Ascolti tv ieri giovedì 3 settembre chi vince tra Torno indietro e cambio vita, Hotel Costiera e Del Debbio
Ascolti tv giovedì 3 settembre 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Torno indietro e cambio vita che sfida Hotel Costiera e Dritto e Rovescio di Del Debbio
Mediaset sfiora la tripletta nella giornata di giovedì 3 settembre 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), ma non in access prime time dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno la meglio su L’Eredità Summer. In prima serata è invece Hotel costiera (Canale5) a chiudere davanti a Torno indietro e cambio vita (Rai1) e Dritto e Rovescio (Rete4). Giù dal podio Cagliari-Verona di Coppa Italia (Italia1), seguito da In Onda(La7), Il commissario Rex (Rai2), Kilimangiaro Estate (Rai3), The best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) e Tutte contro lui – The Other Woman (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 3 settembre: chi ha vinto tra Torno indietro e cambio vita, Hotel Costiera e Dritto e Rovescio di Del Debbio
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 3 settembre: chi ha vinto tra Torno indietro e cambio vita, Hotel Costiera e Dritto e Rovescio di Del Debbio
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale5, Hotel Costiera: 1.641.000 spettatori (13.4%)
- Rai1, Torno indietro e cambio vita: 1.715.000 spettatori (13.0%)
- Rete4, Dritto e Rovescio: 927.000 spettatori (9.7%)
Fuori dal podio:
- Italia1, Coppa Italia – Cagliari-Verona: 1.023.000 spettatori (6.8%)
- La7, In Onda Prima Serata: 756.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, Il Commissario Rex: 671.000 spettatori (4.8%)
- Rai3, Kilimangiaro Estate: 497.000 spettatori (3.8%)
- Nove, The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: 456.000 spettatori (3.8%)
- Tv8, Tutte contro lui – The Other Woman: 400.000 spettatori (3.1%)
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.500.000 spettatori (27.4%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.724.000 spettatori (22.8%)
- Rai1, L’Eredità Summer: 2.592.000 spettatori (15.7%)
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.282.000 spettatori (7.8%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.157.000 spettatori (7.0%)
- Rete4, 4 di Sera (prima parte): 850.000 spettatori (5.3%)
- Rete4, 4 di Sera (seconda parte): 859.000 spettatori (5.2%)
- Rai2, TG2 Post: 524.000 spettatori (3.2%)
E ancora:
- Italia1, Coppa Italia Live: 476.000 spettatori (3.1%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 502.000 spettatori (3.0%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 373.000 spettatori (2.3%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.307.000 spettatori (25.4%)
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.238.000 spettatori (22.4%)
- Rai3, news dei TGR: 2.058.000 spettatori (15.5%)
Fuori dal podio:
- Canale5, The Wall: 1.557.000 spettatori (13.6%)
- Canale5, The Wall – I Protagonisti: 1.092.000 spettatori (12.3%)
- Italia1, Coppa Italia – Palermo-Mantova: 647.000 spettatori (6.3%)
- Rete4, La Promessa: 904.000 spettatori (6.1%)
- Rete4, 10 Minuti: 681.000 spettatori (5.4%)
- Rai3, Blob: 767.000 spettatori (5.1%)
- Rai3, Via dei Matti n° 0 (replica): 670.000 spettatori (4.3%)
- Rai2, Blue Bloods (secondo episodio): 571.000 spettatori (3.9%)
- Rai2, Blue Bloods (primo episodio): 421.000 spettatori (3.8%)
- Rai2, TGSport Sera: 319.000 spettatori (3.6%)
E ancora:
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 359.000 spettatori (2.5%)
- Nove, Little Big Italy: 206.000 spettatori (2.4%)
- Tv8, 4 Hotel: 226.000 spettatori (1.7%)
- La7, Grantchester (primo episodio): 122.000 spettatori (1.5%)
- La7, Grantchester (secondo episodio): 166.000 spettatori (1.4%)