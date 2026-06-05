Ascolti tv ieri giovedì 4 giugno chi ha vinto tra Diversi come due gocce d'acqua, Quarto Grado e Montmartre
Ascolti tv giovedì 4 giugno 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Diversi come due gocce d'acqua che affronta Montmartre, Sarabanda Celebrity e Quarto Grado
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 4 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) vincere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Diversi come due gocce d’acqua (Rai 1) finisce davanti a Montmartre (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Diamond League (Rai 2), Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita(La7), Sinceramente Persia (Nove), Nevergreen (Rai 3) e No time to die (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 4 giugno: chi ha vinto tra Diversi come due gocce d'acqua, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ascolti tv 4 giugno: chi ha vinto tra Diversi come due gocce d’acqua, Montmartre, Sarabanda e Quarto Grado
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Diversi come due gocce d’acqua: 2.377.000 spettatori (15,3%);
- Canale 5, Montmartre: 1.618.000 spettatori (11,1%);
- Rete 4, Quarto Grado: 1.365.000 spettatori (11,5%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Diamond League: 1.038.000 spettatori (5,7%);
- Italia 1, Sarabanda Celebrity: 981.000 spettatori (7,2%);
- La7, Piazzapulita: 949.000 spettatori (7,4%);
- Nove, Sinceramente Persia: 515.000 spettatori (3,3%);
- Rai 3, Nevergreen: 459.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, No time to die: 334.000 spettatori (2,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.290.000 spettatori (22,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.745.000 spettatori (25%);
- Rai 1, Cinque minuti: 3.410.000 spettatori (20,6%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.626.000 spettatori (20,7%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.707.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.220.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, NCIS: 1.025.000 spettatori (5,6%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 819.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 721.000 spettatori (3,8%);
- Nove, Cash or Trash: 465.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Celebrity Chef: 357.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 3.434.000 spettatori (25,8%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.232.000 spettatori (22,3%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.039.000 spettatori (17,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.008.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.586.000 spettatori (17,6%);
- Rete 4, La promessa: 839.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Blob: 751.000 spettatori (4,9%);
- Rete 4, 10 Minuti: 740.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Tribù: 656.000 spettatori (4%).
E ancora:
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- Rai 2, FBI – 2° episodio: 578.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, Hawaii Five-0: 536.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 504.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 384.000 spettatori (3,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 306.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, TgSport Sera: 295.000 spettatori (3,4%);
- La7, Ignoto X: 291.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 280.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 241.000 spettatori (2,9%).