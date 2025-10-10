Ascolti tv ieri giovedì 9 ottobre chi ha vinto tra La Ricetta della Felicità, La Notte nel Cuore e Del Debbio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 ottobre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che batte ancora Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è Reazione a Catena su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è La Ricetta della Felicità (Rai 1) con Cristiana Capotondi a finire davanti a La Notte nel Cuore (Canale 5) e Black Adam (Italia 1). Ai piedi del podio Piazzapulita (La7). Ore 14 (Rai 2) con Milo Infante, Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, X Factor (Sky Uno), Sinceramente Persia (Nove), Blacklight (Tv8) e Attenti al libro (Rai 3). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai 1, La Ricetta della Felicità : 2.940.000 spettatori (18,5%);

: 2.940.000 spettatori (18,5%); Canale 5, La Notte nel Cuore : 2.429.000 spettatori (15,9%);

: 2.429.000 spettatori (15,9%); Italia 1, Black Adam: 1.158.000 spettatori (6,8%).

Fuori dal podio:

La7, Piazzapulita : 919.000 spettatori (7,1%);

: 919.000 spettatori (7,1%); Rai 2, Ore 14 : 908.000 spettatori (6,6%);

: 908.000 spettatori (6,6%); Rete 4, Dritto e Rovescio : 829.000 spettatori (6,3%);

: 829.000 spettatori (6,3%); SkyUno, X Factor : 574.000 spettatori (3,3%);

: 574.000 spettatori (3,3%); Nove, Sinceramente Persia : 462.000 spettatori (2,7%);

: 462.000 spettatori (2,7%); Tv8, Blacklight : 331.000 spettatori (1,9%);

: 331.000 spettatori (1,9%); Rai 3, Attenti al libro: 277.000 spettatori (1,7%).

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 5.211.000 spettatori (25,3%);

: 5.211.000 spettatori (25,3%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.811.000 spettatori (23,3%);

: 4.811.000 spettatori (23,3%); Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.242.000 spettatori (21,2%).

Ai piedi del podio:

Rai 1, Cinque minuti : 3.989.000 spettatori (20,3%);

: 3.989.000 spettatori (20,3%); La7, Otto e Mezzo : 1.831.000 spettatori (8,8%);

: 1.831.000 spettatori (8,8%); Rai 3, Un posto al sole : 1.372.000 spettatori (6,6%);

: 1.372.000 spettatori (6,6%); Italia 1, NCIS : 1.179.000 spettatori (5,8%);

: 1.179.000 spettatori (5,8%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 924.000 spettatori (4,6%);

: 924.000 spettatori (4,6%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 915.000 spettatori (4,6%);

: 915.000 spettatori (4,6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 912.000 spettatori (4,4%);

: 912.000 spettatori (4,4%); Rai 2, Tg2 Post : 517.000 spettatori (2,5%);

: 517.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish : 504.000 spettatori (2,5%);

: 504.000 spettatori (2,5%); Nove, The Cage: 492.000 spettatori (2,4%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 4.065.000 spettatori (25,6%);

: 4.065.000 spettatori (25,6%); Canale 5, Avanti un altro : 2.815.000 spettatori (19,3%);

: 2.815.000 spettatori (19,3%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 2.785.000 spettatori (22,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.251.000 spettatori (13,9%);

: 2.251.000 spettatori (13,9%); Canale 5, Avanti il primo : 1.911.000 spettatori (17,4%);

: 1.911.000 spettatori (17,4%); Rete 4, La promessa : 956.000 spettatori (5,3%);

: 956.000 spettatori (5,3%); Rete 4, 10 Minuti : 903.000 spettatori (5,9%);

: 903.000 spettatori (5,9%); Rai 3, Blob : 763.000 spettatori (4,2%);

: 763.000 spettatori (4,2%); Rai 3, Fin che la barca va : 710.000 spettatori (3,7%);

: 710.000 spettatori (3,7%); Nove, Cash or Trash : 598.000 spettatori (3,5%);

: 598.000 spettatori (3,5%); Rai 2, NCIS : 583.000 spettatori (3,3%);

: 583.000 spettatori (3,3%); Rai 2, The Rookie : 540.000 spettatori (3,9%);

: 540.000 spettatori (3,9%); Italia 1, CSI: 529.000 spettatori (3,1%);

529.000 spettatori (3,1%); Rai 2, TgSport Sera : 376.000 spettatori (3,6%);

: 376.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 322.000 spettatori (2%);

: 322.000 spettatori (2%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 296.000 spettatori (2,2%);

296.000 spettatori (2,2%); La7, Ignoto X : 279.000 spettatori (2,1%);

: 279.000 spettatori (2,1%); Nove, Little Big Italy: 216.000 spettatori (2,3%).