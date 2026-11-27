Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 26 novembre 2026, ha visto Doc – Nelle tue mani 4 di Luca Argentero su Rai 1 chiudere davanti a Tutto per la mia famiglia su Canale 5: il programma della tv di Stato ha conquistato oltre 4,3 milioni di spettatori e il 26,2%, mentre quello di Mediaset ha tenuto incollati davanti allo schermo meno spettatori, quasi 1,7 milioni (11,2%). Al terzo posto Splendida Cornice con Geppi Cucciari su Rai 3. In access prime time è Affari Tuoi a imporsi sulla Ruota della Fortuna mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

Ascolti TV 26 novembre: chi ha vinto tra Doc – Nelle tue mani, Tutto per la mia famiglia, Splendida Cornice, Ore 14 Sera, Le Iene e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 26 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 : 4.354.000 spettatori (26,2%)

, : 4.354.000 spettatori (26,2%) Canale 5 , Tutto per la mia Famiglia : 1.689.000 spettatori (11,2%)

, : 1.689.000 spettatori (11,2%) Rai 3, Splendida Cornice: 965.000 spettatori (5,9%)

Ai piedi del podio:

Italia 1 , Le Iene : 897.000 spettatori (7,1%)

, : 897.000 spettatori (7,1%) Rai 2 , Ore 14 Sera : 851.000 spettatori (6,1%)

, : 851.000 spettatori (6,1%) La7 , Piazzapulita : 843.000 spettatori (6%)

, : 843.000 spettatori (6%) Tv8 , Olympiakos-Milan : 758.000 spettatori (3,9%)

, : 758.000 spettatori (3,9%) Rete 4 , Dritto e Rovescio : 571.000 spettatori (4,3%)

, : 571.000 spettatori (4,3%) Nove, Only Fun: 393.000 spettatori (2,4%)

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna giovedì 26 novembre.

Affari Tuoi raggiunge 4.880.000 spettatori e il 24,3%, La Ruota della Fortuna invece si ferma a 3.985.000 spettatori (19,7%).

Questi i dati completi:

Rai 1 , Affari Tuoi : 4.880.000 spettatori (24,3%)

, : 4.880.000 spettatori (24,3%) Rai 1 , Cinque Minuti : 4.091.000 spettatori (21,3%)

, : 4.091.000 spettatori (21,3%) Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.985.000 spettatori (19,7%)

ANSA

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.804.000 spettatori (9,1%)

: 1.804.000 spettatori (9,1%) Rai 3 , Un Posto al Sole : 1.479.000 spettatori (7,4%)

, : 1.479.000 spettatori (7,4%) Rai 3 , Il Cavallo e la Torre : 1.230.000 spettatori (6,4%)

, : 1.230.000 spettatori (6,4%) Rete 4 , 4 di Sera – 1^ parte : 894.000 spettatori (4,6%)

, : 894.000 spettatori (4,6%) Rete 4 , 4 di Sera – 2^ parte : 607.000 spettatori (3%)

, : 607.000 spettatori (3%) Nove , Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 573.000 spettatori (2,9%)

, : 573.000 spettatori (2,9%) Rai 2 , TG2 Post : 531.000 spettatori (2,6%)

, : 531.000 spettatori (2,6%) Tv8, Football Night: 252.000 spettatori (1,3%)

Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 26 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede di nuovo prevalere L’Eredità su Caduta Libera e TGR.

I dati completi:

Rai 1 , L’Eredità : 4.637.000 spettatori (27,6%)

, : 4.637.000 spettatori (27,6%) Canale 5 , Caduta Libera : 2.264.000 spettatori (14,6%)

, : 2.264.000 spettatori (14,6%) Rai 3, TGR: 2.211.000 spettatori (13%)

A seguire:



Rete 4 , La Promessa : 1.000.000 spettatori (5,4%)

, : 1.000.000 spettatori (5,4%) Rai 3 , Blob : 930.000 spettatori (5%)

, : 930.000 spettatori (5%) Rete 4 , 10 Minuti : 837.000 spettatori (5,1%)

, : 837.000 spettatori (5,1%) Rai 3 , Generazione Bellezza : 808.000 spettatori (4,2%)

, : 808.000 spettatori (4,2%) Rai 2 , Blue Bloods – 2° episodio : 766.000 spettatori (4,2%)

, : 766.000 spettatori (4,2%) Rai 2 , Blue Bloods – 1° episodio : 588.000 spettatori (3,9%)

, : 588.000 spettatori (3,9%) Nove , Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 447.000 spettatori (2,5%)

, : 447.000 spettatori (2,5%) Italia 1 , CSI : 417.000 spettatori (2,4%)

, : 417.000 spettatori (2,4%) Tv8 , Foodish : 359.000 spettatori (2,2%)

, : 359.000 spettatori (2,2%) La7 , Ignoto X : 348.000 spettatori (2,4%)

, : 348.000 spettatori (2,4%) Nove , Little Big Italy : 339.000 spettatori (2,9%)

, : 339.000 spettatori (2,9%) Italia 1, Studio Aperto Mag: 281.000 spettatori (1,9%)