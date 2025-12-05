Ascolti tv ieri giovedì 4 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Umberto Tozzi, X Factor e Coppa Italia
Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Umberto Tozzi, X Factor, Del Debbio, Formigli e Coppa Italia
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 4 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedo la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Umberto Tozzi (Canale 5) a finire dietro a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e Lazio-Milan di Coppa Italia (Italia 1). Ai piedi del podio X Factor (Tv8) Ore 14 Sera (Rai 2), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) e Ammutta Muddica (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 4 dicembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, X Factor, Umberto Tozzi, Infante, Del Debbio, Cucciari e Formigli
- Chi ha vinto X Factor
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 4 dicembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, X Factor, Umberto Tozzi, Infante, Del Debbio, Cucciari e Formigli
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Un Professore 3: 3.331.000 spettatori (18,6%);
- Italia 1, Lazio-Milan: 2.813.000 spettatori (14%);
- Canale 5, Umberto Tozzi: 1.925.000 spettatori (12,3%).
Fuori dal podio:
- Tv8, X Factor: 913.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 911.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 846.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 741.000 spettatori (4,4%);
- La7, Piazzapulita: 716.000 spettatori (5%);
- Nove, Ammutta Muddica: 396.000 spettatori (2,3%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Chi ha vinto X Factor
I 4 finalisti della puntata di giovedì 4 dicembre, andata in scena in piazza del Plebiscito a Napoli, sono stati:
- eroCaddeo (Achille Lauro)
- PierC (Francesco Gabbani)
- Delia (Jake La Furia)
- rob (Paola Iezzi)
A trionfare è stata proprio quest’ultima, ossia Roberta Scandurra, studentessa 20enne di Catania: si è guadagnata un contratto discografico con la Warner.
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.072.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.521.000 spettatori (21,1%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.351.000 spettatori (21,7%).
Ai piedi del podio:
-
- Rai 1, Cinque minuti: 4.270.000 spettatori (21,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.576.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.433.000 spettatori (6,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.055.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.027.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 811.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 759.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 500.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 442.000 spettatori (2,1%);
- Tv8, Antefactor: 256.000 spettatori (1,3%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.386.000 spettatori (26%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.388.000 spettatori (23,7%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.975.000 spettatori (18,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.304.000 spettatori (13,5%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.266.000 spettatori (17,3%);
- Rete 4, La promessa: 1.086.000 spettatori (5,9%);
- Italia 1, Coppa Italia Bologna-Parma: 1.024.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Blob: 971.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 940.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 875.000 spettatori (4,5%);
- Nove, Cash or Trash: 634.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, Sci Alpino – Coppa del Mondo maschile: 371.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 365.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 311.000 spettatori (2,4%);
- La7, Ignoto X: 235.000 spettatori (1,6%);
- Tv8, Love Bugs: 198.000 spettatori (1,2%).