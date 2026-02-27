Ascolti tv ieri giovedì 26 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Del Debbio e Formigli
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 26 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è PrimaFestival (Rai 1) davanti a La Ruota della Fortuna (Canale 5). Nel preserale poi L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Sanremo 2026 (Rai 1) travolge Il Gladiatore (Canale 5) e Piazzapulita (La7). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4), The King’s man (Italia 1), ,La caduta (Rai 3), The Americas (Rai 2), Only Fun (Nove) e Nottingham Forest – Fenerbahce (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 26 febbraio: chi ha vinto tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Piazzapulita e Dritto e Rovescio
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Sanremo 2026: 9.543.000 spettatori (60,6%);
- Canale 5, Il Gladiatore: 1.022.000 spettatori (6,3%);
- La7, Piazzapulita: 710.000 spettatori (3,8%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 518.000 spettatori (3,3%);
- Italia 1, The King’s man: 514.o00 spettatori (2,5%);
- Rai 3, La caduta: 438.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, The Americas – 1° episodio: 360.000 spettatori (1,5%);
- Rai 2, The Americas – 2° episodio: 399.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Only Fun: 323.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, Nottingham Forest – Fenerbahce: 286.000 spettatori (1,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e PrimaFestival
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, PrimaFestival: 6.842.000 spettatori (32,1%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.057.000 spettatori (16,8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.434.000 spettatori (15,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.350.000 spettatori (5,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.347.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.039.000 spettatori (4,7%);
- Italia 1, NCIS: 999.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 816.000 spettatori (3,7%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 615.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 440.000 spettatori (1,8%);
- Tv8, Europa League Live: 241.00 spettatori (1,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.048.000 spettatori (29,3%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.721.000 spettatori (26,4%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.702.000 spettatori (16,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.336.000 spettatori (13,2%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 2.089.000 spettatori (16,1%);
- Rete 4, La promessa: 1.069.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 993.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 911.000 spettatori (5,4%);
- Nove, Cash or Trash: 694.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 618.000 spettatori (3,3%).
E ancora:
- Rai 2, 9-1-1: 487.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 432.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 375.000 spettatori (2,5%);
- Rai 2, TgSport Sera: 365.000 spettatori (3%);
- Nove, Little Big Italy: 322.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 317.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 268.000 spettatori (1,8%).