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Ascolti TV ieri giovedì 8 ottobre, Doc 4 vince contro Ore 14 Sera e Tutto per la mia famiglia: i dati Auditel

Doc - Nelle Tue Mani 4 vince la prima serata con 3,9 milioni: la sfida con Tutto per la mia famiglia, Ore 14 Sera, Le Iene e tutti i dati Auditel

Aggiornato: 4 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ascolti TV di giovedì 1 ottobre 2026, sfida Auditel in prima serata tra Doc – Nelle Tue Mani 4, Tutto per la mia famiglia e Le Iene. In access prime time Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna, mentre Reazione a Catena batte Caduta Libera nel preserale.

La sfida degli ascolti TV di ieri, giovedì 8 ottobre 2026, premia Doc – Nelle Tue Mani 4 su Rai 1: la fiction con Luca Argentero conquista 3.979.000 spettatori e il 25,4% di share, staccando Tutto per la mia famiglia su Canale 5, fermo a 1.643.000 spettatori e il 11,4%, e Ore 14 Sera su Rai 2, che ha tenuto incollati 1.023.000 spettatori (7,4%). In access prime time è invece Affari Tuoi a prevalere sulla Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a Catena supera Caduta Libera.

Ascolti TV 8 ottobre: chi ha vinto tra Doc 4, Tutto per la mia famiglia, Le Iene, Ore 14 Sera e gli altri programmi

Ecco i dati della prima serata di giovedì 8 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience escluso):

  • Rai 1 , Doc – Nelle Tue Mani 4: 3.979.000 spettatori (25,4%);
  • Canale 5, Tutto per la mia famiglia: 1.643.000 spettatori (11,4%);
  • Rai 2, Ore 14 Sera: 1.023.000 spettatori (7,4%).

Ai piedi del podio:

  • Italia 1, Le Iene: 812.000 spettatori (7,2%);
  • La7, Piazzapulita: 745.000 spettatori (5,8%);
  • Rete 4, Dritto e Rovescio: 670.000 spettatori (5,4%);
  • Tv8, The Equalizer 2: 572.000 spettatori (3,7%);
  • Rai 3, Hit Man: 453.000 spettatori (2,5%);
  • Nove, Buy it Now: 350.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue anche nell’access prime time di giovedì 8 ottobre.

Affari Tuoi raggiunge 4.487.000 spettatori e il 22,6%, La Ruota della Fortuna invece raccoglie 4.377.000 spettatori e il 22,2%.

Questi i dati completi:

  • Rai 1, Affari Tuoi: 4.487.000 spettatori (22,6%);
  • Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.377.000 spettatori (22,2%);
  • Rai 1, Cinque Minuti: 4.017.000 spettatori (21,3%);
  • Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.627.000 spettatori (18,8%).

Gli altri risultati dell’access prime time:

  • La7, Otto e Mezzo: 1.751.000 spettatori (8,9%);
  • Rai 3, Un Posto al Sole: 1.443.000 spettatori (7,3%);
  • Rai 3, Il Cavallo e la Torre: 1.111.000 spettatori (5,9%);
  • Italia 1, NCIS: 935.000 spettatori (4,8%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.023.000 spettatori (5,4%);
  • Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 825.000 spettatori (4,1%);
  • Nove, Cash or Trash: 674.000 spettatori (3,4%);
  • Rai 2, TG2 Post: 634.000 spettatori (3,2%);
  • Tv8, Foodish: 545.000 spettatori (2,8%).

Ascolti TV del preserale: Reazione a Catena batte Caduta Libera

Nel preserale di giovedì 8 ottobre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere Reazione a Catena su Caduta Libera.

I dati completi:

  • Rai 1, Reazione a Catena: 4.058.000 spettatori (25%);
  • Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.708.000 spettatori (21,6%);
  • Rai 3, TGR: 2.512.000 spettatori (15,2%);
  • Canale 5, Caduta Libera: 2.283.000 spettatori (15,7%);
  • Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.569.000 spettatori (14,3%).

A seguire:

  • Rete 4, La Promessa: 1.004.000 spettatori (5,7%);
  • Rai 3, Blob: 1.003.000 spettatori (5,7%);
  • Rete 4, 10 Minuti: 950.000 spettatori (6,1%);
  • Rai 3, Fin che la barca va: 892.000 spettatori (4,9%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 849.000 spettatori (4,8%);
  • Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 660.000 spettatori (4,6%);
  • Nove, Cash or Trash: 468.000 spettatori (2,8%);
  • Tv8, 4 Ristoranti: 438.000 spettatori (2,7%);
  • Italia 1, CSI: 404.000 spettatori (2,4%);
  • Italia 1, Gf Vip: 353.000 spettatori (3%);
  • La7, Ignoto X: 310.000 spettatori (2,3%);
  • Nove, Little Big Italy: 245.000 spettatori (2,5%);
  • Italia 1, Studio Aperto Mag: 241.000 spettatori (1,8%).

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