Ascolti tv ieri lunedì 1 giugno chi ha vinto tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 1 giugno 2026, sfida Auditel in prima serata tra Alberto Angela, i Cesaroni – Il Ritorno, Quarta Repubblica e Newsroom
Rai 1 batte di misura Canale 5 nella sfida degli ascolti tv della prima serata di ieri, lunedì 1 giugno. La replica di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, condotto da Alberto Angela, ha conquistato il 16,4% di share, poco sopra il 16,3% conquistato da I Cesaroni, il Ritorno.
- Ascolti tv 1 giugno: chi ha vinto tra Ulisse il piacere della scoperta, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica
- I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 1 giugno: chi ha vinto tra Ulisse il piacere della scoperta, i Cesaroni – Il Ritorno e Quarta Repubblica
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience incluso:
- Rai1, Ulisse – Il Piacere della Scoperta (replica): 2.214.000 (16.4%)
- Canale5, I Cesaroni – Il Ritorno: 2.186.000 (16.3%)
- Rai2, The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio: 758.000 (5.3%)
- Italia1, Attacco al potere – Paris Has Fallen: 779.000 (5.8%)
- Rai3, Newsroom: 432.000 (3.3%)
- Rete4, Quarta Repubblica: 803.000 (7.1%)
- La7, La Torre di Babele: 694.000 (4.3%)
- Tv8, GialappaShow – Best Of: 279.000 (2.9%)
- Nove, Little Big Italy: 410.000 (3.5%)
-
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Cinque Minuti: 3.291.000 (20.2%)
- Rai1, Affari Tuoi: 4.310.000 (24.5%)
- Canale5, Gira La Ruota della Fortuna: 3.454.000 (20.7%)
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.417.000 (25.1%)
- Rai2, TG2 Post: 425.000 (2.4%)
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 973.000 (5.4%)
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.112.000 (6.4%)
- Rete4, 4 di Sera News: 812.000 (4.9%)
- La7, Otto e Mezzo: 1.375.000 (8%)
- Tv8, 4 Ristoranti: 338.000 (2%)
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 449.000 (2.6%)
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7: 2.380.000 spettatori pari al 21.6%
- Rai1, L’Eredità: 3.373.000 spettatori pari al 25.7%
- Canale5, Avanti il Primo: 1.885.000 spettatori (20.7%)
- Canale5, Avanti un Altro: 2.254.000 spettatori (19.2%)
- Rai2, F.B.I.: 428.000 spettatori con il 3.8%
- Italia1 Studio Aperto Mag: 299.000 spettatori (2.9%)
- Italia1, Hawaii Five-0: 506.000 spettatori (3.7%)
- Rai3, TGR: 1.899.000 spettatori (14.2%)
- Rai3, Blob: 814.000 spettatori (5.4%)
- Rete4, 10 Minuti: 644.000 spettatori (5.2%)
- Rete4, La Promessa: 881.000 spettatori (6%)
- La7, Ignoto X: 230.000 spettatori pari al 2.1%
- Tv8, 4 Ristoranti: 264.000 spettatori (1.9%)
- Nove, Cash or Trash: 491.000 spettatori con il 3.4%.