Ascolti tv ieri giovedì 27 agosto chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca e In Onda
Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Costanza che sfida Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese
Mediaset sfiora la tripletta anche nella giornata di giovedì 27 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Da Grandi (Canale5) a chiudere davanti a Costanza (Rai1) e Zona Bianca(Rete4). Giù dal podio Chicago Med (Italia1), seguito da Il commissario Rex (Rai2), In Onda (La7), Kilimangiaro Estate (Rai3), Ammutta Muddica (Nove) e Hapoel Tel Aviv-Atalanta (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 27 agosto: chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 27 agosto: chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Da grandi: 1.692.000 spettatori (15.0%)
- Rai1, Costanza (replica): 916.000 spettatori (9.9%)
- Rete4, Zona Bianca: 760.000 spettatori (7.6%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Chicago Med: 822.000 spettatori (6.7%)
- Rai2, Il Commissario Rex: 655.000 spettatori (5.1%)
- La7, In Onda Prima Serata: 686.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Kilimangiaro Estate: 590.000 spettatori (4.9%)
- Nove, Ammutta Muddica: 490.000 spettatori (4.3%)
- Tv8, Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta: 539.000 spettatori (3.6%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.097.000 spettatori (26.7%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.360.000 spettatori (22.1%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.298.000 spettatori (15.0%)
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.179.000 spettatori (7.7%)
- La7, In Onda: 1.104.000 spettatori (7.2%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 939.000 spettatori (6.2%)
E ancora:
- Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 756.000 spettatori (5.0%)
- Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 593.000 spettatori (3.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 494.000 spettatori (3.2%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.258.000 spettatori (26.1%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.272.000 spettatori (22.8%)
- Canale5, The Wall: 1.743.000 spettatori (15.4%)
Fuori dal podio:
- Rai3, news dei TGR: 1.902.000 spettatori (14.9%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.108.000 spettatori (12.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 695.000 spettatori (5.8%)
- Rete4, La Promessa: 769.000 spettatori (5.5%)
- Rai3, Blob: 749.000 spettatori (5.3%)
- Rai2, TGSport Sera: 388.000 spettatori (4.4%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 602.000 spettatori (4.1%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 557.000 spettatori (4.0%)
- Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 478.000 spettatori (3.5%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 377.000 spettatori (3.4%)
E ancora:
- Italia1, Studio Aperto Mag: 305.000 spettatori (2.9%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 368.000 spettatori (2.7%)
- Nove, Little Big Italy: 217.000 spettatori (2.6%)
- Tv8, Uefa Champions League – Sorteggio: 221.000 spettatori (2.4%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 102.000 spettatori (1.2%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 94.000 spettatori (0.8%)