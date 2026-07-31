Ascolti tv ieri giovedì 30 luglio chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
Ascolti tv giovedì 30 luglio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Doc - Nelle tue mani 3 contro Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 30 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Doc – Nelle tue mani 3 (Rai 1) dietro Battiti Live (Canale 5). Poi Il Commissario Rex (Rai 2). Ai piedi del podio Chicago Med (Italia 1) seguito da In Onda (La7), Kilimangiaro Estate (Rai 3), Zona Bianca (Rete 4), Quattro Matrimoni (Tv8) e La Corrida (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 30 luglio: chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L'Eredità Summer
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Ascolti tv 30 luglio: chi ha vinto tra Doc, Battiti Live, In Onda e Zona Bianca
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Battiti Live: 1.915.000 spettatori (19,8%);
- Rai 1, Doc – Nelle tue mani 3: 1.176.000 spettatori (12,3%);
- Rai 2, Il Commissario Rex: 764.000 spettatori (5,8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Chicago Med: 685.000 spettatori (5,6%);
- La7, In Onda: 643.000 spettatori (4,8%);
- Rai 3, Kilimangiaro Estate: 585.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, Zona Bianca: 568.000 spettatori (6%);
- Tv8, Quattro Matrimoni – 1° episodio: 410.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, Quattro Matrimoni – 2° episodio: 326.000 spettatori (3,7%);
- Nove, La Corrida – 1^ parte: 307.000 spettatori (2,6%);
- Nove, La Corrida – 2^ parte: 185.000 spettatori (3,2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.123.000 spettatori (27,8%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.211.000 spettatori (22,7%);
- Rai 1, L’Eredità Summer: 2.389.000 spettatori (16,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 3, Un posto al sole: 996.000 spettatori (6,8%);
- La7, In Onda: 1.034.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 850.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 759.000 spettatori (5,4%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 587.000 spettatori (3,9%);
- Rai 2, Tg2 Post: 548.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 475.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Foodish: 341.000 spettatori (2,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.936.000 spettatori (25,6%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.051.000 spettatori (22,2%);
- Rai 3, TGR: 1.785.000 spettatori (15,3%).
Fuori dal podio:
- Canale 5, The Wall: 1.949.000 spettatori (18,9%);
- Canale 5, The Wall – I protagonisti: 1.414.000 spettatori (16,6%);
- Rete 4, La promessa: 773.000 spettatori (6%);
- Rai 3, Blob: 650.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 569.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 538.000 spettatori (4,3%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 533.000 spettatori (3,9%).
E ancora:
- Italia 1, CSI: 413.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 412.000 spettatori (4,1%);
- Nove, Cash or Trash: 318.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 260.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 260.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 173.000 spettatori (2,1%);
- La7, Grantchester – 2° episodio: 123.000 spettatori (1,2%);
- La7, Grantchester – 1° episodio: 99.000 spettatori (1,2%).