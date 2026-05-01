Ascolti tv ieri giovedì 30 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La rete ammiraglia Rai, nella giornata di giovedì 30 aprile, per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv e dei dati Auditel, ha trionfato sia nel prime time, sia nell’access prime time, sia nel preserale. Uno sbirro in Appennino (Rai 1) ha battuto Forbidden Fruit (Canale 5), Affari Tuoi (Rai 1) si è imposto su La Ruota della Fortuna (Canale 5), L’Eredità (Rai 1) ha vinto nettamente contro Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, buoni dati di ascolto per Le Iene (Italia 1), Splendida Cornice (Rai 3), Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante e Piazzapulita(La7).

Ascolti tv 30 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit Le Iene, Ore 14 Sera, Dritto e Rovescio, Splendida Cornice

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience esclusa:

Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 1° episodio : 3.025.000 spettatori (18,9%);

: 3.025.000 spettatori (18,9%); Canale 5, Forbidden Fruit : 1.910.000 spettatori (12,9%);

: 1.910.000 spettatori (12,9%); Italia 1, Le Iene: 1.176.000 spettatori (9,4%).

Fuori dal podio:

Rai 2, Ore 14 Sera : 1.103.000 spettatori (8,1%);

: 1.103.000 spettatori (8,1%); Rai 3, Splendida Cornice : 988.000 spettatori (6,6%);

: 988.000 spettatori (6,6%); La7, Piazzapulita : 882.000 spettatori (6,7%);

: 882.000 spettatori (6,7%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 874.000 spettatori (6,3%);

: 874.000 spettatori (6,3%); Nove, Comedy Match : 554.000 spettatori (3,3%);

: 554.000 spettatori (3,3%); Tv8, Casino Royale: 309.000 spettatori (2,1%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.649.000 spettatori (23,8%);

: 4.649.000 spettatori (23,8%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.397.000 spettatori (22,5%);

: 4.397.000 spettatori (22,5%); Rai 1, Cinque minuti: 3.848.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.421.000 spettatori (18,7%);

: 3.421.000 spettatori (18,7%); La7, Otto e Mezzo : 1.633.000 spettatori (8,6%);

: 1.633.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.438.000 spettatori (7,4%);

: 1.438.000 spettatori (7,4%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.009.000 spettatori (5,6%).

E ancora:

Italia 1, NCIS : 943.000 spettatori (5,1%);

: 943.000 spettatori (5,1%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 882.000 spettatori (4,8%);

: 882.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 713.000 spettatori (3,6%);

: 713.000 spettatori (3,6%); Rai 2, Tg2 Post : 567.000 spettatori (2,9%);

: 567.000 spettatori (2,9%); Nove, The Cage – Prendi e scappa : 413.000 spettatori (2,1%);

: 413.000 spettatori (2,1%); Tv8, Foodish: 371.000 spettatori (1,9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.050.000 spettatori (29%);

: 4.050.000 spettatori (29%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.892.000 spettatori (26,3%);

: 2.892.000 spettatori (26,3%); Canale 5, Avanti un altro: 2.237.000 spettatori (17,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.007.000 spettatori (14%);

: 2.007.000 spettatori (14%); Canale 5, Avanti il primo : 1.604.000 spettatori (16,7%);

: 1.604.000 spettatori (16,7%); Rete 4, La promessa : 930.000 spettatori (5,7%);

: 930.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Blob : 899.000 spettatori (5,6%);

: 899.000 spettatori (5,6%); Rai 3, Kong : 770.000 spettatori (4,5%);

: 770.000 spettatori (4,5%); Rete 4, 10 Minuti : 749.000 spettatori (5,5%);

: 749.000 spettatori (5,5%); Nove, Cash or Trash: 525.000 spettatori (3,2%).

E ancora:

Rai 2, FBI – 2° episodio : 500.000 spettatori (3,2%);

: 500.000 spettatori (3,2%); Italia 1, Hawaii Five-0 : 489.000 spettatori (3,3%);

: 489.000 spettatori (3,3%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 403.000 spettatori (3,3%);

: 403.000 spettatori (3,3%); Italia 1, Gf Vip : 376.000 spettatori (3,7%);

: 376.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti : 353.000 spettatori (2,4%);

: 353.000 spettatori (2,4%); Rai 2, TgSport Sera : 293.000 spettatori (3%);

: 293.000 spettatori (3%); La7, Ignoto X : 261.000 spettatori (2,3%);

: 261.000 spettatori (2,3%); Nove, Little Big Italy: 233.000 spettatori (2,3%).