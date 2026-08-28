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Ascolti tv ieri giovedì 27 agosto chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca e In Onda

Ascolti tv giovedì 27 agosto 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Costanza che sfida Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese

Aggiornato: 4 min di lettura

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta anche nella giornata di giovedì 27 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Da Grandi (Canale5) a chiudere davanti a Costanza (Rai1) e Zona Bianca(Rete4). Giù dal podio Chicago Med (Italia1), seguito da Il commissario Rex (Rai2), In Onda (La7), Kilimangiaro Estate (Rai3), Ammutta Muddica (Nove) e Hapoel Tel Aviv-Atalanta (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 agosto: chi ha vinto tra Costanza, Da grandi, Zona Bianca di Giuseppe Brindisi e In Onda di Luca Telese

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale5, Da grandi: 1.692.000 spettatori (15.0%)
  • Rai1, Costanza (replica): 916.000 spettatori (9.9%)
  • Rete4, Zona Bianca: 760.000 spettatori (7.6%)

Fuori dal podio:

  • Italia1, Chicago Med: 822.000 spettatori (6.7%)
  • Rai2, Il Commissario Rex: 655.000 spettatori (5.1%)
  • La7, In Onda Prima Serata: 686.000 spettatori (5.1%)
  • Rai3, Kilimangiaro Estate: 590.000 spettatori (4.9%)
  • Nove, Ammutta Muddica: 490.000 spettatori (4.3%)
  • Tv8, Conference League – Hapoel Tel Aviv-Atalanta: 539.000 spettatori (3.6%)
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Gerry Scotti, conduttore della Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.097.000 spettatori (26.7%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.360.000 spettatori (22.1%)
  • Rai1, L’Eredità Summer: 2.298.000 spettatori (15.0%)

Ai piedi del podio:

  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.179.000 spettatori (7.7%)
  • La7, In Onda: 1.104.000 spettatori (7.2%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 939.000 spettatori (6.2%)

E ancora:

  • Rete4, 4 di Sera News (prima parte): 756.000 spettatori (5.0%)
  • Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 593.000 spettatori (3.9%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 494.000 spettatori (3.2%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Reazione a Catena: 3.258.000 spettatori (26.1%)
  • Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.272.000 spettatori (22.8%)
  • Canale5, The Wall: 1.743.000 spettatori (15.4%)

Fuori dal podio:

  • Rai3, news dei TGR: 1.902.000 spettatori (14.9%)
  • Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.108.000 spettatori (12.1%)
  • Rete4, 10 Minuti: 695.000 spettatori (5.8%)
  • Rete4, La Promessa: 769.000 spettatori (5.5%)
  • Rai3, Blob: 749.000 spettatori (5.3%)
  • Rai2, TGSport Sera: 388.000 spettatori (4.4%)
  • Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 602.000 spettatori (4.1%)
  • Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 557.000 spettatori (4.0%)
  • Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 478.000 spettatori (3.5%)
  • Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 377.000 spettatori (3.4%)

E ancora:

  • Italia1, Studio Aperto Mag: 305.000 spettatori (2.9%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 368.000 spettatori (2.7%)
  • Nove, Little Big Italy: 217.000 spettatori (2.6%)
  • Tv8, Uefa Champions League – Sorteggio: 221.000 spettatori (2.4%)
  • La7, Grantchester (primo episodio): 102.000 spettatori (1.2%)
  • La7, Grantchester (secondo episodio): 94.000 spettatori (0.8%)

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