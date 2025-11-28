NOTIZIE
Ascolti tv ieri giovedì 27 novembre chi ha vinto tra Un Professore, La Ruota dei Campioni e X Factor

Ascolti tv giovedì 27 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro La Ruota dei Campioni, X Factor, Del Debbio e Formigli

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 27 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi (Rai 1), perché La Ruota della Fortuna slitta lasciando spazio ai Campioni. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ruota dei Campioni (Canale 5) di Gerry Scotti a finire davanti a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e  Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2)Die Hard (Italia 1)Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del DebbioPiazzapulita (La7), X Factor (Sky Uno), Europa League Glasgow Rangers-Braga (Tv8) e Save the dating (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 27 novembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, Gerry Scotti, Milo Infante, Paolo Del Debbio, Corrado Formigli e X Factor

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Canale 5, La Ruota dei Campioni: 4.692.000 spettatori (24,8%);
  • Canale 5, Gira La Ruota dei Campioni: 4.413.000 spettatori (22,1%);
  • Rai 1, Un Professore 3: 3.358.000 spettatori (20%);
  • Rai 3, Splendida Cornice: 871.000 spettatori (5,4%).

Fuori dal podio:

  • Rai 2, Ore 14 Sera: 767.000 spettatori (6,1%);
  • Italia 1, Die Hard: 717.000 spettatori (3,9%);
  • Rete 4, Dritto e Rovescio: 701.000 spettatori (5,5%);
  • La7, Piazzapulita: 694.000 spettatori (5,1%);
  • SkyUno, X Factor: 663.000 spettatori (4%);
  • Tv8, Europa League Glasgow Rangers-Braga: 356.000 spettatori (1,8%);
  • Nove, Save the dating: 324.000 spettatori (1,7%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi è stato eliminato da X Factor e chi sono i 4 finalisti

Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro, Amanda di Jake La Furia, Mayu di Paola Iezzi, Michelle di Francesco Gabbani, Layana ancora di Lauro e Viscardi di Paola Iezzi, gli ultimi due eliminati sono stati tellynonpiangere (Gabbani) e Tomasi (Jake), che ha perso il ballottaggio con eroCaddeo (Lauro).

I 4 finalisti della puntata di giovedì 4 dicembre, che andrà in scena il piazza del Plebiscito a Napoli, sono:

  • eroCaddeo (Achille Lauro)
  • PierC (Francesco Gabbani)
  • Delia (Jake La Furia)
  • rob (Paola Iezzi)

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.750.000 spettatori (22,9%);
  • Rai 1, Cinque minuti: 3.931.000 spettatori (19,9%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.627.000 spettatori (7,9%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 3, Un posto al sole: 1.443.000 spettatori (7%);
  • Italia 1, NCIS: 1.193.000 spettatori (5,8%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.043.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 844.000 spettatori (4,2%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 665.000 spettatori (3,2%);
  • Nove, The Cage: 527.000 spettatori (2,5%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 505.000 spettatori (2,4%);
  • Tv8, Europa League Live: 231.000 spettatori (1,2%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.427.000 spettatori (26,3%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.203.000 spettatori (22,3%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.989.000 spettatori (18,8%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.310.000 spettatori (13,6%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 2.017.000 spettatori (15,2%);
  • Rai 3, Blob: 995.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 981.000 spettatori (5,9%);
  • Rete 4, La promessa: 946.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 3, Nuovi eroi: 874.000 spettatori (4,5%);
  • Italia 1, CSI: 683.000 spettatori (3,8%);
  • Nove, Cash or Trash: 683.000 spettatori (3,7%);
  • Nove, Little Big Italy: 356.000 spettatori (2,8%);
  • Rai 2, Sci Alpino – Coppa del Mondo maschile: 349.000 spettatori (2,1%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 348.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, Grande Fratello: 316.000 spettatori (2,2%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 257.000 spettatori (1,7%);
  • La7, Ignoto X: 234.000 spettatori (1,6%);
  • Tv8, Love Bugs: 209.000 spettatori (1,2%).

