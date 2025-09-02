Ascolti tv ieri lunedì 1 settembre chi ha vinto tra Champagne, Cornetto Battiti Live e Quarta Repubblica
Ascolti tv di lunedì 1 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Champagne contro Cornetto Battiti Live e Quarta Repubblica
Testa a testa tra Rai e Mediaset nella prima serata di lunedì 1° settembre per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno fotografato il duello ravvicinato tra Champagne – Peppino di Capri su Rai 1 e Cornetto Battiti Live Compilation su Canale 5. Nell’access prime time ancora un successo per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Nel preserale bene Reazione a Catena (davanti ad Avanti un altro). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 1 settembre: chi ha vinto tra Champagne e Cornetto Battiti Live
- I dati dell'access prime time: i numeri de La Ruota della Fortuna
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai1, Champagne – Peppino Di Capri: 1.442.000 spettatori (10.4%);
- Canale5, Cornetto Battiti Live Compilation: 1.429.000 spettatori (13.3%);
- Italia1, Chicago P.D.: 1.058.000 spettatori (7.2%).
Fuori dal podio:
- Rai2, Squadra Speciale Cobra 11: 838.000 spettatori (5.5%);
- Nove, Little Big Italy: 696.000 spettatori (4.5%);
- Rete4, Quarta Repubblica: 599.000 spettatori (5%);
- Rai3, Filorosso: 592.000 spettatori (4.5%);
- La7, Insider: 479.000 spettatori (3.5%);
- Tv8, Power Hits Estate 2025: 297.000 spettatori (2.2%).
Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale5, La Ruota della Fortuna: 4.878.000 spettatori (26.6%);
- Rai1, Techetechetè: 2.687.000 spettatori (14.7%);
- Rai3, Un Posto al Sole: 1.338.000 spettatori (7.2%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 1.092.000 spettatori (5.9%);
- Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.068.000 spettatori (5.9%);
- Rai3, Viaggio in Italia: 818.000 spettatori (4.7%);
- Rete4, 4 di Sera News: 705.000 spettatori (4%) nella prima parte e 604.000 spettatori (3.2%) nella seconda;
- Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 644.000 spettatori (3.5%);
- Rai2, TG2 Post: 475.000 spettatori (2.6%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai1, Reazione a Catena: 3.580.000 spettatori (25.4%);
- Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.326.000 spettatori (21.5%);
- Rai3, TGR: 2.054.000 spettatori (14.4%).
Fuori dal podio:
- Canale5, Avanti un altro: 1.983.000 spettatori (15.6%).
- Canale5, Avanti il primo: 1.353.000 spettatori (14.3%);
- Rete4, La Promessa: 732.000 spettatori (4.7%);
- Rai3, Blob: 704.000 spettatori (4.3%);
- Italia1, C.S.I. Miami: 563.000 spettatori (3.7%);
- Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 506.000 spettatori (3.2%);
- Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 470.000 spettatori (3%);
- Rai2 The Rookie: 437.000 spettatori (3.6%);
- Rai2, TGSport Sera: 408.000 spettatori (4.4%);
- Italia1, Sport Mediaset Mag: 387.000 spettatori (3.5%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 387.000 spettatori (2.5%);
- Nove, Little Big Italy: 270.000 spettatori (2.9%);
- La7, Famiglie d’Italia: 115.000 spettatori (1%).