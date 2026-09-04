Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di giovedì 3 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Hotel costiera (Canale5) a chiudere davanti a Torno indietro e cambio vita (Rai1) e Dritto e Rovescio (Rete4). Giù dal podio Cagliari-Verona di Coppa Italia (Italia1), seguito da In Onda(La7), Il commissario Rex (Rai2), Kilimangiaro Estate (Rai3), The best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Tutte contro lui – The Other Woman (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 3 settembre: chi ha vinto tra Torno indietro e cambio vita, Hotel Costiera e Dritto e Rovescio di Del Debbio

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale5, Hotel Costiera : 1.641.000 spettatori (13.4%)

: 1.641.000 spettatori (13.4%) Rai1, Torno indietro e cambio vita : 1.715.000 spettatori (13.0%)

: 1.715.000 spettatori (13.0%) Rete4, Dritto e Rovescio: 927.000 spettatori (9.7%)

Fuori dal podio:

Italia1, Coppa Italia – Cagliari-Verona : 1.023.000 spettatori (6.8%)

: 1.023.000 spettatori (6.8%) La7, In Onda Prima Serata : 756.000 spettatori (5.2%)

: 756.000 spettatori (5.2%) Rai2, Il Commissario Rex : 671.000 spettatori (4.8%)

: 671.000 spettatori (4.8%) Rai3, Kilimangiaro Estate : 497.000 spettatori (3.8%)

: 497.000 spettatori (3.8%) Nove, The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo : 456.000 spettatori (3.8%)

: 456.000 spettatori (3.8%) Tv8, Tutte contro lui – The Other Woman: 400.000 spettatori (3.1%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.500.000 spettatori (27.4%)

: 4.500.000 spettatori (27.4%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.724.000 spettatori (22.8%)

: 3.724.000 spettatori (22.8%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.592.000 spettatori (15.7%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.282.000 spettatori (7.8%)

: 1.282.000 spettatori (7.8%) Rai3, Un Posto al Sole : 1.157.000 spettatori (7.0%)

: 1.157.000 spettatori (7.0%) Rete4, 4 di Sera (prima parte) : 850.000 spettatori (5.3%)

: 850.000 spettatori (5.3%) Rete4, 4 di Sera (seconda parte) : 859.000 spettatori (5.2%)

: 859.000 spettatori (5.2%) Rai2, TG2 Post: 524.000 spettatori (3.2%)

E ancora:

Italia1, Coppa Italia Live : 476.000 spettatori (3.1%)

: 476.000 spettatori (3.1%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 502.000 spettatori (3.0%)

: 502.000 spettatori (3.0%) Tv8, 4 Ristoranti: 373.000 spettatori (2.3%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 3.307.000 spettatori (25.4%)

: 3.307.000 spettatori (25.4%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 2.238.000 spettatori (22.4%)

: 2.238.000 spettatori (22.4%) Rai3, news dei TGR: 2.058.000 spettatori (15.5%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.557.000 spettatori (13.6%)

: 1.557.000 spettatori (13.6%) Canale5, The Wall – I Protagonisti : 1.092.000 spettatori (12.3%)

: 1.092.000 spettatori (12.3%) Italia1, Coppa Italia – Palermo-Mantova : 647.000 spettatori (6.3%)

: 647.000 spettatori (6.3%) Rete4, La Promessa : 904.000 spettatori (6.1%)

: 904.000 spettatori (6.1%) Rete4, 10 Minuti : 681.000 spettatori (5.4%)

: 681.000 spettatori (5.4%) Rai3, Blob : 767.000 spettatori (5.1%)

: 767.000 spettatori (5.1%) Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica) : 670.000 spettatori (4.3%)

: 670.000 spettatori (4.3%) Rai2, Blue Bloods (secondo episodio) : 571.000 spettatori (3.9%)

: 571.000 spettatori (3.9%) Rai2, Blue Bloods (primo episodio) : 421.000 spettatori (3.8%)

: 421.000 spettatori (3.8%) Rai2, TGSport Sera: 319.000 spettatori (3.6%)

E ancora: