Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Zalone, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli

Ascolti tv giovedì 5 marzo 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Don Matteo 15 che affronta Checco Zalone, Masterchef, Infante, Del Debbio e Formigli
La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Quo Vado con Checco Zalone (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Masterchef (Sky Uno), Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4), Ore 14 Sera (Rai 2), Mission Impossible (Italia 1), Only Fun Comico (Nove), 2012 (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 5 marzo: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Quo Vado, Ore 14, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 3.741.000 spettatori (21,7%);
- Canale 5, Quo Vado: 2.737.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 1.37.000 spettatori (6,3%).
Fuori dal podio:
- Sky Uno, Masterchef – 1° episodio: 994.000 spettatori (4,9%);
- La7, Piazzapulita: 958.000 spettatori (6,8%);
- Sky Uno, Masterchef – 2° episodio: 904.000 spettatori (6%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 903.000 spettatori (6,8%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 723.000 spettatori (5,2%);
- Italia 1, Mission Impossible: 685.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Only Fun Comico: 427.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 2012: 160.000 spettatori (1%).
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.033.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.017.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.461.000 spettatori (22,2%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.174.000 spettatori (20,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.962.000 spettatori (9,3%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.488.000 spettatori (7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.246.000 spettatori (6,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.178.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.082.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 1.015.000 spettatori (4,8%).
E ancora:
- Rai 2, Tg2 Post: 617.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, Celebrity Chef: 456.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 423.000 spettatori (2%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.862.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.432.000 spettatori (24,6%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.578.000 spettatori (16,4%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.544.000 spettatori (14,6%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.736.000 spettatori (14%);
- Rai 3, Blob: 1.048.000 spettatori (5,5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 996.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La promessa: 948.000 spettatori (5%);
- Rai 3, Il Provinciale: 906.000 spettatori (4,6%);
- Italia 1, CSI: 712.000 spettatori (3,9%);
- Nove, Cash or Trash: 689.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, 9-1-1: 482.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 441.000 spettatori (3,6%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 438.000 spettatori (3%).
E ancora:
- Nove, Little Big Italy: 364.000 spettatori (3,1%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 374.000 spettatori (2,2%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 323.000 spettatori (2,1%);
- La7, Ignoto X: 237.000 spettatori (1,6%).