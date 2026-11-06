Ascolti TV ieri giovedì 5 novembre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel
Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con quasi 4 milioni: la sfida con Tutto per la mia famiglia, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 5 novembre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero richiama oltre 4,2 milioni di spettatori e il 22,2% di share nel primo episodio, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.662.000 spettatori e l’10,5%, Le Iene su Italia 1, che ha tenuto incollati 972.000 spettatori (7,2%), Ore 14 Sera di Salvo Sottile. In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera, X Factor e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di giovedì 5 novembre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 1° episodio: 4.299.000 spettatori (22,2%);
- Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 – 2° episodio: 3.652.000 spettatori (25,5%);
- Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.662.000 spettatori (10,5%);
- Italia 1, Le Iene: 972.000 spettatori (7,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 2, Ore 14 Sera: 913.000 spettatori (6,4%);
- Rai 3, Splendica cornice: 898.000 spettatori (5,5%);
- La7, Piazzapulita: 894.000 spettatori (6,4%);
- Sky Uno, X Factor: 746.000 spettatori (4,3%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 732.000 spettatori (5,5%);
- Tv8, Milan-Ferencvaros: 490.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Comedy Match: 485.000 spettatori (2,7%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 5 novembre.
Affari Tuoi raggiunge 4.646.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.094.000 spettatori e il 19,9%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.646.000 spettatori (22,6%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.094.000 spettatori (19,9%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 3.893.000 spettatori (19,9%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 2.004.000 spettatori (9,9%);
- Rai 3, Un Posto al Sole: 1.476.000 spettatori (7,3%);
- Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.177.000 spettatori (6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.068.000 spettatori (5,4%);
- Italia 1, NCIS: 1.027.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 896.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Cash or Trash: 655.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, TG2 Post: 473.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Europa League Live: 225.000 spettatori (1,2%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di giovedì 5 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera, col programma Rai che sfonda il tetto dei 4 milioni (25,8%) e quello Mediaset che supera i 2,3 milioni (15%), chiudendo alle spalle della TGR.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.338.000 spettatori (25,8%);
- Rai 3, TGR: 2.351.000 spettatori (13,7%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.339.000 spettatori (15%).
A seguire:
- Rete 4, 10 Minuti: 994.000 spettatori (5,9%);
- Rete 4, La Promessa: 967.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 930.000 spettatori (4,9%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 835.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 841.000 spettatori (4,5%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 642.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 475.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, CSI: 415.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Foodish: 372.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 360.000 spettatori (2,7%);
- La7, Ignoto X: 356.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 299.000 spettatori (2%);
- Nove, Little Big Italy: 247.000 spettatori (3%).