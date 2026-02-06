Ascolti tv ieri giovedì 5 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Coppa Italia
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Atalanta-Juventus (Italia 1) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Masterchef (Sky Uno), Only Fun Comico (Nove), Un piccolo favore (Rai 2), Prima o poi mi sposo (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 4.094.000 spettatori (23,1%);
- Italia 1, Atalanta-Juventus: 3.489.000 spettatori (16,7%);
- Canale 5, Striscia la Notizia: 1.724.000 spettatori (10,9%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 1.038.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 936.000 spettatori (5,8%);
- La7, Piazzapulita: 841.000 spettatori (5,8%);
- Sky Uno, Masterchef – 1° episodio: 671.000 spettatori (3,2%);
- Nove, Only Fun Comico: 568.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, Un piccolo favore: 446.000 spettatori (2,4%);
- Sky Uno, Masterchef – 2° episodio: 602.000 spettatori (4,1%);
- Tv8, Prima o poi mi sposo: 313.000 spettatori (1,6%).
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.887.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.845.000 spettatori (22,2%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.226.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.148.000 spettatori (20,6%).
- La7, Otto e Mezzo: 1.729.000 spettatori (8,1%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.500.000 spettatori (7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.154.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 925.000 spettatori (4,2%);
- Italia 1, Coppa Italia Live: 881.000 spettatori (4,4%).
E ancora:
- Nove, The Cage: 512.000 spettatori (2,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 462.000 spettatori (2,1%)
- Tv8, Celebrity Chef: 485.000 spettatori (2,3%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.767.000 spettatori (28,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.497.000 spettatori (25%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.586.000 spettatori (16,6%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.483.000 spettatori (14,4%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.773.000 spettatori (13,9%);
- Rai 3, Blob: 1.137.000 spettatori (6,1%);
- Rete 4, La promessa: 964.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 10 Minuti: 913.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 905.000 spettatori (4,6%);
- Nove, Cash or Trash: 764.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 574.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, 9-1-1: 501.000 spettatori (2,7%).
E ancora:
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 421.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 414.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 411.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 395.000 spettatori (2,3%);
- Rai 2, Il Viaggio della Torcia: 347.000 spettatori (2,7%);
- Nove, Little Big Italy: 251.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 239.000 spettatori (1,6%).