Ascolti TV ieri lunedì 2 novembre, Teresa Battaglia ha vinto contro Gf Vip e Lo Stato delle Cose: dati Auditel
La fiction Rai vince la prima serata con oltre 3,6 milioni di telespettatori: la sfida con Gf Vip e i dati Auditel
La sfida degli ascolti TV di ieri, lunedì 2 novembre 2026, premia Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci su Rai 1, che conquista oltre 3,6 milioni di spettatori e il 22,4% di share, staccando Gf Vip con Ilary Blasi su Canale 5, fermo a 1.866.000 spettatori e il 16,3%. In access prime time è invece la Ruota della Fortuna a cadere contro Affari Tuoi, mentre nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.
- Ascolti TV 2 novembre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
- Gli ascolti dell'access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
- Ascolti TV del preserale: L'Eredità batte Caduta Libera
Ascolti TV 2 novembre: chi ha vinto tra Teresa Battaglia, Gf Vip, Lo Stato delle Cose, Quarta Repubblica e gli altri programmi
Ecco i dati della prima serata di lunedì 26 ottobre 2026, con il numero degli spettatori e il rispettivo share (total audience compreso):
- Rai 1, I casi di Teresa Battaglia: 3.649.000 spettatori (22,4%);
- Canale 5, Gf Vip: 1.933.000 spettatori (16,7%);
- Rai 3, Lo Stato delle Cose: 1.131.000 spettatori (7,8%).
Ai piedi del podio:
- Italia 1, Fast&Furious 7: 843.000 spettatori (5,3%);
- Tv8, GialappaShow: 809.000 spettatori (5,3%);
- La7, M – Il figlio del secolo: 695.000 spettatori (4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 658.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, Tramite amicizia: 596.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Little Big Italy: 516.000 spettatori (3%).
Gli ascolti dell’access prime time: Affari Tuoi lascia campo a La Ruota della Fortuna
La sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti torna nell’access prime time di lunedì 2 novembre, col gioco dei pacchi in grado di imporsi: 4.799.000 spettatori e 23,3% di share.
La Ruota della Fortuna si ferma a 4.430.000 spettatori e il 21,6%.
Questi i dati completi:
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.799.000 spettatori (23,3%);
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.430.000 spettatori (21,6%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.235.000 spettatori (21%).
Gli altri risultati dell’access prime time:
- La7, Otto e Mezzo: 1.977.000 spettatori (9,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.540.000 spettatori (7,5%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.316.000 spettatori (6,5%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 995.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, NCIS: 949.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 749.000 spettatori (3,6%);
- Nove, Cash or Trash: 628.000 spettatori (3,1%);
- Rai 2, Tg2 Post: 528.000 spettatori (2,6%);
- Tv8, Foodish: 383.000 spettatori (2%).
Ascolti TV del preserale: L’Eredità batte Caduta Libera
Nel preserale di lunedì 2 novembre, la sfida tra Rai 1 e Canale 5 vede ancora una volta prevalere L’Eredità su Caduta Libera.
I dati completi:
- Rai 1, L’Eredità: 4.572.000 spettatori (25,2%);
- Rai 3, TGR: 2.860.000 spettatori (15,5%);
- Canale 5, Caduta Libera: 2.670.000 spettatori (16%).
A seguire:
- Rai 3, Blob: 1.219.000 spettatori (6,2%);
- Rai 3, Generazione Bellezza: 956.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, La Promessa: 944.000 spettatori (4,8%);
- Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 825.000 spettatori (4,3%);
- Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 683.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Cash or Trash: 485.000 spettatori (2,6%);
- Italia 1, CSI: 453.000 spettatori (2,3%);
- La7, Ignoto X: 393.000 spettatori (2,5%);
- Italia 1, Gf Vip: 347.000 spettatori (2,5%);
- Nove, Little Big Italy: 399.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Foodish: 383.000 spettatori (2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 331.000 spettatori (2%).