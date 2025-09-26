Ascolti tv ieri giovedì 25 settembre chi ha vinto tra Cristiana Capotondi, La Notte nel Cuore e Del Debbio
Ascolti tv giovedì 25 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con La Ricetta della Felicità contro La Notte nel Cuore, X Factor, Ore 14 e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 25 settembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Zucchero (Rai 3). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Torino-Pisa (Italia 1), Piazzapulita (La7), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, X Factor (Sky Uno), Roberto Lipari (Nove) e Salisburgo-Porto (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Ricetta della Felicità: 3.040.000 spettatori (19%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.3336.000 spettatori (15,7%);
- Rai 3, Zucchero: 886.000 spettatori (5%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 854.000 spettatori (6,8%);
- Italia 1, Torino-Pisa: 831.000 spettatori (4,5%);
- La7, Piazzapulita: 826.000 spettatori (6,3%);
- Rai 2, Ore 14: 693.000 spettatori (5,3%);
- Nove, Roberto Lipari: 352.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Salisburgo-Porto: 172.000 spettatori (0,9%);
- SkyUno, X Factor: in attesa del dato.
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.087.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.332.000 spettatori (21,9%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.235.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- La7, Otto e Mezzo: 1.559.000 spettatori (7,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.287000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.083.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 991.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 978.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 732.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Tg2 Post: 561.000 spettatori (2,8%);
- Nove, The Cage: 536.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Europa League Live: 158.000 spettatori (0,8%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.788.000 spettatori (25,1%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.593.000 spettatori (18,9%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.631.000 spettatori (22,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.270.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.804.000 spettatori (17,4%);
- Rete 4, La promessa: 928.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, 10 Minuti: 839.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Blob: 786.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, Genoa-Empoli: 746.000 spettatori (5,4%);
- Rai 3, Riserva indiana: 699.000 spettatori (3,8%);
- Rai 2, NCIS: 605.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 533.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, The Rookie: 408.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 349.000 spettatori (3,4%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 341.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 335.000 spettatori (3,3%);
- La7, Ignoto X: 210.000 spettatori (1,7%).