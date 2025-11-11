Ascolti tv ieri lunedì 10 novembre chi ha vinto tra Commissario Ricciardi, Grande Fratello, Sinner e Giletti
Ascolti tv lunedì 10 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata col Commissario Ricciardi che sfida Grande Fratello, Sinner, Giletti, Porro e Augias
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 10 novembre per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Ricciardi (Rai 1) a finire davanti a ATP Finals Sinner – Auger Aliassime (Rai 2) e Grande Fratello (Canale 5). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, Fast & Furious 6 (Italia 1), GialappaShow (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7) con Corrado Augias e Little Big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 10 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi, Grande Fratello, Sinner, Augias, Giletti e Porro
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:
- Rai 1, Il Commissario Ricciardi: 3.596.000 spettatori (21,1%);
- Rai 2, ATP Finals, Sinner – Auger Aliassime: 2.303.000 spettatori (10,8%);
- Canale 5, Grande Fratello: 1.993.000 spettatori (15,2%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, Lo stato delle cose: 1.018.000 spettatori (6,7%);
- Italia 1, Fast & Furious 6: 967.000 spettatori (5,7%);
- Tv8, GialappaShow: 731.000 spettatori (4,4%);
- Rete 4, Quarta Repubblica: 596.000 spettatori (4,5%);
- La7, La Torre di Babele: 555.000 spettatori (2,8%);
- Nove, Little Big Italy: 378.000 spettatori (2%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 5.195.000 spettatori (23,8%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.377.000 spettatori (20%);
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 4.100.000 spettatori (19,4%).
Ai piedi del podio:
- Rai 1, Cinque minuti: 3.861.000 spettatori (18,5%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.694.000 spettatori (7,7%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.315.000 spettatori (6%);
- Italia 1, NCIS: 1.235.000 spettatori (5,7%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 977.000 spettatori (4,6%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 967.000 spettatori (4,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 703.000 spettatori (3,2%);
- Tv8, Foodish: 480.000 spettatori (2,2%);
- Nove, The Cage: 458.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.834.000 spettatori (28%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 3.450.000 spettatori (24,5%);
- Canale 5, Avanti un altro: 3.244.000 spettatori (20,1%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.336.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 2.032.000 spettatori (15,7%);
- Rete 4, La promessa: 1.003.000 spettatori (5,2%);
- Rai 3, Blob: 999.000 spettatori (5,2%);
- Rete 4, 10 Minuti: 902.000 spettatori (5,3%);
- Rai 3, Nuovi eroi: 834.000 spettatori (4,1%);
- Italia 1, CSI: 691.000 spettatori (3,7%);
- Nove, Cash or Trash: 637.000 spettatori (3,4%);
- Rai 2, NCIS – 2° episodio: 546.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, NCIS – 1° episodio: 450.000 spettatori (3%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 415.000 spettatori (2,4%);
- Nove, Little Big Italy: 295.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 276.000 spettatori (1,8%);
- La7, Ignoto X: 253.000 spettatori (1,7%).