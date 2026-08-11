Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 10 agosto 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), così come in prima serata con Il giovane Montalbano (Rai 1) che batte Hot Sweet Sour (Canale 5). Ma in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata sul podio ci sono anche gli Europei di Atletica (Rai2), poi King of Killers (Italia 1), Zona Bianca (Rete4), Filorosso (Rai 3), Little Big Italy (Nove), Sei Felice? Una giornata con Crepet (La7) e Dinner Club (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 10 agosto: chi ha vinto tra Il giovane Montalbano, Filorosso di Antonino Monteleone e Zona Bianca di Giuseppe Brindisi

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai1, Il Giovane Montalbano : 1.930.000 spettatori (17.1%)

: 1.930.000 spettatori (17.1%) Canale5, Hot Sweet Sour – Ingredienti di un amore : 1.676.000 spettatori (15.3%)

: 1.676.000 spettatori (15.3%) Rai2, Europei di Atletica: 1.192.000 spettatori (9.1%)

Fuori dal podio:

Italia1, King of Killers : 773.000 spettatori (6.1%)

: 773.000 spettatori (6.1%) Rete4, Zona Bianc a: 576.000 spettatori (5.9%)

a: 576.000 spettatori (5.9%) Rai3, Filorosso : 447.000 spettatori (4.5%)

: 447.000 spettatori (4.5%) Nove, Little Big Italy : 305.000 spettatori (3.4%)

: 305.000 spettatori (3.4%) Tv8, Dinner Club : 205.000 spettatori (2.2%)

: 205.000 spettatori (2.2%) La7, Sei Felice? Una Giornata con Crepet: 252.000 spettatori (2%)

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna e L’Eredità Summer

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 4.113.000 spettatori (28.7%)

: 4.113.000 spettatori (28.7%) Canale5, Gira La Ruota della Fortuna : 3.245.000 spettatori (23.5%)

: 3.245.000 spettatori (23.5%) Rai1, L’Eredità Summer: 2.282.000 spettatori (16%)

Ai piedi del podio:

La7, In Onda : 1.002.000 spettatori (7.2%)

: 1.002.000 spettatori (7.2%) Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 869.000 spettatori (6.2%)

: 869.000 spettatori (6.2%) Rete4, 4 di Sera News (prima parte) : 647.000 spettatori (4.7%)

: 647.000 spettatori (4.7%) Rete4, 4 di Sera News (seconda parte): 575.000 spettatori (4%)

E ancora:

Tv8, 4 Ristoranti : 398.000 spettatori (2.8%)

: 398.000 spettatori (2.8%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 392.000 spettatori (2.7%)

: 392.000 spettatori (2.7%) Rai3, L’Appartamento – Sold Out: 348.000 spettatori (2.5%)

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e The Wall

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.627.000 spettatori (23.2%)

: 2.627.000 spettatori (23.2%) Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.915.000 spettatori (20.8%)

: 1.915.000 spettatori (20.8%) Canale5, The Wall – I Protagonosti: 1.340.000 spettatori (15.7%)

Fuori dal podio:

Canale5, The Wall : 1.615.000 spettatori (15.7%)

: 1.615.000 spettatori (15.7%) Rai3, news dei TGR : 1.754.000 spettatori (15.2%)

: 1.754.000 spettatori (15.2%) Rai2, Europei di Nuoto : 743.000 spettatori (7.5%)

: 743.000 spettatori (7.5%) Rete4, 10 Minuti : 726.000 spettatori (6.5%)

: 726.000 spettatori (6.5%) Rete4, La Promessa : 744.000 spettatori (5.9%)

: 744.000 spettatori (5.9%) Rai3, Blob : 734.000 spettatori (5.8%)

: 734.000 spettatori (5.8%) Rai2, Europei di Atletica : 608.000 spettatori (4.7%)

: 608.000 spettatori (4.7%) Rai3, Via dei Matti n° 0 : 519.000 spettatori (3.9%)

: 519.000 spettatori (3.9%) Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine: 468.000 spettatori (3.8%)

E ancora:

Italia1, Studio Aperto Mag : 312.000 spettatori (3.3%)

: 312.000 spettatori (3.3%) Nove, Little Big Italy : 221.000 spettatori (2.6%)

: 221.000 spettatori (2.6%) Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 297.000 spettatori (2.4%)

: 297.000 spettatori (2.4%) Tv8, 4 Hotel : 167.000 spettatori (1.5%)

: 167.000 spettatori (1.5%) La7, Grantchester (secondo episodio) : 140.000 spettatori (1.4%)

: 140.000 spettatori (1.4%) La7, Grantchester (primo episodio): 98.000 spettatori (1.2%)