescio : 854.000 spettatori (6,8%);

: 854.000 spettatori (6,8%); Italia 1, Torino-Pisa : 831.000 spettatori (4,5%);

831.000 spettatori (4,5%); La7, Piazzapulita : 826.000 spettatori (6,3%);

: 826.000 spettatori (6,3%); Rai 2, Ore 14 : 693.000 spettatori (5,3%);

: 693.000 spettatori (5,3%); Nove, Roberto Lipari : 352.000 spettatori (2,1%);

: 352.000 spettatori (2,1%); Tv8, Salisburgo-Porto : 172.000 spettatori (0,9%);

: 172.000 spettatori (0,9%); SkyUno, X Factor: in attesa del dato.

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.087.000 spettatori (25,7%);

: 5.087.000 spettatori (25,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.332.000 spettatori (21,9%);

: 4.332.000 spettatori (21,9%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.235.000 spettatori (22,2%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.559.000 spettatori (7,9%);

: 1.559.000 spettatori (7,9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.287000 spettatori (6,5%);

: 1.287000 spettatori (6,5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.083.000 spettatori (5,7%);

: 1.083.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 991.000 spettatori (5%);

: 991.000 spettatori (5%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 978.000 spettatori (5,2%);

: 978.000 spettatori (5,2%); Italia 1, Coppa Italia Live : 732.000 spettatori (3,9%);

: 732.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Tg2 Post : 561.000 spettatori (2,8%);

: 561.000 spettatori (2,8%); Nove, The Cage : 536.000 spettatori (2,7%);

: 536.000 spettatori (2,7%); Tv8, Europa League Live: 158.000 spettatori (0,8%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.788.000 spettatori (25,1%);

: 3.788.000 spettatori (25,1%); Canale 5, Avanti un altro : 2.593.000 spettatori (18,9%);

: 2.593.000 spettatori (18,9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.631.000 spettatori (22,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.270.000 spettatori (14,6%);

: 2.270.000 spettatori (14,6%); Canale 5, Avanti il primo : 1.804.000 spettatori (17,4%);

: 1.804.000 spettatori (17,4%); Rete 4, La promessa : 928.000 spettatori (5,4%);

: 928.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 10 Minuti : 839.000 spettatori (5,7%);

: 839.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 786.000 spettatori (4,6%);

: 786.000 spettatori (4,6%); Italia 1, Genoa-Empoli: 746.000 spettatori (5,4%);

746.000 spettatori (5,4%); Rai 3, Riserva indiana : 699.000 spettatori (3,8%);

: 699.000 spettatori (3,8%); Rai 2, NCIS : 605.000 spettatori (3,6%);

: 605.000 spettatori (3,6%); Nove, Cash or Trash : 533.000 spettatori (3,2%);

: 533.000 spettatori (3,2%); Rai 2, The Rookie : 408.000 spettatori (3,1%);

: 408.000 spettatori (3,1%); Nove, Little Big Italy : 349.000 spettatori (3,4%);

: 349.000 spettatori (3,4%); Tv8, 4 Ristoranti : 341.000 spettatori (2,2%);

: 341.000 spettatori (2,2%); Rai 2, TgSport Sera : 335.000 spettatori (3,3%);

: 335.000 spettatori (3,3%); La7, Ignoto X: 210.000 spettatori (1,7%).