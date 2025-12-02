Ascolti tv ieri lunedì 1 dicembre chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Giletti, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 1 dicembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Sandokan (Rai 1) a finire davanti al Grande Fratello (Canale 5) e Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Fast & Furious 9 (Italia 1), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias, GialappaShow (Tv8), The Covenant (Rai 2) Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4) e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 1 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Sandokan – 1° episodio: 6.284.000 spettatori (32,9%);
- Rai 1, Sandokan – 2° episodio: 5.241.000 spettatori (35,2%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.889.000 spettatori (14,5%);
- Rai 3, Lo stato delle cose: 980.000 spettatori (6,3%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Fast & Furious 9: 824.000 spettatori (5,1%);
- La7, La Torre di Babele: 724.000 spettatori (3,9%);
- Tv8, GialappaShow: 687.000 spettatori (4,1%);
- Rai 2, The Covenant: 644.000 spettatori (3,6%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 567.000 spettatori (4,2%);
- Nove, Little Big Italy: 350.000 spettatori (1,9%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.674.000 spettatori (26,4%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 5.289.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.616.000 spettatori (21,9%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 4.511.000 spettatori (21,8%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.614.000 spettatori (7,4%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.520.000 spettatori (7%);
- Italia 1, NCIS: 1.228.000 spettatori (5,7%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.071.000 spettatori (5,1%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 1.001.000 spettatori (4,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 872.000 spettatori (4%);
- Nove, The Cage: 481.000 spettatori (2,2%);
- Tv8, Foodish: 455.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.905.000 spettatori (27,5%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.546.000 spettatori (24,4%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.325.000 spettatori (20,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.581.000 spettatori (14,2%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.190.000 spettatori (16,4%);
- Rai 3, Blob: 1.111.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 10 Minuti: 1.006.000 spettatori (5,8%);
- Rete 4, La promessa: 960.000 spettatori (4,9%);
- Italia 1, CSI: 860.000 spettatori (4,5%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 884.000 spettatori (4,3%);
- Nove, Cash or Trash: 647.000 spettatori (3,3%);
- Rai 2, TgSport Sera: 425.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, Una squadra: 379.000 spettatori (2,2%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 349.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 334.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, Love Bugs: 180.000 spettatori (1%).