Ascolti tv ieri giovedì 4 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Umberto Tozzi, X Factor e Coppa Italia

Ascolti tv giovedì 4 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Umberto Tozzi, X Factor, Del Debbio, Formigli e Coppa Italia

Pubblicato:

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 4 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedo la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Umberto Tozzi (Canale 5) a finire dietro a Un Professore 3 (Rai 1) con Alessandro Gassmann e Lazio-Milan di Coppa Italia (Italia 1). Ai piedi del podio X Factor (Tv8Ore 14 Sera (Rai 2)Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del DebbioSplendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) e Ammutta Muddica (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 4 dicembre: chi ha vinto tra Alessandro Gassmann, X Factor, Umberto Tozzi, Infante, Del Debbio, Cucciari e Formigli

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

  • Rai 1, Un Professore 3: 3.331.000 spettatori (18,6%);
  • Italia 1, Lazio-Milan: 2.813.000 spettatori (14%);
  • Canale 5, Umberto Tozzi: 1.925.000 spettatori (12,3%).

Fuori dal podio:

  • Tv8, X Factor: 913.000 spettatori (5,1%);
  • Rai 2, Ore 14 Sera: 911.000 spettatori (6,6%);
  • Rete 4, Dritto e Rovescio: 846.000 spettatori (6,4%);
  • Rai 3, Splendida Cornice: 741.000 spettatori (4,4%);
  • La7, Piazzapulita: 716.000 spettatori (5%);
  • Nove, Ammutta Muddica: 396.000 spettatori (2,3%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari TuoiANSA
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi ha vinto X Factor

I 4 finalisti della puntata di giovedì 4 dicembre, andata in scena in piazza del Plebiscito a Napoli, sono stati:

  • eroCaddeo (Achille Lauro)
  • PierC (Francesco Gabbani)
  • Delia (Jake La Furia)
  • rob (Paola Iezzi)

A trionfare è stata proprio quest’ultima, ossia Roberta Scandurra, studentessa 20enne di Catania: si è guadagnata un contratto discografico con la Warner.

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.072.000 spettatori (23,8%);
  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.521.000 spettatori (21,1%);
  • Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.351.000 spettatori (21,7%).

Ai piedi del podio:

  • Rai 1, Cinque minuti: 4.270.000 spettatori (21,4%);
  • La7, Otto e Mezzo: 1.576.000 spettatori (7,5%);
  • Rai 3, Un posto al sole: 1.433.000 spettatori (6,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.055.000 spettatori (5,2%);
  • Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.027.000 spettatori (5,1%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 811.000 spettatori (3,8%);
  • Italia 1, Coppa Italia Live: 759.000 spettatori (4%);
  • Nove, The Cage: 500.000 spettatori (2,4%);
  • Rai 2, Tg2 Post: 442.000 spettatori (2,1%);
  • Tv8, Antefactor: 256.000 spettatori (1,3%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai 1, L’Eredità: 4.386.000 spettatori (26%);
  • Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.388.000 spettatori (23,7%);
  • Canale 5, Avanti un altro: 2.975.000 spettatori (18,8%).

Fuori dal podio:

  • Rai 3, TGR: 2.304.000 spettatori (13,5%);
  • Canale 5, Avanti il primo: 2.266.000 spettatori (17,3%);
  • Rete 4, La promessa: 1.086.000 spettatori (5,9%);
  • Italia 1, Coppa Italia Bologna-Parma: 1.024.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 3, Blob: 971.000 spettatori (5,3%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 940.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 3, Nuovi eroi: 875.000 spettatori (4,5%);
  • Nove, Cash or Trash: 634.000 spettatori (3,5%);
  • Rai 2, Sci Alpino – Coppa del Mondo maschile: 371.000 spettatori (2,3%);
  • Rai 2, TgSport Sera: 365.000 spettatori (2,8%);
  • Nove, Little Big Italy: 311.000 spettatori (2,4%);
  • La7, Ignoto X: 235.000 spettatori (1,6%);
  • Tv8, Love Bugs: 198.000 spettatori (1,2%).

ascolti-tv-giovedi-4-dicembre-2025 ANSA

