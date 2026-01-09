Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli
Ascolti tv giovedì 8 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Don Matteo 15 contro Forbidden Fruit, Harry Potter, Ore 14, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 8 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Forbidden Fruit (Canale 5) e Harry Potter e l’ordine della Fenice (Italia 1). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Ore 14 Sera (Rai 2), La maschera di Zorro (Tv8), Moonage Daydream (Rai 3) e Natale a Pemberley Manor (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter, Milo Infante, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta Libera
Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter, Milo Infante, Dritto e Rovescio, Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Don Matteo 15: 4.159.000 spettatori (24,8%);
- Canale 5, Forbidden Fruit: 1.822.000 spettatori (12,3%);
- Italia 1, Harry Potter e l’ordine della Fenice: 1.123.000 spettatori (6,4%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 1.022.000 spettatori (7,1%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 873.000 spettatori (6,4%);
- Rai 2, Ore 14 Sera: 818.000 spettatori (6%);
- Tv8, La maschera di Zorro: 354.000 spettatori (2,1%);
- Rai 3, Moonage Daydream: 350.000 spettatori (1,9%);
- Nove, Natale a Pemberley Manor: 343.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.482.000 spettatori (25,9%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.991.000 spettatori (23,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.306.000 spettatori (20,7%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.253.000 spettatori (20,6%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.889.000 spettatori (9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.310.000 spettatori (6,2%);
- Italia 1, NCIS: 1.044.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 986.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 778.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 630.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 523.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 522.000 spettatori (2,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 5.018.000 spettatori (28,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.591.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.833.000 spettatori (17,3%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.477.000 spettatori (13,8%);
- Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 2.075.000 spettatori (15,4%);
- Rai 3, Blob: 1.047.000 spettatori (5,4%);
- Rete 4, La promessa: 1.025.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 980.000 spettatori (5,6%);
- Nove, Cash or Trash: 884.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Via dei Matti n°0: 872.000 spettatori (4,3%);
- Italia 1, CSI: 583.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, 9-1-1: 550.000 spettatori (2,9%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 438.000 spettatori (2,9%);
- Nove, Little Big Italy: 414.000 spettatori (3%);
- Rai 2, 9-1-1: Lone Star: 332.000 spettatori (2%);
- Rai 2, TgSport Sera: 318.000 spettatori (2,4%);
- Tv8, 4 Hotel: 299.000 spettatori (1,7%);
- La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,7%).