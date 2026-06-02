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Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica

Ascolti tv lunedì 1 giugno 2026, sfida Auditel in prima serata tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno, Quarta Repubblica e Newsroom

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Antonio Cardarelli

GIORNALISTA

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Rai 1 batte di misura Canale 5 nella sfida degli ascolti tv della prima serata di ieri, lunedì 1 giugno. La replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, condotto da Alberto Angela, ha conquistato il 16,4% di share, poco sopra il 16,3% conquistato da I Cesaroni, il Ritorno.

Ascolti tv 1 giugno: chi ha vinto tra Ulisse il piacere della scoperta, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:

  • Rai1, Ulisse – Il Piacere della Scoperta (replica): 2.214.000 (16.4%)
  • Canale5, I Cesaroni – Il Ritorno: 2.186.000 (16.3%)
  • Rai2, The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio: 758.000 (5.3%)
  • Italia1, Attacco al potere – Paris Has Fallen: 779.000 (5.8%)
  • Rai3, Newsroom: 432.000 (3.3%)
  • Rete4, Quarta Repubblica: 803.000 (7.1%)
  • La7, La Torre di Babele: 694.000 (4.3%)
  • Tv8, GialappaShow – Best Of: 279.000 (2.9%)
  • Nove, Little Big Italy: 410.000 (3.5%)

  • Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno, Quarta Repubblica e NewsroomANSA
    Alberto Angela

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, Cinque Minuti: 3.291.000 (20.2%)
  • Rai1, Affari Tuoi: 4.310.000 (24.5%)
  • Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.454.000 (20.7%)
  • Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.417.000 (25.1%)
  • Rai2, TG2 Post: 425.000 (2.4%)
  • Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 973.000 (5.4%)
  • Rai3, Un Posto al Sole: 1.112.000 (6.4%)
  • Rete4, 4 di Sera News: 812.000 (4.9%)
  • La7, Otto e Mezzo: 1.375.000 (8%)
  • Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 (2%)
  • Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 449.000 (2.6%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

  • Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.380.000 spettatori pari al 21.6%
  • Rai1, L’Eredità: 3.373.000 spettatori pari al 25.7%
  • Canale5, Avanti il Primo: 1.885.000 spettatori (20.7%)
  • Canale5, Avanti un Altro: 2.254.000 spettatori (19.2%)
  • Rai2, F.B.I.: 428.000 spettatori con il 3.8%
  • Italia1 Studio Aperto Mag: 299.000 spettatori (2.9%)
  • Italia1, Hawaii Five-0: 506.000 spettatori (3.7%)
  • Rai3, TGR: 1.899.000 spettatori (14.2%)
  • Rai3, Blob: 814.000 spettatori (5.4%)
  • Rete4, 10 Minuti: 644.000 spettatori (5.2%)
  • Rete4, La Promessa: 881.000 spettatori (6%)
  • La7, Ignoto X: 230.000 spettatori pari al 2.1%
  • Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (1.9%)
  • Nove, Cash or Trash: 491.000 spettatori con il 3.4%.

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