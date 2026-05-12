Ascolti tv ieri lunedì 11 maggio chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Quarta Repubblica

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 11 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata poi è Ulisse con Alberto Angela (Rai 1) a finire davanti a I Cesaroni (Canale 5) e Attacco al potere 2 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), La Torre di Babele (La7), The Unknown (Rai 2), GialappaShow (Tv8), Little Big Italy (Nove) e Newsroom (Rai 3) con Monica Maggioni. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 maggio: chi ha vinto tra Ulisse, I Cesaroni, The Unknown, Porro, GialappaShow e Augias

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Rai 1, Ulisse : 2.629.000 spettatori (17,4%);

: 2.629.000 spettatori (17,4%); Canale 5, I Cesaroni : 2.470.000 spettatori (14,5%);

: 2.470.000 spettatori (14,5%); Italia 1, Attacco al potere 2: 1.278.000 spettatori (7,5%).

Fuori dal podio:

Rete 4, Quarta Repubblica : 1.045.000 spettatori (8,6%);

: 1.045.000 spettatori (8,6%); La7, La Torre di Babele : 835.000 spettatori (4,7%);

: 835.000 spettatori (4,7%); Rai 2, The Unknown : 674.000 spettatori (4,6%);

: 674.000 spettatori (4,6%); Tv8, GialappaShow : 618.000 spettatori (4,4%);

: 618.000 spettatori (4,4%); Nove, Little Big Italy : 537.000 spettatori (3,2%);

: 537.000 spettatori (3,2%); Rai 3, Newsroom: 480.000 spettatori (3,5%).

ANSA

I dati dell’access prime time, i risultati della Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Canale 5, La Ruota della Fortuna : 4.992.000 spettatori (24,7%);

: 4.992.000 spettatori (24,7%); Rai 1, Affari Tuoi : 4.856.000 spettatori (24,1%);

: 4.856.000 spettatori (24,1%); Rai 1, Cinque Minuti: 4.048.000 spettatori (21,4%).

Ai piedi del podio:

Canale 5, Gira la Ruota della Fortuna : 3.874.000 spettatori (20%);

: 3.874.000 spettatori (20%); La7, Otto e Mezzo : 1.734.000 spettatori (8,6%);

: 1.734.000 spettatori (8,6%); Rai 3, Un posto al sole : 1.314.000 spettatori (6,5%);

: 1.314.000 spettatori (6,5%); Italia 1, NCIS : 1.155.000 spettatori (5,8%);

: 1.155.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre: 1.027.000 spettatori (5,4%).

E ancora:

Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 926.000 spettatori (4,8%);

: 926.000 spettatori (4,8%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 757.000 spettatori (3,7%);

: 757.000 spettatori (3,7%); Rai 2, Tg2 Post : 608.000 spettatori (3%);

: 608.000 spettatori (3%); Nove, The Cage : 460.000 spettatori (2,3%);

: 460.000 spettatori (2,3%); Tv8, Foodish: 407.000 spettatori (2,1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di L’Eredità e Avanti un altro

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 4.130.000 spettatori (27,2%);

: 4.130.000 spettatori (27,2%); Rai 1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.786.000 spettatori (23,8%);

: 2.786.000 spettatori (23,8%); Canale 5, Avanti un altro: 2.425.000 spettatori (17,8%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 2.078.000 spettatori (13,3%);

: 2.078.000 spettatori (13,3%); Canale 5, Avanti il primo : 1.652.000 spettatori (15,9%);

: 1.652.000 spettatori (15,9%); Rete 4, La promessa : 900.000 spettatori (5,1%);

: 900.000 spettatori (5,1%); Rai 3, Blob : 866.000 spettatori (5%);

: 866.000 spettatori (5%); Rete 4, 10 Minuti : 808.000 spettatori (5,5%);

: 808.000 spettatori (5,5%); Rai 3, Kong : 768.000 spettatori (4,2%);

: 768.000 spettatori (4,2%); Rai 2, FBI – 2° episodio: 651.000 spettatori (3,8%).

E ancora:

Italia 1, Hawaii Five-0: 599.000 spettatori (3,5%);

599.000 spettatori (3,5%); Nove, Cash or Trash : 566.000 spettatori (3,2%);

: 566.000 spettatori (3,2%); Rai 2, FBI – 1° episodio : 472.000 spettatori (3,6%);

– : 472.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 400.000 spettatori (2,6%);

: 400.000 spettatori (2,6%); Rai 2, TgSport Sera : 359.000 spettatori (3,5%);

: 359.000 spettatori (3,5%); Italia 1, Gf Vip: 349.000 spettatori (3,2%);

349.000 spettatori (3,2%); La7, Ignoto X : 302.000 spettatori (2,4%);

: 302.000 spettatori (2,4%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 282.000 spettatori (2,2%);

282.000 spettatori (2,2%); Nove, Little Big Italy: 243.000 spettatori (2,3%).