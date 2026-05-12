Ascolti tv ieri lunedì 11 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica
Ascolti tv lunedì 11 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Ulisse che affronta I Cesaroni, The Unknown, GialappaShow, Augias e Porro
La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 11 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
- Ascolti tv 11 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
- I dati dell'access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
- Gli ascolti tv del preserale: lo share di L'Eredità e Avanti un altro
Ascolti tv 11 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Rai 1, Ulisse: 2.629.000 spettatori (17,4%);
- Canale 5, I Cesaroni: 2.470.000 spettatori (14,5%);
- Italia 1, Attacco al potere 2: 1.278.000 spettatori (7,5%).
Fuori dal podio:
- Rete 4, Quarta Repubblica: 1.045.000 spettatori (8,6%);
- La7, La Torre di Babele: 835.000 spettatori (4,7%);
- Rai 2, The Unknown: 674.000 spettatori (4,6%);
- Tv8, GialappaShow: 618.000 spettatori (4,4%);
- Nove, Little Big Italy: 537.000 spettatori (3,2%);
- Rai 3, Newsroom: 480.000 spettatori (3,5%).
I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 4.992.000 spettatori (24,7%);
- Rai 1, Affari Tuoi: 4.856.000 spettatori (24,1%);
- Rai 1, Cinque Minuti: 4.048.000 spettatori (21,4%).
Ai piedi del podio:
- Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna: 3.874.000 spettatori (20%);
- La7, Otto e Mezzo: 1.734.000 spettatori (8,6%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.314.000 spettatori (6,5%);
- Italia 1, NCIS: 1.155.000 spettatori (5,8%);
- Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.027.000 spettatori (5,4%).
E ancora:
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 926.000 spettatori (4,8%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 757.000 spettatori (3,7%);
- Rai 2, Tg2 Post: 608.000 spettatori (3%);
- Nove, The Cage: 460.000 spettatori (2,3%);
- Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2,1%).
Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, L’Eredità: 4.130.000 spettatori (27,2%);
- Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7: 2.786.000 spettatori (23,8%);
- Canale 5, Avanti un altro: 2.425.000 spettatori (17,8%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 2.078.000 spettatori (13,3%);
- Canale 5, Avanti il primo: 1.652.000 spettatori (15,9%);
- Rete 4, La promessa: 900.000 spettatori (5,1%);
- Rai 3, Blob: 866.000 spettatori (5%);
- Rete 4, 10 Minuti: 808.000 spettatori (5,5%);
- Rai 3, Kong: 768.000 spettatori (4,2%);
- Rai 2, FBI – 2° episodio: 651.000 spettatori (3,8%).
E ancora:
- Italia 1, Hawaii Five-0: 599.000 spettatori (3,5%);
- Nove, Cash or Trash: 566.000 spettatori (3,2%);
- Rai 2, FBI – 1° episodio: 472.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 400.000 spettatori (2,6%);
- Rai 2, TgSport Sera: 359.000 spettatori (3,5%);
- Italia 1, Gf Vip: 349.000 spettatori (3,2%);
- La7, Ignoto X: 302.000 spettatori (2,4%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 282.000 spettatori (2,2%);
- Nove, Little Big Italy: 243.000 spettatori (2,3%).