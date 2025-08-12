Ascolti tv ieri lunedì 11 agosto chi ha vinto tra Io sono Mia, Annalisa - Tutti in Arena e Filorosso

È doppietta Mediaset lunedì 11 agosto per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano Canale5 sia in prima serata con Annalisa – Tutti in Arena (che ha superato Io sono Mia su Rai1) sia nell’access prime time con La Ruota della Fortuna (che ha staccato Techetechetè). Tv di Stato avanti nel preserale con Reazione a Catena che batte Sarabanda. In prima serata sono andati in onda anche Elsbeth (Rai2), Filorosso (Rai3), Kursk (Rete4), Chicago P.D. (Italia1), 50 volte il primo bacio (La7), GialappaShow (Tv8) e Little big Italy (Nove). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 agosto: chi ha vinto tra Io sono Mia, Annalisa – Tutti in Arena e Filorosso

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Annalisa – Tutti in Arena : 1.606.000 spettatori (14.6%);

: 1.606.000 spettatori (14.6%); Rai1, Io sono Mia : 1.594.000 spettatori (13.4%);

: 1.594.000 spettatori (13.4%); Italia1, Chicago P.D.: 996.000 spettatori (7.5%).

Fuori dal podio:

Rai2, Elsbeth : 553.000 spettatori (4.3%);

: 553.000 spettatori (4.3%); Rai3, Filorosso : 670.000 spettatori (6.5%);

: 670.000 spettatori (6.5%); Rete4, Kursk : 506.000 spettatori (4.2%);

: 506.000 spettatori (4.2%); La7, 50 volte il primo bacio : 456.000 spettatori (3.5%);

: 456.000 spettatori (3.5%); Tv8, GialappaShow – Best Of : 408.000 spettatori (3.6%);

: 408.000 spettatori (3.6%); Nove, Little Big Italy: 335.000 spettatori (2.6%).

ANSA

Gerry Scotti, conduttore de La Ruota della Fortuna

I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale5, La Ruota della Fortuna : 3.888.000 spettatori (26.6%);

: 3.888.000 spettatori (26.6%); Rai1, Techetechetè : 2.327.000 spettatori (15.9%);

: 2.327.000 spettatori (15.9%); La7, In Onda: 1.052.000 spettatori (7.2%).

Ai piedi del podio:

Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 913.000 spettatori (6.3%);

: 913.000 spettatori (6.3%); Rai3, Viaggio in Italia : 693.000 spettatori (5%);

: 693.000 spettatori (5%); Rai3, Fin Che la Barca Va : 573.000 spettatori (3.9%);

: 573.000 spettatori (3.9%); Rete4, 4 di Sera News : 684.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda parte;

: 684.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda parte; Tv8, 4 Ristoranti : 449.000 spettatori (3.1%);

: 449.000 spettatori (3.1%); Nove, The Cage – Prendi e Scappa: 514.000 spettatori (3.5%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Reazione a Catena : 2.726.000 spettatori (24.3%);

: 2.726.000 spettatori (24.3%); Rai1, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente : 1.896.000 spettatori (20.4%);

: 1.896.000 spettatori (20.4%); Canale5, Sarabanda: 1.818.000 spettatori (17.3%).

Fuori dal podio:

Canale5, Sarabanda – Prima Sfida : 1.301.000 spettatori (15.5%);

: 1.301.000 spettatori (15.5%); Rai2, TGSport Sera : 366.000 spettatori (4.4%);

: 366.000 spettatori (4.4%); Rai2, The Rookie : 375.000 spettatori (3.7%);

: 375.000 spettatori (3.7%); Rai2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine : 430.000 spettatori (3.5%);

: 430.000 spettatori (3.5%); Italia1, Studio Aperto Mag : 417.000 spettatori (4.4%);

: 417.000 spettatori (4.4%); Italia1, C.S.I. Miami : 439.000 spettatori (3.7%);

: 439.000 spettatori (3.7%); Rai3, TGR : 1.688.000 spettatori (14.9%);

: 1.688.000 spettatori (14.9%); Rai3, Blob : 686.000 spettatori (5.4%);

: 686.000 spettatori (5.4%); Rete4, La Promessa : 588.000 spettatori (4.8%);

: 588.000 spettatori (4.8%); La7, Famiglie d’Italia : 128.000 spettatori (1.3%);

: 128.000 spettatori (1.3%); Tv8, 4 Hotel : 306.000 spettatori (2.6%);

: 306.000 spettatori (2.6%); Nove, Little Big Italy : 243.000 spettatori (2.7%);

: 243.000 spettatori (2.7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più?: 363.000 spettatori (2.9%).