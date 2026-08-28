Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta anche nella giornata di giovedì 27 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Da Grandi (Canale5) a chiudere davanti a Costanza (Rai1) e Zona Bianca(Rete4). Giù dal podio Chicago Med (Italia1), seguito da Il commissario Rex (Rai2), In Onda (La7), Kilimangiaro Estate (Rai3), Ammutta Muddica (Nove) e Hapoel Tel Aviv-Atalanta (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 agosto: chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Da grandi : 1.692.000 spettatori (15.0%)

: 1.692.000 spettatori (15.0%) Rai1, Costanza (replica) : 916.000 spettatori (9.9%)

: 916.000 spettatori (9.9%) Rete4, Zona Bianca: 760.000 spettatori (7.6%)

Fuori dal podio:

Italia1, Chicago Med : 822.000 spettatori (6.7%)

: 822.000 spettatori (6.7%) Rai2, Il Commissario Rex : 655.000 spettatori (5.1%)

: 655.000 spettatori (5.1%) La7, In Onda Prima Serata : 686.000 spettatori (5.1%)

: 686.000 spettatori (5.1%) Rai3, Kilimangiaro Estate : 590.000 spettatori (4.9%)

: 590.000 spettatori (4.9%) Nove, Ammutta Muddica : 490.000 spettatori (4.3%)

: 490.000 spettatori (4.3%) Tv8, Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta: 539.000 spettatori (3.6%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.097.000 spettatori (26.7%)

: 4.097.000 spettatori (26.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.360.000 spettatori (22.1%)

: 3.360.000 spettatori (22.1%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.298.000 spettatori (15.0%)

Ai piedi del podio:

Rai3, Un Posto al Sole : 1.179.000 spettatori (7.7%)

: 1.179.000 spettatori (7.7%) La7, In Onda : 1.104.000 spettatori (7.2%)

: 1.104.000 spettatori (7.2%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 939.000 spettatori (6.2%)

E ancora:

Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 756.000 spettatori (5.0%)

: 756.000 spettatori (5.0%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte) : 593.000 spettatori (3.9%)

: 593.000 spettatori (3.9%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 494.000 spettatori (3.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena: 3.258.000 spettatori (26.1%)

3.258.000 spettatori (26.1%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.272.000 spettatori (22.8%)

: 2.272.000 spettatori (22.8%) Canale5, The Wall: 1.743.000 spettatori (15.4%)

Fuori dal podio:

Rai3, news dei TGR : 1.902.000 spettatori (14.9%)

: 1.902.000 spettatori (14.9%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.108.000 spettatori (12.1%)

: 1.108.000 spettatori (12.1%) Rete4, 10 Minuti : 695.000 spettatori (5.8%)

: 695.000 spettatori (5.8%) Rete4, La Promessa : 769.000 spettatori (5.5%)

: 769.000 spettatori (5.5%) Rai3, Blob : 749.000 spettatori (5.3%)

: 749.000 spettatori (5.3%) Rai2, TGSport Sera : 388.000 spettatori (4.4%)

: 388.000 spettatori (4.4%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 602.000 spettatori (4.1%)

: 602.000 spettatori (4.1%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 557.000 spettatori (4.0%)

: 557.000 spettatori (4.0%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 478.000 spettatori (3.5%)

: 478.000 spettatori (3.5%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 377.000 spettatori (3.4%)

E ancora: