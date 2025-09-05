Ascolti tv ieri giovedì 4 settembre chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati Auditel
Ascolti tv di giovedì 4 settembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Affari Tuoi di De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ha catalizzato l’attenzione per quanto riguarda gli ascolti tv di giovedì 4 settembre. I dati Auditel hanno premiato lo show di Gerry Scotti. In prima serata e nel preserale è la Rai a sorridere, con i primati di Succede anche nelle migliori famiglie e Reazione a Catena. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 4 settembre, i dati Auditel del concerto di Alessandra Amoroso
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Succede anche nelle migliori famiglie: 2.504.000 spettatori (17.2%);
- Canale5, Concerto Alessandra Amoroso: 1.987.000 spettatori (16.5%);
- Italia1, Fall: 966.000 spettatori (6.6%).
Fuori dal podio:
- La7, In Onda: 845.000 spettatori (5.1%);
- Rai2, Hypnotic: 657.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, Zona Bianca: 588.000 spettatori (4.6%);
- Nove, Nove Comedy Club – Paolo Cevoli: 358.000 spettatori (2.6%);
- Rai3, Volanté: 332.000 spettatori (2.1%);
- Tv8, Ghostbusters – Legacy: 303.000 spettatori (2.2%).
I dati dell’access prime time, La Ruota della fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.372.000 spettatori (24.6%);
- Rai1, Affari Tuoi: 4.000.000 spettatori (22.7%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.271.000 spettatori (7.1%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.149.000 spettatori (6.4%);
- Italia1, NCIS – Unità Anticrimine: 966.000 spettatori (5.5%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 743.000 spettatori (4.6%)
- Rete4, 4 di Sera News: 674.000 spettatori (4%) nella prima parte e 531.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte;
- Rai2, Tg2Post: 594.000 spettatori (3.3%);
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 404.000 spettatori (2.3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 342.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.285.000 spettatori (25.4%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.184.000 spettatori (21.9%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.015.000 spettatori (17.2%);
Fuori dal podio:
- Rai3, TGR: 1.982.000 spettatori (15.1%);
- Canale5, Avanti il primo: 1.435.000 spettatori (15.8%);
- Rete4, La Promessa: 829.000 spettatori (5.6%);
- Rai3, Blob: 691.000 spettatori (4.5%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 494.000 spettatori (3.3%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 476.000 spettatori (3.4%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 394.000 spettatori (2.7%);
- Rai2, TgSportSera: 330.000 spettatori (2.8%);
- Tv8, 4 Hotel: 294.000 spettatori (2.3%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 276.000 spettatori (2.7%);
- Nove, Little Big Italy: 190.000 spettatori (2.3%);
- La7, Famiglie d’Italia: 136.000 spettatori (1.3%).