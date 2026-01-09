Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 8 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, però, vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), alle spalle dell’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Forbidden Fruit (Canale 5) e Harry Potter e l’ordine della Fenice (Italia 1). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Ore 14 Sera (Rai 2), La maschera di Zorro (Tv8), Moonage Daydream (Rai 3) e Natale a Pemberley Manor (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 8 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter, Milo Infante, Dritto e Rovescio, Piazzapulita

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Don Matteo 15 : 4.159.000 spettatori (24,8%);

: 4.159.000 spettatori (24,8%); Canale 5, Forbidden Fruit : 1.822.000 spettatori (12,3%);

: 1.822.000 spettatori (12,3%); Italia 1, Harry Potter e l’ordine della Fenice: 1.123.000 spettatori (6,4%).

Fuori dal podio:

La7, Piazzapulita : 1.022.000 spettatori (7,1%);

: 1.022.000 spettatori (7,1%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 873.000 spettatori (6,4%);

: 873.000 spettatori (6,4%); Rai 2, Ore 14 Sera : 818.000 spettatori (6%);

: 818.000 spettatori (6%); Tv8, La maschera di Zorro : 354.000 spettatori (2,1%);

: 354.000 spettatori (2,1%); Rai 3, Moonage Daydream : 350.000 spettatori (1,9%);

: 350.000 spettatori (1,9%); Nove, Natale a Pemberley Manor: 343.000 spettatori (1,9%).

I dati dell’access prime time, i numeri di Affari Tuoi e della Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.482.000 spettatori (25,9%);

: 5.482.000 spettatori (25,9%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.991.000 spettatori (23,5%);

: 4.991.000 spettatori (23,5%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.306.000 spettatori (20,7%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque Minuti : 4.253.000 spettatori (20,6%);

: 4.253.000 spettatori (20,6%); La7, Otto e Mezzo : 1.889.000 spettatori (9%);

: 1.889.000 spettatori (9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.310.000 spettatori (6,2%);

: 1.310.000 spettatori (6,2%); Italia 1, NCIS : 1.044.000 spettatori (5%);

: 1.044.000 spettatori (5%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 986.000 spettatori (4,7%);

: 986.000 spettatori (4,7%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 778.000 spettatori (3,7%);

: 778.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Tg2 Post : 630.000 spettatori (3%);

: 630.000 spettatori (3%); Tv8, 4 Ristoranti : 523.000 spettatori (2,5%);

: 523.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 522.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta Libera

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 5.018.000 spettatori (28,5%);

: 5.018.000 spettatori (28,5%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 3.591.000 spettatori (24,5%);

: 3.591.000 spettatori (24,5%); Canale 5, Caduta Libera: 2.833.000 spettatori (17,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.477.000 spettatori (13,8%);

: 2.477.000 spettatori (13,8%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida : 2.075.000 spettatori (15,4%);

: 2.075.000 spettatori (15,4%); Rai 3, Blob : 1.047.000 spettatori (5,4%);

: 1.047.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 1.025.000 spettatori (5,3%);

: 1.025.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 980.000 spettatori (5,6%);

: 980.000 spettatori (5,6%); Nove, Cash or Trash : 884.000 spettatori (4,5%);

: 884.000 spettatori (4,5%); Rai 3, Via dei Matti n°0 : 872.000 spettatori (4,3%);

: 872.000 spettatori (4,3%); Italia 1, CSI: 583.000 spettatori (3,1%);

583.000 spettatori (3,1%); Rai 2, 9-1-1 : 550.000 spettatori (2,9%);

: 550.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 438.000 spettatori (2,9%);

438.000 spettatori (2,9%); Nove, Little Big Italy : 414.000 spettatori (3%);

: 414.000 spettatori (3%); Rai 2, 9-1-1: Lone Star : 332.000 spettatori (2%);

: 332.000 spettatori (2%); Rai 2, TgSport Sera : 318.000 spettatori (2,4%);

: 318.000 spettatori (2,4%); Tv8, 4 Hotel : 299.000 spettatori (1,7%);

: 299.000 spettatori (1,7%); La7, Ignoto X: 255.000 spettatori (1,7%).