Ascolti TV ieri giovedì 26 novembre, Doc vince contro Tutto per la mia Famiglia e Cucciari: i dati Auditel
Doc - Nelle tue mani vince la prima serata con oltre 4,3 milioni di spettatori: la sfida con Tutto per la mia famiglia e Piazzapulita, i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 26 novembre 2026, ha visto Doc – Nelle tue mani 4 di Luca Argentero su Rai 1 chiudere davanti a Tutto per la mia famiglia su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato oltre 4,3 milioni di spettatori e il 26,2%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, quasi 1,7 milioni (11,2%). Al terzo posto Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3. In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 26 novembre: chi ha vinto tra Doc - Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Splendida Cornice, Ore 14 Sera, Le Iene e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 26 novembre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Splendida Cornice, Ore 14 Sera, Le Iene e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 26 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):
- Rai 1, Doc – Nelle Tue Mani 4: 4.354.000 spettatori (26,2%)
- Canale 5, Tutto per la mia Famiglia: 1.689.000 spettatori (11,2%)
- Rai 3, Splendida Cornice: 965.000 spettatori (5,9%)
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Le Iene: 897.000 spettatori (7,1%)
- Rai 2, Ore 14 Sera: 851.000 spettatori (6,1%)
- La7, Piazzapulita: 843.000 spettatori (6%)
- Tv8, Olympiakos-Milan: 758.000 spettatori (3,9%)
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 571.000 spettatori (4,3%)
- Nove, Only Fun: 393.000 spettatori (2,4%)
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna giovedì 26 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.880.000 spettatori e il 24,3%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 3.985.000 spettatori (19,7%).
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.880.000 spettatori (24,3%)
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.091.000 spettatori (21,3%)
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.985.000 spettatori (19,7%)
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.804.000 spettatori (9,1%)
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.479.000 spettatori (7,4%)
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.230.000 spettatori (6,4%)
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 894.000 spettatori (4,6%)
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 607.000 spettatori (3%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 573.000 spettatori (2,9%)
- Rai 2, TG2 Post: 531.000 spettatori (2,6%)
- Tv8, Football Night: 252.000 spettatori (1,3%)
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 26 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.637.000 spettatori (27,6%)
- Canale 5, Caduta Libera: 2.264.000 spettatori (14,6%)
- Rai 3, TGR: 2.211.000 spettatori (13%)
A seguire:
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- Rete 4, La Promessa: 1.000.000 spettatori (5,4%)
- Rai 3, Blob: 930.000 spettatori (5%)
- Rete 4, 10 Minuti: 837.000 spettatori (5,1%)
- Rai 3, Generazione Bellezza: 808.000 spettatori (4,2%)
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 766.000 spettatori (4,2%)
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 588.000 spettatori (3,9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 447.000 spettatori (2,5%)
- Italia 1, CSI: 417.000 spettatori (2,4%)
- Tv8, Foodish: 359.000 spettatori (2,2%)
- La7, Ignoto X: 348.000 spettatori (2,4%)
- Nove, Little Big Italy: 339.000 spettatori (2,9%)
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 281.000 spettatori (1,9%)