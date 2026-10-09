Ascolti TV ieri giovedì 8 ottobre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ascolti TV di giovedì 1 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Doc – Nelle Tue Mani 4, Tutto per la mia famiglia e Le Iene. In access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero conquista 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.643.000 spettatori e il 11,4%, e Ore 14 Sera su Rai 2, che ha tenuto incollati 1.023.000 spettatori (7,4%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 8 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 8 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4 : 3.979.000 spettatori (25,4%);

: 3.979.000 spettatori (25,4%); Canale 5, Tutto per la mia famiglia : 1.643.000 spettatori (11,4%);

: 1.643.000 spettatori (11,4%); Rai 2, Ore 14 Sera: 1.023.000 spettatori (7,4%).

Ai piedi del podio:

Italia 1, Le Iene : 812.000 spettatori (7,2%);

: 812.000 spettatori (7,2%); La7, Piazzapulita : 745.000 spettatori (5,8%);

: 745.000 spettatori (5,8%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 670.000 spettatori (5,4%);

: 670.000 spettatori (5,4%); Tv8, The Equalizer 2 : 572.000 spettatori (3,7%);

: 572.000 spettatori (3,7%); Rai 3, Hit Man : 453.000 spettatori (2,5%);

: 453.000 spettatori (2,5%); Nove, Buy it Now: 350.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 8 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.487.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.377.000 spettatori e il 22,2%.

Questi i dati completi:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.487.000 spettatori (22,6%);

: 4.487.000 spettatori (22,6%); Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.377.000 spettatori (22,2%);

: 4.377.000 spettatori (22,2%); Rai 1, Cinque Minuti : 4.017.000 spettatori (21,3%);

: 4.017.000 spettatori (21,3%); Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.627.000 spettatori (18,8%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

La7, Otto e Mezzo : 1.751.000 spettatori (8,9%);

: 1.751.000 spettatori (8,9%); Rai 3, Un Posto al Sole : 1.443.000 spettatori (7,3%);

: 1.443.000 spettatori (7,3%); Rai 3, Il Cavallo e la Torre : 1.111.000 spettatori (5,9%);

: 1.111.000 spettatori (5,9%); Italia 1, NCIS : 935.000 spettatori (4,8%);

: 935.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 1.023.000 spettatori (5,4%);

: 1.023.000 spettatori (5,4%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 825.000 spettatori (4,1%);

: 825.000 spettatori (4,1%); Nove, Cash or Trash : 674.000 spettatori (3,4%);

: 674.000 spettatori (3,4%); Rai 2, TG2 Post : 634.000 spettatori (3,2%);

: 634.000 spettatori (3,2%); Tv8, Foodish: 545.000 spettatori (2,8%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 8 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.058.000 spettatori (25%);

: 4.058.000 spettatori (25%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.708.000 spettatori (21,6%);

: 2.708.000 spettatori (21,6%); Rai 3, TGR : 2.512.000 spettatori (15,2%);

: 2.512.000 spettatori (15,2%); Canale 5, Caduta Libera : 2.283.000 spettatori (15,7%);

: 2.283.000 spettatori (15,7%); Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.569.000 spettatori (14,3%).

A seguire: