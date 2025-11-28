Ascolti tv ieri giovedì 27 novembre chi ha vinto tra Un Professore, La Ruota dei Campioni e X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 27 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), perché La Ruota della Fortuna slitta lasciando spazio ai Campioni. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale 5) di Gerry Scotti a finire davanti a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2), Die Hard (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Piazzapulita (La7), X Factor (Sky Uno), Europa League Glasgow Rangers-Braga (Tv8) e Save the dating (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 novembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Gerry Scotti, Milo Infante, Paolo Del Debbio, Corrado Formigli e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, La Ruota dei Campioni : 4.692.000 spettatori (24,8%);

: 4.692.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Gira La Ruota dei Campioni : 4.413.000 spettatori (22,1%);

: 4.413.000 spettatori (22,1%); Rai 1, Un Professore 3 : 3.358.000 spettatori (20%);

: 3.358.000 spettatori (20%); Rai 3, Splendida Cornice: 871.000 spettatori (5,4%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Ore 14 Sera : 767.000 spettatori (6,1%);

: 767.000 spettatori (6,1%); Italia 1, Die Hard : 717.000 spettatori (3,9%);

717.000 spettatori (3,9%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 701.000 spettatori (5,5%);

: 701.000 spettatori (5,5%); La7, Piazzapulita : 694.000 spettatori (5,1%);

: 694.000 spettatori (5,1%); SkyUno, X Factor : 663.000 spettatori (4%);

: 663.000 spettatori (4%); Tv8, Europa League Glasgow Rangers-Braga : 356.000 spettatori (1,8%);

: 356.000 spettatori (1,8%); Nove, Save the dating: 324.000 spettatori (1,7%).

ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi è stato eliminato da X Factor e chi sono i 4 finalisti

Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia, Mayu di Paola Iezzi, Michelle di Francesco Gabbani, Layana ancora di Lauro e Viscardi di Paola Iezzi, gli ultimi due eliminati sono stati tellynonpiangere (Gabbani) e Tomasi (Jake), che ha perso il ballottaggio con eroCaddeo (Lauro).

I 4 finalisti della puntata di giovedì 4 dicembre, che andrà in scena il piazza del Plebiscito a Napoli, sono:

eroCaddeo (Achille Lauro)

(Achille Lauro) PierC (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) Delia (Jake La Furia)

(Jake La Furia) rob (Paola Iezzi)

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.750.000 spettatori (22,9%);

: 4.750.000 spettatori (22,9%); Rai 1, Cinque minuti : 3.931.000 spettatori (19,9%);

: 3.931.000 spettatori (19,9%); La7, Otto e Mezzo: 1.627.000 spettatori (7,9%).

Ai piedi del podio:

Rai 3, Un posto al sole : 1.443.000 spettatori (7%);

: 1.443.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 1.193.000 spettatori (5,8%);

: 1.193.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.043.000 spettatori (5,3%);

: 1.043.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 844.000 spettatori (4,2%);

: 844.000 spettatori (4,2%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 665.000 spettatori (3,2%);

: 665.000 spettatori (3,2%); Nove, The Cage : 527.000 spettatori (2,5%);

: 527.000 spettatori (2,5%); Rai 2, Tg2 Post : 505.000 spettatori (2,4%);

: 505.000 spettatori (2,4%); Tv8, Europa League Live: 231.000 spettatori (1,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.427.000 spettatori (26,3%);

: 4.427.000 spettatori (26,3%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.203.000 spettatori (22,3%);

: 3.203.000 spettatori (22,3%); Canale 5, Avanti un altro: 2.989.000 spettatori (18,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.310.000 spettatori (13,6%);

: 2.310.000 spettatori (13,6%); Canale 5, Avanti il primo : 2.017.000 spettatori (15,2%);

: 2.017.000 spettatori (15,2%); Rai 3, Blob : 995.000 spettatori (5,3%);

: 995.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 981.000 spettatori (5,9%);

: 981.000 spettatori (5,9%); Rete 4, La promessa : 946.000 spettatori (5,1%);

: 946.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Nuovi eroi : 874.000 spettatori (4,5%);

: 874.000 spettatori (4,5%); Italia 1, CSI: 683.000 spettatori (3,8%);

683.000 spettatori (3,8%); Nove, Cash or Trash : 683.000 spettatori (3,7%);

: 683.000 spettatori (3,7%); Nove, Little Big Italy : 356.000 spettatori (2,8%);

: 356.000 spettatori (2,8%); Rai 2, Sci Alpino – Coppa del Mondo maschile : 349.000 spettatori (2,1%);

: 349.000 spettatori (2,1%); Rai 2, TgSport Sera : 348.000 spettatori (2,7%);

: 348.000 spettatori (2,7%); Italia 1, Grande Fratello : 316.000 spettatori (2,2%);

: 316.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 257.000 spettatori (1,7%);

257.000 spettatori (1,7%); La7, Ignoto X : 234.000 spettatori (1,6%);

: 234.000 spettatori (1,6%); Tv8, Love Bugs: 209.000 spettatori (1,2%).