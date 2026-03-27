Ascolti tv ieri giovedì 26 marzo chi ha vinto tra Italia, Splendida Cornice, Pechino Express e Piazzapulita
Ascolti tv giovedì 26 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Italia-Irlanda del Nord che affronta Forbidden Fruit, Pechino Express, Infante, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 26 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato in prima serata, dove la partita Italia-Irlanda del Nord (Rai 1) non ha rivali. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che approfitta dell’assenza di Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, dietro la Nazionale, si piazzano Forbidden Fruit (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio le sfide informative tra Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli, Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante e Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio: tra loro The day after tomorrow (Italia 1). Più indietro Only Fun (Nove), Pechino Express (SkyUno) e Il profumo del mosto selvatico (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 26 marzo: chi ha vinto tra Italia, Forbidden Fruit, Splendida Cornice e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Italia-Irlanda del Nord: 10.422.000 spettatori (44,5%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 2.038.000 spettatori (11,6%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.026.000 spettatori (5,9%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 967.000 spettatori (6,4%);
- Italia 1, The day after tomorrow: 944.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 807.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 726.000 spettatori (5,3%);
- Nove, Only Fun – Comico Show: 675.000 spettatori (3,9%);
- SkyUno, Pechino Express: 315.000 spettatori (1,5%);
- Tv8, Il profumo del mosto selvatico: 267.000 spettatori (1,4%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna senza Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.427.000 spettatori (18,8%);
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.660.000 spettatori (16,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.574.000 spettatori (6,6%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 1.391.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.253.000 spettatori (5,8%);
- Italia 1, NCIS: 1.009.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.079.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 779.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 438.000 spettatori (4,3%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 374.000 spettatori (1,6%);
- Tv8, Foodish: 345.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.006.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.393.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.560.000 spettatori (15,9%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.605.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.717.000 spettatori (13,3%);
- Rai 3, Blob: 1.040.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 979.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Vita da artista: 967.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, La promessa: 953.000 spettatori (5%);
- Rai 2, Europei U21, Italia-Macedonia del Nord: 761.000 spettatori (5,1%);
- Nove, Cash or Trash: 701.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, CSI: 673.000 spettatori (3,5%).
E ancora:
- Italia 1, Gf Vip: 413.000 spettatori (3%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 326.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 426.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 347.000 spettatori (2,8%);
- La7, Ignoto X: 332.000 spettatori (2,2%).