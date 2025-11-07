Ascolti tv ieri giovedì 6 novembre chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità, Il conte di Montecristo e X Factor

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 6 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Noi del Rione Sanità (Rai 1) a finire davanti al Il conte di Montecristo (Canale 5) e Splendida Cornice (Rai 3). Ai piedi del podio Paradise City (Italia 1), Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Piazzapulita (La7), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Amori in corso (Nove), Betis-Olympique Lione (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 6 novembre: chi ha vinto tra Noi del Rione Sanità, Il conte di Montecristo, Ore 14, Dritto e Rovescio, X Factor e Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Noi del Rione Sanità : 2.716.000 spettatori (17,8%);

: 2.716.000 spettatori (17,8%); Canale 5, Il conte di Montecristo : 1.524.000 spettatori (12,9%);

: 1.524.000 spettatori (12,9%); Rai 3, Splendida Cornice: 996.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

Italia 1, Paradise City : 899.000 spettatori (4,9%);

899.000 spettatori (4,9%); Rai 2, Ore 14 : 852.000 spettatori (6,5%);

: 852.000 spettatori (6,5%); La7, Piazzapulita : 815.000 spettatori (6,2%);

: 815.000 spettatori (6,2%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 774.000 spettatori (6,3%);

: 774.000 spettatori (6,3%); Nove, Amori in corso : 514.000 spettatori (3%);

: 514.000 spettatori (3%); Tv8, Betis-Olympique Lione : 394.000 spettatori (2,1%);

: 394.000 spettatori (2,1%); SkyUno, X Factor: in attesa del dato.

ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi è Don Antonio Loffredo

La fiction Rai Noi del Rione Sanità si ispira alla figura di Don Antonio Loffredo.

Sullo schermo, il personaggio (interpretato da Carmine Recano) si chiama Don Giuseppe Santoro, costretto a lasciare l’incarico al carcere di Poggioreale, a Napoli, dopo che, durante un’uscita organizzata per un progetto di reinserimento sociale, alcuni detenuti riescono a fuggire.

La Curia lo trasferisce nel rione Sanità, quartiere segnato da criminalità dispersione scolastica, dove per i giovani sembra impossibile immaginare un futuro diverso: nonostante l’accoglienza ostile, Don Giuseppe si inserisce pian piano nella nuova realtà, opponendosi alle direttive rigide della Curia ma anche al potere del boss locale, Mariano.

Chi stato eliminato da X Factor

Dopo i Copper Jitters di Achille Lauro e Amanda di Jake La Furia, la concorrente eliminata nell’ultima puntata è Mayu (Paola Iezzi), che ha perso al ballottaggio con Layana (Achille Lauro).

Restano quini in corsa in 9:

Layana (Achille Lauro)

(Achille Lauro) eroCaddeo (Achille Lauro)

(Achille Lauro) tellynonpiangere (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) Michelle (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) PierC (Francesco Gabbani)

(Francesco Gabbani) Tomasi (Jake La Furia)

(Jake La Furia) Delia (Jake La Furia)

(Jake La Furia) Viscardi (Paola Iezzi)

(Paola Iezzi) rob (Paola Iezzi)

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.152.000 spettatori (25%);

: 5.152.000 spettatori (25%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.666.000 spettatori (22,5%);

: 4.666.000 spettatori (22,5%); Rai 1, Cinque minuti: 4.115.000 spettatori (21%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.916.000 spettatori (19,9%);

: 3.916.000 spettatori (19,9%); La7, Otto e Mezzo : 1.682.000 spettatori (8,1%);

: 1.682.000 spettatori (8,1%); Rai 3, Un posto al sole : 1.393.000 spettatori (6,7%);

: 1.393.000 spettatori (6,7%); Italia 1, NCIS : 1.166.000 spettatori (5,7%);

: 1.166.000 spettatori (5,7%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 1.143.000 spettatori (5,8%);

: 1.143.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 883.000 spettatori (4,4%);

: 883.000 spettatori (4,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 660.000 spettatori (3,2%);

: 660.000 spettatori (3,2%); Rai 2, Tg2 Post : 494.000 spettatori (2,4%);

: 494.000 spettatori (2,4%); Nove, The Cage : 480.000 spettatori (2,3%);

: 480.000 spettatori (2,3%); Tv8, Europa League: 314.000 spettatori (1,6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.676.000 spettatori (27,4%);

: 4.676.000 spettatori (27,4%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.407.000 spettatori (24,4%);

: 3.407.000 spettatori (24,4%); Canale 5, Avanti un altro: 2.977.000 spettatori (18,6%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.411.000 spettatori (13,9%);

: 2.411.000 spettatori (13,9%); Canale 5, Avanti il primo : 2.037.000 spettatori (15,8%);

: 2.037.000 spettatori (15,8%); Rai 3, Blob : 1.115.000 spettatori (6,1%);

: 1.115.000 spettatori (6,1%); Rai 3, Fin che la barca va : 1.013.000 spettatori (5,2%);

: 1.013.000 spettatori (5,2%); Rete 4, La promessa : 909.000 spettatori (4,9%);

: 909.000 spettatori (4,9%); Rete 4, 10 Minuti : 774.000 spettatori (4,6%);

: 774.000 spettatori (4,6%); Italia 1, CSI: 638 spettatori (3,5%);

638 spettatori (3,5%); Rai 2, NCIS – 2° episodio : 582.000 spettatori (3,2%);

: 582.000 spettatori (3,2%); Nove, Cash or Trash : 540.000 spettatori (2,9%);

: 540.000 spettatori (2,9%); Tv8, 4 Ristoranti : 433.000 spettatori (2,5%);

: 433.000 spettatori (2,5%); Rai 2, NCIS – 1° episodio : 414.000 spettatori (2,7%);

: 414.000 spettatori (2,7%); Rai 2, TgSport Sera : 339.000 spettatori (2,7%);

: 339.000 spettatori (2,7%); La7, Ignoto X : 289.000 spettatori (2%);

: 289.000 spettatori (2%); Nove, Little Big Italy : 271.000 spettatori (2,2%);

: 271.000 spettatori (2,2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 259.000 spettatori (1,7%).