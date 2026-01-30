Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 Sera
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 29 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Striscia la Notizia (Canale 5) e Shark 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Ore 14 Sera (Rai 2) Europa League (Tv8) e Small Town Christmas (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Milo Infante, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.901.000 spettatori (23,4%);
- Canale 5, Striscia la Notizia: 1.807.000 spettatori (12,3%);
- Italia 1, Shark 2: 885.000 spettatori (5%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.012.000 spettatori (6,4%);
- La7, Piazzapulita: 826.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 806.000 spettatori (6,5%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 744.000 spettatori (5,7%);
- Tv8, Betis – Feyenoord: 395.000 spettatori (2%);
- Nove, Small Town Christmas: 213.000 spettatori (1,2%);
- Sky Uno, Masterchef: in attesa del dato.
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.093.000 spettatori (24,5%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.041.000 spettatori (24,2%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.092.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.003.000 spettatori (20,1%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.700.000 spettatori (8,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.481.000 spettatori (7,2%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.051.000 spettatori (5,3%);
- Italia 1, NCIS: 1.051.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 762.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 500.000 spettatori (2,4%)
- Nove, The Cage: 471.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Europa League: 233.000 spettatori (1,2%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.896.000 spettatori (29,1%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.564.000 spettatori (25,2%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.607.000 spettatori (16,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.374.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.855.000 spettatori (14,3%);
- Rai 3, Blob: 1.111.000 spettatori (6%);
- Rete 4, La promessa: 1.045.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 927.000 spettatori (4,8%);
- Nove, Cash or Trash: 793.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 789.000 spettatori (4,8%);
- Italia 1, CSI: 624.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, 9-1-1: 545.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 438.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 437.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 375.000 spettatori (3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 362.000 spettatori (2,3%);
- Nove, Little Big Italy: 309.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 285.000 spettatori (1,9%);
- Rai 2, Il Viaggio della Torcia: 248.000 spettatori (1,9%).