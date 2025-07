Ascolti tv ieri giovedì 3 luglio chi ha vinto tra Temptation Island, Don Matteo, Milo Infante e Luca Bizzarri

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 3 luglio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove vince Techetechetè che supera Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata Don Matteo chiude dietro alla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island (Canale 5) ma davanti a Hunter’s Prayer (Italia 1). Ai piedi del podio Signor Faletti (Rai3), Ore 14 Sera con Milo Infante (Rai 2), Potere assoluto (Rete 4), In Onda (La7), Money Road (Tv8) e Non hanno un amico di Luca Bizzarri (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Don Matteo

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Temptation Island : 3.452.000 spettatori (27.8%);

: 3.452.000 spettatori (27.8%); Rai 1, Don Matteo: 1.942.000 spettatori (13.9%);

1.942.000 spettatori (13.9%); Italia 1, Hunter’s Prayer: 840.000 spettatori (5.7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Signor Faletti : 839.000 spettatori (5.6%);

: 839.000 spettatori (5.6%); Rai 2, Ore 14 Sera : 797.000 spettatori (6.6%);

: 797.000 spettatori (6.6%); Rete 4, Potere assoluto : 650.000 spettatori (4.9%);

: 650.000 spettatori (4.9%); La7, In Onda : 599.000 spettatori (4.1%);

: 599.000 spettatori (4.1%); Tv8, Money Road : 371.000 spettatori (2.5%);

: 371.000 spettatori (2.5%); Nove, Luca Bizzarri – Non hanno un amico: 194.000 spettatori (1.4%).

ANSA

Su Nove è andato in onda lo spettacolo di Luca Bizzarri.

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetechetè

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Techetechetè : 2.814.000 spettatori (18.6%);

: 2.814.000 spettatori (18.6%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.142.000 spettatori (14.1%);

: 2.142.000 spettatori (14.1%); Rai 3, Un posto al sole: 1.288.000 spettatori (8.5%).

Ai piedi del podio:

La7, In onda : 1.071.000 spettatori (7%);

: 1.071.000 spettatori (7%); Italia 1, NCIS : 1.008.000 spettatori (6.7%)

: 1.008.000 spettatori (6.7%) Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 885.000 spettatori (5.8%);

: 885.000 spettatori (5.8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 832.000 spettatori (5.7%);

: 832.000 spettatori (5.7%); Rai 3, Generazione bellezza : 676.000 spettatori (4.7%);

: 676.000 spettatori (4.7%); Rai 2, Tg2 Post : 590.000 spettatori (3.9%);

: 590.000 spettatori (3.9%); Nove, The Cage : 498.000 spettatori (3.3%);

: 498.000 spettatori (3.3%); Tv8, Foodish: 492.000 spettatori (3.3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 2.872.000 spettatori (22.9%);

: 2.872.000 spettatori (22.9%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.179.000 spettatori (21.4%);

: 2.179.000 spettatori (21.4%); Rai 3, TGR: 1.621.000 spettatori (12.8%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera : 1.390.000 spettatori (12%);

: 1.390.000 spettatori (12%); La7, Palio di Siena : 1.215.000 spettatori (9.4%);

: 1.215.000 spettatori (9.4%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 943.000 spettatori (10.4%);

: 943.000 spettatori (10.4%); Rete 4, La Promessa : 874.000 spettatori (6.4%);

: 874.000 spettatori (6.4%); Rai 2, Europei Femminili di Calcio – Belgio-Italia : 674.000 spettatori (6.6%);

: 674.000 spettatori (6.6%); Rai 3, Blob : 660.000 spettatori (4.7%);

: 660.000 spettatori (4.7%); Italia 1, CSI: 473.000 spettatori (3.6%);

473.000 spettatori (3.6%); Nove, Cash or Trash? : 364.000 spettatori (2.7%);

: 364.000 spettatori (2.7%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 317.000 spettatori (3%);

317.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti: 256.000 spettatori (2%).