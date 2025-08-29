Ascolti tv ieri giovedì 28 agosto chi ha vinto tra Un Professore, Watson, Troy e Grecia - Italia di basket
Ascolti tv di giovedì 28 agosto 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore su Rai1 contro Watson, No Way Out e Troy sulle reti Mediaset
Doppietta Rai nella giornata di giovedì 28 agosto per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la tv di Stato in prima serata con Un Professore 2 con Alessandro Gassmann che ha superato Watson su Canale5, No Way Up su Italia1 e Troy (con Brad Pitt) su Rete4. In preserale conferma per Reazione a Catena, mentre in access prime time ha vinto ancora una volta La Ruota della fortuna. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 28 agosto chi ha vinto tra Un Professore, Watson e Troy
- I dati dell'access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Ascolti tv 28 agosto chi ha vinto tra Un Professore, Watson e Troy
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Un Professore 2: 1.608.000 spettatori (12.5%);
- Canale5, Watson: 1.053.000 spettatori (9.9%);
- Italia1, No Way Up: 1.035.000 spettatori (7.1%).
Fuori dal podio:
- Rete4, Troy: 683.000 spettatori (5.9%);
- La7, In Onda: 658.000 spettatori (4.7%);
- Rai3, Ibiza: 594.000 spettatori (3.9%);
- Rai2, Grecia-Italia: 585.000 spettatori (3.7%);
- Nove, Anplagghed: 362.000 spettatori (3.4%);
- Tv8, UEFA Conference League Live: 245.000 spettatori (1.7%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della fortuna
I dati dell’access prime time: i numeri de La Ruota della fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.544.000 spettatori (26.7%);
- Rai1, Techetechetè: 2.398.000 spettatori (14.1%);
- La7, In Onda: 1.067.000 spettatori (6.2%).
Ai piedi del podio:
- Rai3, Un Posto al Sole: 968.000 spettatori (5.6%);
- Italia1, NCIS – Unità Anticrimine: 895.000 spettatori (5.3%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 747.000 spettatori (4.6%);
- Rete4, 4 di Sera News: 639.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 642.000 spettatori (3.7%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 574.000 spettatori (3.4%);
- Tv8, UEFA Conference League: Fiorentina-Polissya Zhytomyr: 367.000 spettatori (2.2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.132.000 spettatori (22.8%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.148.000 spettatori (19.2%);
- Canale 5, Sarabanda: 2.132.000 spettatori (16.8%).
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 2.094.000 spettatori (15.1%);
- Canale5, Sarabanda – Prima Sfida: 1.514.000 spettatori (14.9%);
- Rai3, Blob: 729.000 spettatori (4.8%);
- Rete4, La Promessa: 666.000 spettatori (4.5%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 504.000 spettatori (3.6%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 452.000 spettatori (3.1%);
- Rai2, The Rookie: 428.000 spettatori (3.8%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 409.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, TGSport Sera: 334.000 spettatori (3.3%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 314.000 spettatori (2.8%);
- Nove, Little Big Italy: 154.000 spettatori (1.5%);
- La7, Famiglie d’Italia: 94.000 spettatori (0.8%).