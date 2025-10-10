Ascolti tv ieri giovedì 9 ottobre chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore e Del Debbio
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Black Adam (Italia 1). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7). Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Sinceramente Persia (Nove), Blacklight (Tv8) e Attenti al libro (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, La Ricetta della Felicità: 2.940.000 spettatori (18,5%);
- Canale 5, La Notte nel Cuore: 2.429.000 spettatori (15,9%);
- Italia 1, Black Adam: 1.158.000 spettatori (6,8%).
Fuori dal podio:
- La7, Piazzapulita: 919.000 spettatori (7,1%);
- Rai 2, Ore 14: 908.000 spettatori (6,6%);
- Rete 4, Dritto e Rovescio: 829.000 spettatori (6,3%);
- SkyUno, X Factor: 574.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Sinceramente Persia: 462.000 spettatori (2,7%);
- Tv8, Blacklight: 331.000 spettatori (1,9%);
- Rai 3, Attenti al libro: 277.000 spettatori (1,7%).
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.211.000 spettatori (25,3%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.811.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.242.000 spettatori (21,2%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.989.000 spettatori (20,3%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.831.000 spettatori (8,8%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.372.000 spettatori (6,6%);
- Italia 1, NCIS: 1.179.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 924.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 915.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 912.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, Tg2 Post: 517.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Foodish: 504.000 spettatori (2,5%);
- Nove, The Cage: 492.000 spettatori (2,4%).
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 4.065.000 spettatori (25,6%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.815.000 spettatori (19,3%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.785.000 spettatori (22,7%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.251.000 spettatori (13,9%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.911.000 spettatori (17,4%);
- Rete 4, La promessa: 956.000 spettatori (5,3%);
- Rete 4, 10 Minuti: 903.000 spettatori (5,9%);
- Rai 3, Blob: 763.000 spettatori (4,2%);
- Rai 3, Fin che la barca va: 710.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 598.000 spettatori (3,5%);
- Rai 2, NCIS: 583.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, The Rookie: 540.000 spettatori (3,9%);
- Italia 1, CSI: 529.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, TgSport Sera: 376.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 322.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 296.000 spettatori (2,2%);
- La7, Ignoto X: 279.000 spettatori (2,1%);
- Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2,3%).