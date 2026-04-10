Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo
Ascolti tv giovedì 9 aprile 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Uno sbirro in Appennino con Bisio che affronta Stanno tutti invitati, Pechino Express, Infante, Del Debbio e Formigli
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time invece lascia campo libero a La Ruota della Fortuna (Canale 5), che batte Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, L’Eredità (Rai 1) si conferma leader davanti a Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Uno sbirro in Appennino (Rai 1) con Claudio Bisio supera Stanno tutti invitati (Canale 5) con Pio e Amedeo, così come Piazzapulita (La7) di Corrado Formigli. Ai piedi del podio Ore 14 Sera (Rai 2) di Milo Infante, Splendida Cornice (Rai 3), Sleepless (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) di Paolo Del Debbio. Più indietro l’Europa League (Tv8), Pechino Express (SkyUno) e Cash or Trash (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 9 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Pio e Amedeo, Splendida Cornice e Piazzapulita
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Caduta libera
Ascolti tv 9 aprile: chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Pio e Amedeo, Splendida Cornice e Piazzapulita
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 1°episodio: 4.510.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Uno sbirro in Appennino – 2°episodio: 3.709.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Stanno tutti invitati: 2.223.000 spettatori (17,1%);
- La7, Piazzapulita: 989.000 spettatori (7%).
Fuori dal podio:
- Rai 2, Ore 14 Sera: 859.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Splendida Cornice: 839.000 spettatori (5,1%);
- Italia 1, Sleepless: 811.000 spettatori (4,2%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 767.000 spettatori (5,9%);
- Tv8, Europa League Porto-Nottingham Forest: 625.000 spettatori (3,1%);
- SkyUno, Pechino Express: 471.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Cash or Trash: 284.000 spettatori (1,6%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.088.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.068.000 spettatori (23,7%);
- Rai 1, Cinque minuti: 4.216.000 spettatori (21,6%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.864.000 spettatori (19,4%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.887.000 spettatori (9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.464.000 spettatori (6,9%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.199.000 spettatori (6,1%);
- Italia 1, NCIS: 1.044.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.037.000 spettatori (5,2%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 893.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, Tg2 Post: 536.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage – Prendi e scappa: 476.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Europa League Live: 290.000 spettatori (1,5%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Caduta libera
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.388.000 spettatori (29%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.816.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Caduta libera: 2.339.000 spettatori (17,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.225.000 spettatori (14,3%);
- Canale 5, Caduta libera – Inizia la sfida: 1.559.000 spettatori (15,8%);
- Rete 4, La promessa: 1.009.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 998.000 spettatori (6,8%);
- Rai 3, Blob: 994.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Vita da artista: 921.000 spettatori (4,9%).
E ancora:
- Nove, Cash or Trash: 681.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, CSI: 525.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 484.000 spettatori (2,8%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 383.000 spettatori (2,9%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Gf Vip: 305.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 301.000 spettatori (3,1%);
- Nove, Little Big Italy: 280.000 spettatori (2,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 234.000 spettatori (1,8%);
- La7, Ignoto X: 230.000 spettatori (1,9%).